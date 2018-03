Bruchhausen-Vilsen. Drei neue Gästeführungen: Das Tourismus-Servicebüro Bruchhausen-Vilsen ergänzt sein Angebot mit Nachtwanderungen auf dem Heiligenberg, einer Fahrradtour durch den Luftkurort und die Umgebung sowie einem Pfingstmontag-Spaziergang durch Martfeld.

Bei Nachtwanderungen auf dem Heiligenberg erfahren Interessierte, welche Geräusche nachts im Wald zu hören sind, ob sie ihre Hand vor ihren Augen noch sehen können, welche Tiere unterwegs sind und wieso sich die Wanderer im Dunkeln ganz anders als im Hellen fühlen. Die Waldpädagogin Julia Grimpe-Nagel möchte, dass die Teilnehmer von der Stimmung des Heiligenbergs im Mondschein verzaubert werden. Sie verspricht eine Nachtwanderung für alle Sinne – zum Wahrnehmen und Erleben der Natur in der Nacht. Die Nachtwanderung richtet sich an Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. Sie wird am Sonnabend, 24. März, um 19.30 Uhr, am Freitag, 29. Juni, um 22 Uhr und am Sonnabend, 29. September, um 20 Uhr angeboten. Treffpunkt ist der öffentliche Parkplatz vor der Klostermühle an der Wanderkarte. Für die eineinhalb bis zwei Stunden lange Tour zahlen Erwachsene sechs Euro, Kinder drei.

Während der Fahrradtour durch Bruchhausen-Vilsen berichtet Hermann Grieme über die früheren Grenzverläufe zwischen Bruchhausen und Vilsen. Er erzählt unter anderem etwas darüber, dass Vilsen dreigeteilt war und Bruchhausen bis an die heutige Bundesstraße 6 heranreichte. Zudem erläutert Grieme weitere geschichtliche Entwicklungen und Kuriositäten. Die Teilnahme an der etwa 20 Kilometer langen Tour kostet sieben Euro. Los geht's um 14 Uhr am Tourismus-Servicebüro.

Zu einem Spaziergang durch Martfeld lädt der Heimat- und Verschönerungsverein für Pfingstmontag, 21. Mai, ein. Das Ziel des Vereins: Die Teilnehmer sollen Unbekanntes über den Ort kennenlernen. Dafür treffen sie sich um 14 Uhr an der Fehsenfeldschen Mühle, Kirchstraße 14. Nach dem Spaziergang können sich die Wanderer in der Mühle über den Ort austauschen; dabei können sie Kaffee und Kuchen genießen. Die Wanderung erstreckt sich über zweieinhalb Kilometer. Erwachsene müssen fünf Euro zahlen, Kinder bis 14 Jahren zahlen nichts.

Servicebüro-Mitarbeiterin Sarah Verheyen weist darauf hin, dass Grimpe-Nagel und Rainer Paape (Heimatverein Martfeld) neu zum Team der Gästeführer gehören. Neben den neuen Führungen hat das Servicebüro viele bewährte Führungen im Angebot. Ein Flyer mit einer Übersicht über alle Führungen liegt im Servicebüro aus. Anmeldungen für die Führungen nimmt das Servicebüro unter der Telefonnummer 0 42 52 / 93 00 50 oder per E-Mail an tourismus@bruchhausen-vilsen.de entgegen.

Im Servicebüro finden Interessierte auch die neuen Flyer über den Fahrplan des historischen Schienenbusses Kaffkieker und das Gastgeberverzeichnis, aus dem vier Anbieter weggefallen sind. Über den Kaffkieker sagt Verheyen: „Bisher waren die Preise konstant. Jetzt wird eine Strecke 50 Cent teurer.“ Die Grafentour und die Bahn-Genießer-Tour könnten jetzt auch an jedem Fahrtag gebucht werden. Früher habe es festgelegte Termine gegeben, die aber nicht gut angenommen worden sind.