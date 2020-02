Sind stolz auf ihr neues Werkzeug: Bauhofleiter Klaus Ehlers (links) und sein Stellvertreter Christian Brüning schwärmen vom Heißwassergerät, mit dem sie Wildkraut beseitigen können. (Michael Galian)

Bassum. Der Frühling. Wenn sich Klaus Ehlers entscheiden müsste, dann wäre das Frühjahr seine Lieblingsjahreszeit. „Man arbeitet nur draußen, und wenn die Sonne hochkommt, dann ist es schon sehr schön“, schwärmt er von den immer länger werdenden Tagen. Und der Sommer? „Zu heiß.“ Frühling also. Und davon hat der Leiter des Bassumer Bauhofs schon einige miterlebt, arbeitet er doch seit 1991 an der Industriestraße. Seit zwölf Jahren ist er der Leiter des Hofs. „Es ist alles intensiver geworden“, resümiert er knapp.

Das liegt auch daran, dass „die Bürger uns auf die Finger gucken“. Was nicht immer positiv ist. An der Bremer Straße musste „klar Schiff gemacht werden. Damit die Fahrer die Geschwindigkeit reduzieren, müssen wir die Straße verengen. Dann werden wir beschimpft“, schildert Ehlers. Das ist natürlich nicht überall so, es kommt aber vor.

Insgesamt sind die Mitarbeiter des Bauhofs viel unterwegs. Kontrolle heißt das Zauberwort. Wie etwa die der Bäume. „Wenn die Kollegen wiederkommen, dann bringen sie Arbeit mit“, sagt Ehlers schmunzelnd. Wie auch vor wenigen Tagen. Eine vor zwei Jahren gepflanzte Linde wurde mutwillig beschädigt, die Rinde wurde abgeschlagen. „Sie ist nicht mehr zu retten“, sagt Baumkontrolleur Frank Voß. Zu tief sind die Schnitte. „Wir haben sie viel gewässert, gehegt und gepflegt“, bedauert Voß die getane Arbeit. Die Linde ist nicht die erste in der Lindenstadt Bassum, die Unbekannten zum Opfer fällt.

Dabei ist es gar nicht so einfach, die passende Stelle zu finden. „Alle wollen frische Luft, aber niemand das Laub. Die Politik will, dass wir 200 Bäume jedes Jahr pflanzen“, erzählt Ehlers. Damit hören die Probleme aber nicht auf, muss nicht nur der Ort gefunden, sondern auch eine passende Sorte ausgewählt werden. „Eigentlich müssten wir eine Fläche vollpflanzen“, findet Ehlers, der ursprünglich aus der Landschaftsgärtnerei kommt. Ein Vorteil, wie er findet. Denn einen Ausbildungsplatz bietet der Bauhof nicht an. „Das wäre viel zu wenig Input, weil wir zu viel mit Pflege beschäftigt sind und es sehr einseitig ist“, begründet der Bauhofleiter, der seit einigen Wochen einen neuen Stellvertreter hat. Der 30-jährige Christian Brüning aus Syke ist seit elf Jahren beim Bauhof und war damals „auf dem Markt“, wie Ehlers sich erinnert. Er passe gut ins Team und kenne sich aus, nennt der Chef nur ein paar Beispiele für die Qualitäten seines Vize. „Und er kann das Personal verteilen. Das ist nicht morgens lange Kaffee trinken, sondern es geht direkt los“, freut sich Ehlers.

Das Team wird nämlich aufgeteilt, sonst wären die Aufgaben gar nicht zu bewältigen. Gerade die ersten Wochen im Jahr gehören den Pflanzen. Bäume schneiden, fällen, pflegen, Wege freischneiden, Sträucher bei Schulen und Spielplätzen bearbeiten. Später kommen noch Straßenarbeiten oder die Kontrolle von Spielplätzen hinzu – Letzteres sei „das Wichtigste“, wie Ehlers versichert. Wenn ein Kollege einen Mangel feststellt, wird das Spielgerät direkt gesperrt, oder er repariert es sofort. Besonders freut es ihn, dass es ein neues Werkzeug gibt: ein Heißwassergerät, das sich Bassum mit Syke angeschafft hat. „Damit können wir Wildkraut bekämpfen“, sagt er. Klares, heißes Wasser wird ohne Zusatz einfach auf die Pflanze oder den Samen gesprüht. „Die Zellen platzen dann“, schildert Ehlers das Prozedere, was alle sechs bis acht Wochen wiederholt werden muss.

Viel zu tun für die 14 Mitarbeiter des Bauhofs; wenn es friert, kommt natürlich auch das Streuen dazu. „Wir haben immer etwas zu tun. Man kann den Tag ganz schlecht planen, weil wir abhängig sind vom Wetter“, erzählt Ehlers. Er hat es schon mehr als einmal erlebt, wie schnell das Wetter den Ablauf durcheinanderbringen kann. „Wir hatten 20 Minuten Sturm, und wir merken jetzt noch teilweise die Spätfolgen“, sagt er. Vor drei Jahren zog Xavier über Niedersachsen und sorgte für kaputte Bäume und Äste. „So etwas bleibt schon hängen“, gibt er zu. Große Arbeiten fallen für ihn und seine Mitarbeiter auch etwa nach Veranstaltungen an – wie vor einigen Wochen in der Volksbank. Die Bühne musste auf- und abgebaut werden. Eine schöne Abwechslung, wie er sagt. Wenn man alle Tätigkeiten, die über das Jahr anfallen, aufzählen würde, könnte man damit wahrscheinlich eine ganze Zeitung füllen. Ehlers bringt es dagegen knapp auf den Punkt: „Wir arbeiten.“