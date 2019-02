Klaus John stützte seinen Vortrag mit Bildern aus Russland. (Janina Rahn)

Bassum. Fast 2500 Kilometer hatte der Agraringenieur Klaus John von der Millionenstadt Woronesch zurückgelegt, um jüngst in Stövers Landgasthaus in Groß-Henstedt über seine Arbeit in einem etwa 500 bis 600 Kilometer südlich von Moskau liegenden Agrarbetrieb zu berichten. Annelene und Heino Schmidt aus Wedehorn hatten sich vor Jahren mit einer Gruppe des Landwirtschaftlichen Vereins in Sulingen auf den Weg nach Woronesch gemacht, um den zum Prodimex-Konzern gehörenden Agrarbetrieb zu besichtigen. Prodimex gehört zu den Top 5 der weltweit größten Agrargiganten. Dort lernten die beiden den Auswanderer Klaus John kennen und knüpften weitere Kontakte.

Diese Verbindung, ein Glücksgriff für Birgit Meyer-Borchers und Gisela Buschmann aus dem Vorstand des Landfrauenvereins Freudenberg-Bassum. Schnell war ein Termin gefunden, um Vereinsmitgliedern, Freunden und Bekannten durch Klaus John von seiner Arbeit im weit entfernten Russland berichten zu lassen. Der heute 56-Jährige ist in Irland geboren und wechselte von dort über die Wohnorte Hemsen und Schwaförden nach Verden. Die landwirtschaftliche Ausbildung und das spätere Studium absolvierte er quer durch Niedersachsen, bis er endlich in Nienburg Fuß fasste. Dort blieb er, weil er schnell zu dem Entschluss kam, hier auch im Alter leben zu wollen. Nach der Ausbildung und dem Studentenleben folgten Beschäftigungsstätten in Münster, Oldenburg und Hannover, bis die Nordzucker AG ihm einen Job anbot. In Woronesch sollte er den dortigen Landwirten für die Dauer von vier Wochen über landwirtschaftliche Gepflogenheiten aus seiner Heimat berichten. Den vier Wochen folgte ein unbefristetes Angebot. Und heute, nach mehr als zehn Jahren immer noch in Russland verweilend, leitet Klaus John einen 8000 Hektar großen Teil, des insgesamt 840 000 Hektar messenden Farm-Imperiums der Prodimex.

300 Euro Monatslohn

Für den Betrieb erarbeitet er die wirtschaftlichsten Ackerbauverfahren und Flächenbewirtschaftungssysteme. Zusammen mit seinen Mitarbeitern entwickelt John Strategien für die zukünftige Gestaltung des Maschinenparks und des Pflanzenanbaus. Woronesch liegt in einem Verwaltungsbezirk von der Größe Niedersachsens. Ein Stück Erde, dass sich über zwei Kontinente und zehn unterschiedliche Zeit- und sechs Klimazonen, vom polaren bis subtropischen Klima, zieht. Vornehmlich finde man in dieser Region Schwarzerde. Die zwischen 50 und 150 Zentimeter starke Schwarzerde biete eine gute Struktur für das Wurzelwachstum. Durch ihren hohen Humusgehalt von etwa acht Prozent garantiert sie eine gute Nährstoffnachlieferung. Zuckerrüben, Gerste, Weizen und Soja kommen zum Anbau. Allein 15 Zuckerfabriken in drei Regionen zeichnen den Betrieb als größten Zuckerfabrikant aus.

Eine nicht enden wollende Zahlenflut präsentierte Klaus John den vielen Gästen im voll besetzten Landgasthaus. Interessant fügte er während seines Vortrags immer wieder Dinge aus dem Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen ein und verstärkte damit die Neugier und das Interesse der Gäste, mehr vom Leben in einem fremden Land zu hören. „Bei Brotpreisen von 0,59 Euro, Kartoffelpreisen von 0,49 Euro und Zuckerpreisen von 0,65 Euro je Pfund gibt es keine erheblichen Unterschiede zu Deutschland“, gab John bekannt. „Der einzige Unterschied zu unserer Heimat ist das Monatseinkommen eines Arbeiters. Das liegt in Russland bei 300 Euro“, sagte Klaus John weiter. Die Stadtmenschen haben eine Datscha, ein Land- oder Ferienhaus, das es in allen Ausführungen, vom Schrebergarten bis hin zur Villa gibt. Hier findet das Sommerleben statt. Es werden Obst oder Gemüse angebaut. Die Erträge lenken ein wenig von den Niedriglöhnen ab. Die Arbeiten im landwirtschaftlichen Betrieb werden in Zwölf-Stunden-Schichten bewältigt. Schlepperfahrer bilden dabei die Ausnahme. Sie müssen 24 Stunden Dienst leisten, danach ist wieder ein Tag frei.

Glücklichere Frauen

Untermalt wurden die Ausführungen durch viele Fotos, die das Leben der Menschen in Prunk und Armut wiedergaben. Besonders stolz ist man in Russland auf die Gleichberechtigung der Frau. Lediglich in der Politik seien Frauen nicht zu finden. In Unternehmen überwiegen Frauen als Führungskräfte. „Das Frauenbild hat in Russland einen sehr hohen Stellenwert. Männer sind gegenüber Frauen zuvorkommender als in Deutschland. Eine Frau erhält laut Statistik acht Mal häufiger einen Blumenstrauß von ihrem Mann. Und die Lebenserwartung einer Frau liegt im Vergleich zum Mann auch höher – weil die Frauen vielleicht auch gesünder leben“, erzählte John seinen Zuhörern. „Eine weitere Besonderheit sind die geführten Gespräche untereinander. Nach getaner Arbeit wird über diese nicht mehr gesprochen, es wird direkt in den privaten Teil der Menschen umgeschwenkt. Man isst und trinkt zusammen und die Geschlechterrolle beachtend, zahlt natürlich der Mann die Zeche“, fügte Klaus John an und schmunzelte.

Das zweite Standbein

„Eigentlich sind das Leben und die Arbeit in Russland angenehm. Deutsche sind in Russland gut angesehen. Politische Diskussionen werden nicht geführt. Lediglich beim Familienleben sind Abstriche zu machen“, so Klaus John. „Weil mein Jüngster schulpflichtig geworden ist, wohnt meine Frau mit ihm heute wieder in Nienburg. Alle sechs Wochen komme ich nach Deutschland, um sie zu besuchen. Das ist mitunter ein schwieriges Unterfangen“, so Klaus John. Um näher dran zu sein, hat Ehefrau Maren ein zweites berufliches Standbein aufgestellt. Sie organisiert Fahrten nach Woronesch. Als Besucher des landwirtschaftlichen Betriebes können Interessierte ihr Wissen aufbessern, indem sie sich mit Experten austauschen. Mit der Einladung, an einer solchen Fahrt teilzunehmen, entließ Klaus John die Besucher mit vielen neuen Einsichten.