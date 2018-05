Ein Herz für Menschen: Jonathan Kolschen ist Vorsitzender der Bassumer Arbeiterwohlfahrt. (Jonas Kako)

Bassum. In Bassum wurde ein neuer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gegründet. Der neu gewählte erste Vorsitzende des Vereins, Jonathan Kolschen, hatte zusammen mit Christoph Lanzendörfer, einem der zwei stellvertretenden Vorsitzenden, zum Austausch von Informationen über die Vereinsgründung in das Ärztehaus an der Marie-Hackfeld-Straße in Bassum eingeladen.

Schon im Jahr 1979 gab es in Bassum unter Mitwirkung von Manfred Krause und Hartwig Gebel einen Awo-Ortsverein, der sich aber nach nur wenigen Jahren des aktiven Handelns 1990 auflöste. „In diesem Frühjahr haben wir uns in der Heimatstube auf dem Freudenburggelände getroffen und einen neuen Verein mit einer entsprechenden Satzung gegründet. Der Vorstand, die Revisoren und die Delegierten für die Kreiskonferenzen wurden auch gleich gewählt“, berichtete Jonathan Kolschen. So besteht der Vorstand jetzt aus den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Christoph Lanzendörfer und Katharina Mehlau, der Schriftführerin Luzia Moldenhauer sowie den Beisitzern Dorit Schlemermeyer und Matthias Kosubek. Um die Finanzen kümmert sich Nordine Harimech-Babic, und mit den Aufgaben der Revisoren wurden Bärbel Ehrich und Maik Dannemann betraut.

Such nach festem Ort

1919 als Selbsthilfeorganisation gegründet, entwickelte die Arbeiterwohlfahrt vielfältige soziale Hilfen wie Armensuppenküchen und Kindereinrichtungen. Heute ist die Awo ein moderner, leistungsstarker Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Ihren Grundprinzipien und der engen Bindung an die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ist sie stets treu geblieben. Die Awo gliedert sich heute in 30 Bezirks- und Landesverbände, 411 Kreisverbände und 3514 Ortsvereine. Sie wird bundesweit getragen von 341 000 Mitgliedern, 66 000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden und 212 000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Sie unterhält in allen Bundesländern über 13 000 Einrichtungen und Dienste und ist dezentral organisiert. Die Awo ist einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege Deutschlands und beschäftigt rund 145 000 hauptamtliche Mitarbeiter. Ihre Hauptaufgabe ist es, sozial schlechter gestellte Menschen zu unterstützen. Heutzutage betreut sie hauptsächlich Menschen mit Behinderungen und Senioren, betreibt aber auch Kindergärten, offene Ganztagsschulen, psychiatrische und forensische Kliniken sowie Einrichtungen für Ferienfreizeit und Beratungsstellen für Migranten, Asylbewerber und Menschen in Notlagen.

Der neu gegründete Bassumer Ortsverein besteht derzeit aus 15 Mitgliedern mit dem Potenzial, die 30 zu erreichen. Er gehört neben weiteren fünf Ortsvereinen dem Awo-Kreisverband Diepholz an. Die Finanzierung der Leistungen soll sich aus den Einnahmen der Angebote und Spenden tragen. Der Mindestmitgliedsbetrag ist mit monatlich 2,50 Euro festgeschrieben. „Als Standardbetrag werden von den heutigen Mitgliedern aber gerne drei Euro monatlich gezahlt“, berichtete Jonathan Kolschen aus dem Kassenbereich. „Gerne nehmen wir auch weitere Mitglieder, die Lust haben, sich einzubringen, in unseren Ortsverein auf“, so Kolschen. Nach der Gründerversammlung treffen sich die Vorstandsmitglieder in 14-tägigen Abständen in unterschiedlichen Räumlichkeiten. „Ein fester Ort wäre schon schön. Wir gucken uns schon nach leer stehenden Räumen in Bassum um. Vielleicht klappt es ja schon bald mit einer Anmietung, die natürlich preislich auch im möglichst unteren Grenzbereich liegen sollte“, sagte der Vorsitzende.

Die ersten Aktionen des Bassumer Ortsvereins sind schon in Vorbereitung. Mit fachlich kompetenten Dozenten sollen in Kürze Informationsabende zu unterschiedlichen Themen stattfinden. Gesundheitsthemen, die altersgerechte Pflege oder der Umgang mit dem automatisierten externen Defibrillator (AED) sollen behandelt werden. Auch ist eine Rechtsberatung im Sozial- und Arbeitsrecht durch einen Fachanwalt oder einer für das Richteramt befähigten Person geplant. Für Hilfe suchende Menschen unentgeltlich, denn alle arbeiten ehrenamtlich, um den Menschen zu helfen. „Die Termine der einzelnen Veranstaltungen wird der Ortsverein Bassum rechtzeitig bekannt geben“, versprach der Vorsitzende Jonathan Kolschen abschließend.