Die Arbeitslosenzahl hat sich im Landkreis Diepholz positiv entwickelt. (Marijan Murat/DPA)

Landkreis Diepholz. Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden ist auch im Oktober gesunken. Das teilt Agentur-Geschäftsführer Christoph Tietje jetzt mit. Demnach waren 10 745 Männer und Frauen im Oktober arbeitslos gemeldet, 154 weniger als im Vormonat. Zum Vorjahr ist das laut der Agentur für Arbeit sogar ein Rückgang um 779 Personen, beziehungsweise 6,8 Prozent. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk bei 4,1 Prozent und somit 0,1 Prozent unter der Quote aus dem September. Laut Tietje ist die positive Entwicklung in erster Linie auf junge Menschen zurückzuführen.

"Der Rückgang der Arbeitslosenzahl macht sich vor allem bei den jungen Menschen unter 25 Jahren bemerkbar“, sagt Tietje. Auch jetzt würden Jugendliche noch eine Berufsausbildung starten, "darüber hinaus sind junge Frauen und Männer als ausgebildete Fachkräfte gefragt", ergänzt er. So ging die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren im Agenturbezirk sogar um 9,2 Prozent, also 123 Menschen, gegenüber dem Vormonat zurück.

Auch im Landkreis Diepholz zeigt sich die positive Entwicklung. 4547 Männer und Frauen sind hier aktuell arbeitslos gemeldet, das sind 36 Erwerbslose weniger als im September. Im Vergleich zum Vorjahr waren sogar 238 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen, das ist ein Rückgang um fünf Prozent. Damit liegt die Arbeitslosenquote aktuell mit 3,8 Prozent auf dem Vormonatsniveau. Insgesamt meldeten sich 1256 Frauen und Männer im Oktober arbeitslos, dem gegenüber stehen 1288 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit. Auch im Kreis Diepholz sei die hohe Zahl an Abmeldungen auf junge Menschen zurückzuführen, die eine Ausbildung oder ein Studium begonnen haben.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung, sprich in den Arbeitsagenturen in Diepholz, Sulingen, Syke und Bruchhausen-Vilsen, waren 1880 Personen gemeldet. „Das ist ein Rückgang um 3,6 Prozent im Vergleich zum September“, informiert die Arbeitsagentur. Das sind 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Jobcenter, über das die steuerfinanzierte Grundsicherung läuft, waren zwar 1,3 Prozent mehr Menschen gemeldet als im September, im Vergleich zum Vorjahr sank die Quote jedoch um 7,3 Prozent. In absoluten Zahlen sind das 2667 Männer und Frauen, die beim Jobcenter arbeitslos gemeldet waren.

Zudem haben Arbeitgeber im Landkreis Diepholz insgesamt 423 freie Stellen im Oktober gemeldet und damit 15 mehr als im September. Seit Beginn des Jahres 2018 wurden 4184 freie Arbeitsplätze gemeldet, im Berichtsmonat waren insgesamt 2009 offene Angebote im Bestand der Agentur gemeldet.

Die Zahl der Unterbeschäftigung, die zusätzlich zu den Arbeitslosen auch die Menschen erfasst, die Arbeit suchen, aber zum Beispiel gerade in Qualifizierungsangeboten oder erkrankt sind, lag im Oktober bei 14774 Personen. Das waren nach Angaben der Agentur 7,5 Prozent weniger als vor einem Jahr und 1,4 Prozent weniger als im September. „Als unterbeschäftigt gelten auch viele Flüchtlinge, die in Kursen Sprach- oder Berufskenntnisse erwerben, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen“, so die Verantwortlichen.