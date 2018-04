Syke. Der Steimker Hof sei die interessanteste Gaststätte, an deren Geschichte die Mitglieder des Arbeitskreises arbeiten, sagt Ralf Weber. Das Gebäude sei zunächst Teil eines Bauernhofes gewesen. „Die Gaststätte war ein Nebenerwerb zur Landwirtschaft. Dann wurde aus dem Privaten das Gewerbliche“, erzählt der Historiker, der den Arbeitskreis der Volkshochschule des Landkreises Diepholz seit September leitet. Dessen Mitglieder sammeln Informationen zum Gaststättenwesen im Landkreis Diepholz. Diese Ergebnisse und die aus anderen Arbeitskreisen fließen in das Projekt des Kreisheimatbunds und Syker Kreismuseums ein. Nach Abschluss des Projektes sollen im Sommer 2019 ein Buch über das Gaststättenwesen erscheinen und eine Ausstellung organisiert werden.

Zur Arbeitsgruppe der Volkshochschule gehört Lisel Bicker. Sie ist mit der Gaststätte Winkelmann in Okel aufgewachsen. Die Gaststätte habe Dietrich Hüneke 1888 gegründet, erzählt Bicker: „In der Anfangszeit gab es nur bei Festlichkeiten Essen.“ Das Gasthaus hätten viele Vereine als Stammlokal genutzt, sagt Bicker, die die Tochter von Heinrich Winkelmann ist, der die Gaststätte eine Zeit lang betrieb. 2009 sei das Gasthaus geschlossen worden; das Gebäude wurde verkauft. Derzeit ist das Nostalgiemuseum dort untergebracht, das Elke und Wolfgang Kaeding leiten.

In dem Arbeitskreis ist auch Irmgard Reinert aktiv. Die Archivarin der Samtgemeinde Siedenburg weiß, dass es früher sieben Gaststätten in der Gemeinde gab. Im Bahnhofshotel wurde mal Vieh verkauft. Der erste Besitzer habe einen Schweinestall gehabt, berichtet Reinert, danach sei dieser während des Nationalsozialismus zu einem Arbeitslager umfunktioniert worden. Nach Angaben von Weber bauten Arbeiter Torf ab, der als Heizmaterial verwendet worden ist.

Noch am Anfang seiner Forschungen zum Alten Zollhaus in Weseloh steht Kurt Früchtenicht. „Da soll sogar Napoleon vorbeigezogen sein“, sagt er. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe gehen auch den Gaststätten in Gödestorf auf die Spur. Weber zufolge können Interessierte noch zur Gruppe dazustoßen; Vorwissen müssten sie nicht mitbringen. Die Hobby-Historiker treffen sich an unterschiedlichen Tagen etwa alle drei bis vier Wochen im Kreismuseum. Sie beschäftigen sich dort mit Gaststätten, die spätestens in den 70er-Jahren eröffnet wurden. Den nächsten Termin sprechen sie von Treffen zu Treffen ab.

Wer mitmachen möchte, kann sich bei der Volkshochschule kostenlos unter der Telefonnummer 0 42 42 / 9 76 44 44 anmelden. Projektleiter Heinz Feldmann trägt ab Mitte 2018 die Arbeitsergebnisse zusammen und pflegt Dateien in die Datenbank des Kreismuseums ein.

Hobbyforscher, die das Projekt unterstützen möchten, können sich nicht nur in die Arbeitsgruppen einbringen, sondern sich auch auf einem anderen Weg beteiligen: Sie können auf der Internetseite http://kreisheimatbunddiepholz.de/aktuelles einen Fragebogen herunterladen, den sie dann ausgefüllt an die E-Mail-Adresse khb_dh@web.de oder per Post an die Geschäftsstelle des Kreisheimatbundes Diepholz, Lindenstraße 14, 27235 Twistringen verschicken.