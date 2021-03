Argumente ausgetauscht: Die SPD-Fraktion mit ihrem Vorsitzenden Christoph Lanzendörfer (links) und Jonathan Kolschen sprachen mit Vertretern der Hindenburgstraße, Günter Lettau (Mitte) und Helmut Behrens (rechts), über den Antrag, die Straße umzubenennen. (Vasil Dinev)

Bassum. Einen Konsens haben sie nicht erreichen können, dafür wurde aber sachlich diskutiert und Standpunkte ausgetauscht. Christoph Lanzendörfer und Jonathan Kolschen von der SPD-Fraktion hatten sich jüngst mit Anwohnern der Hindenburgstraße bei der Freudenburg in Bassum getroffen, um über ihren Antrag zu sprechen. Dieser sieht vor, die jetzige Hindenburgstraße in Friedrich-Ebert-Straße umzubenennen (wir berichteten). Dass das nicht unbedingt auf Gegenliebe stieß, zeigte sich deutlich an der Freudenburg. Helmut Behrens und Günter Lettau waren gekommen, um die Interessen der Anwohner deutlich zu machen. Bei der munteren Diskussion ging es hin und her, einfachheitshalber werden die Standpunkte nacheinander angeführt.

„Ich weiß nicht, ob das klug ist. Der Straßenname ist ein Stück Heimat. Ich sehe dazu keine Veranlassung“, sagte Lettau zum Antrag. Er und Behrens hatten mit den Anliegern gesprochen und niemand war für eine Umbenennung. „Wir wollen das nicht. Lieber eine Tafel mit Informationen“, schlug Lettau vor. Behrens sprach vom enormen Aufwand, den neuen Straßennamen in sämtlichen Akten, Krankenkassen und anderen Dokumenten zu ändern. „Es gibt schließlich auch in Diepholz und Sulingen eine Hindenburgstraße. Man sollte die Bürger befragen“, sagte der Hobbyhistoriker und ergänzte: „Die Anlieger sind der Meinung, dass Bassum andere Probleme hätte als einen Straßennamen. Viele ältere Anwohner fragen sich, ob sie sich diesen Aufwand noch mal antun wollen.“ Außerdem habe es viele Kriegsverbrecher gegeben und „Hindenburg wurde nie verurteilt. Es gibt viele Historiker, die der Meinung sind, dass er Hitler nicht zum Reichskanzler gemacht hat“, warf Behrens ein.

Das Argument, Hindenburg sei nicht als Kriegsverbrecher verurteilt wurden, griff Lanzendörfer auf und sagte, Hitler sei auch nicht verurteilt worden, weil er sich vorher das Leben genommen hatte. Beide – Hitler und Hindenburg – sind mit demselben Antrag im Jahr 1933 zu Ehrenbürgern der Stadt Bassum gemacht worden, im selben Atemzug wurde die Lange Wand zur Adolf-Hitlerstraße, und die Kaiserstraße bekam den Namen Hindenburgstraße. Lanzendörfer zeichnete einen inhaltlichen Zusammenhang: „Beides ist zur selben Stunde verabschiedet worden.“ Also gehörten beide Ehrungen auch zusammen. Hitlers Ehrenbürgerschaft wurde 2014 zurückgenommen (auf Antrag der SPD), die Straße indes war kurz nach dem Krieg wieder in Lange Wand umbenannt worden. „Es geht um die Außenwirkung der Stadt“, verdeutlichte Lanzendörfer.

„Fehler korrigieren“

Denn die Stadt Bassum ehre mit ihren Straßen Menschen. Hindenburg habe diese Ehrung nicht verdient. Lanzendörfer machte auf die Argumente aus dem Antrag aufmerksam. Hindenburg habe die Dolchstoßlegende vorangetrieben und sich für die Osthilfe eingesetzt, um sich und seine Freunde aus Ostelbien zu bevorteilen. „Schon sehr früh war diese Hilfe von erheblichen Korruptionsvorgängen belastet und kam fast ausschließlich Großgrundbesitzern zugute“, heißt es im Antrag. Rasch nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler endete die Untersuchung hinsichtlich der Korruption bei der Osthilfe.

„Paul Hindenburg hat Hitler an die Macht gebracht, um seine Pfründe zu sichern“, betont die SPD. „Er ist für uns heute kein Vorbild mehr“, sagte Lanzendörfer, der betonte, dass es nicht nur um den Namen Friedrich-Ebert-Straße geht, sondern generell um eine Umbenennung. „Wir wollen einen Fehler korrigieren.“ Außerdem geht es bei einem Straßennamen um die Ehrung der Person – wie etwa Manfred Krause oder Heinz Zurmühlen. Ganz im Gegensatz zu Denkmälern, die als Mahnmal der Geschichte stehenbleiben müssten.

Auch wenn es am Ende kein Ergebnis gab, „wollen wir im Gespräch bleiben“, sagte Lanzendörfer. Behrens versicherte, man wolle „ordentlich diskutieren“. Und Lettau kündigte an: „Wir sammeln weiter Unterschriften.“