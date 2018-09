Per Scanner: Muhammed Gök vergleicht den EAN-Barcode des Metall-Sprühreinigers mit dem bestellten Artikel. (Fotos: Dominik Flinkert)

Landkreis Diepholz. Wie funktioniert ein E-Shop und was bedeutet elektronischer Datenaustausch? Das sind einige der Fragen, auf die Muhammed Gök in den nächsten drei Jahren eine Antwort bekommt. Er hat bei der Firma Löchel Industriebedarf am 1. August eine Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce begonnen – ein neuer Ausbildungsberuf, den das Bundesinstitut für Berufsbildung erst seit diesem Jahr in der Liste der staatlich anerkannten Lehrberufe führt. Das Sulinger Unternehmen ist nach Angaben der Syker Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer (IHK) das einzige im Landkreis Diepholz, das in dem neuen Beruf ausbildet.

Christian Löchel, Geschäftsführer von Löchel Industriebedarf, sagt, er habe sich schon länger dafür eingesetzt, dass dieser Ausbildungsberuf eingeführt wird. Gegenüber der IHK betonte er, dass seine Firma schon seit 2006 im Bereich E-Commerce aktiv ist, es jedoch keinen passenden Ausbildungsberuf gibt, um eigenen Nachwuchs auszubilden. Nachdem der Beruf anerkannt wurde, musste Löchel nachweisen, dass er für den neuen Beruf ausbilden kann, und eine Prüfung ablegen. Löchel ist Betriebswirt und hat nach eigenen Angaben schon viele Fortbildungen im E-Commerce gemacht.

Seinem Auszubildenden vermittelt Löchel, wie die 120 000 Produkte in dem Online-Shop am besten präsentiert werden. „Ich kenne auch Leute, die mit 100 Produkten schon erfolgreich sind. Aber bei uns ist das eine gigantische Zahl“, sagt Löchel. Noch gigantischer ist die Produktpalette, die die Firma im Geschäft an der Hans-Hermann-Meyer-Straße 2 anbietet: 1,4 Millionen Artikel. Dazu gehören Antriebselemente, Werkzeuge und Betriebsmittel, aber auch Kaffee, Druckerpatronen und Zucker. Löchel sagt: „Wir haben wirklich alles.“

Derzeit verkauft Löchel noch etwa genauso viel wie im Internet. Doch der Online-Absatz ist dem Betriebswirt zufolge zuletzt pro Jahr prozentual zweistellig gewachsen. Die Produkte werden nicht nur in Deutschland nachgefragt, sondern auch in vielen Nachbarländern – unter anderem in Österreich und der Schweiz. Registrierte Kunden zahlen im Online-Shop die gleichen Preise wie im Geschäft. Geht eine Bestellung per E-Mail ein, beantwortet ein Mitarbeiter die Anfrage in der Regel innerhalb von 15 Minuten. Am stärksten kaufen Gewerbetreibende bei Löchel ein.

Gök sagt, er habe sich schon immer fürs Internet und Online-Shops interessiert. Nach dem Abschluss der Berufsfachschule „Wirtschaft und Handel“ in Sulingen bewarb er sich bei Löchel als Auszubildender zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Da es sich zur selben Zeit ergab, dass Löchel in dem neuen Ausbildungsberuf ausbilden darf, war für beide schnell klar: Der 19-Jährige wird bei Löchel zum Kaufmann im E-Commerce ausgebildet.

Da im Landkreis Diepholz natürlich noch keine Berufsschulklasse zustande gekommen ist, besucht der Sulinger die Berufsschule in Lohne. 17 Schüler seien in der Klasse, sagt Gök, viele aus dem Landkreis Vechta. „Der Schulleiter hat uns bei der Begrüßung schon gesagt, dass wir etwas Besonderes sind“, fügt Gök hinzu und schmunzelt. In der Schule arbeitet Gök fast papierlos, nur im Fach Deutsch nicht. Die Aufgaben, die er lösen muss, stellen die Lehrer in Laufwerken auf den Computern zur Verfügung. Das ist selbst für den technikaffinen Gök ungewohnt. Aber ein Buch fürs Lernen hat er dann doch bekommen. Es umfasst 500 Seiten und gilt für alle Fächer. In denen lernt er unter anderem, wie er Bezahlsysteme einrichtet, Zahlungseingänge überwacht und Waren verschickt.

Auch wenn es noch völlig offen ist, wie es mit Gök nach der Ausbildung weitergeht, steht für Löchel schon jetzt fest: „Das dauert keine Woche, bis er irgendwo einen anderen Job hat.“