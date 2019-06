Das wäre doch sicher etwas für zu Hause: Die Schaumkanone lockte die Massen an. Aber nicht nur unter den Achseln waschen, Jungs. (Vasil Dinev)

Sven Kliesch ist gerade beim Abbauen. Zwei Tage „Hill Of Dreams“ in Ochtmannien, da gibt es einiges zu tun. Drei Bühnen müssen demontiert werden, der Pool, Freitag und Sonnabend hoch frequentiert, muss wieder weg, die Schaumkanone auch. Kliesch und sein Organisationspartner Steffen Nolte machen das gerne. Denn: Das Elektromusikfestival am Freidorfer Weg war ein voller Erfolg. 3000 Menschen kamen. „Wir sind wunschlos glücklich“, so Kliesch.

Angefangen hat alles mit einer privaten Feier. 300 Menschen kamen auf einen Acker in Süstedt. Bei der ersten offiziellen Auflage von „Hill Of Dreams“ im Jahre 2016 waren es 1000 Besucher, 2017 schon 1600, 2018 dann 2000 und nun satte 3000 Fans der elektronischen Musik. „Irgendwas müssen wir richtig machen“, sagt Sven Kliesch mit einem Schmunzeln und verweist auf das elektronische Bull Riding, den großen Pool, die Schaumkanone sowie Möglichkeiten, Bierpong und Twister zu spielen.

Nicht ganz unwesentlich in diesem Mix: die Musik. Größen wie Mashup Germany, Niels van Gogh und David Puentez legten auf der deutlich vergrößerten Main Stage auf. Für die Dirtbass Stage engagierten die Organisatoren Sekula, die Red Hood Squad, Patpanda und elf weitere Disc-Jockeys. Neu diesmal: die dritte Bühne. Im Zelt wurden Hits und Elektro-Tracks aus den 1990er- und 2000er-Jahren aufgelegt. „Das wurde sehr gut angenommen“, urteilt Sven Kliesch.

Die Größen der Branche kontaktieren Kliesch und Nolte unerschrocken über deren Agenturen. „Viel läuft auch über Vitamin B“, gibt Sven Kliesch zu. Und was ist ihr Erfolgsrezept? „Wir bauen nur auf, woran wir auch Spaß hätten.“ Scheint zu funktionieren. 2020 auch. Da wird dann das fünfte „Hill Of Dreams“-Festival stattfinden. Die Vorbereitungen beginnen an diesem Tag.