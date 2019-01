Die Gästeführer zeigen Interessierten die Hachestadt: Elke Butt (v.l.), Gisela Greve, Brigitte Stein, Günter Kastens, Ernst Bochnig, Christiane Tesch, Anni Wöhler-Payenkamp, Traute Dittmann und Fritz Wilkens. (Janina Rahn)

Syke. Seit 2005 gibt es Gästeführungen in Syke. Seitdem haben 14 592 Teilnehmer an 755 Führungen teilgenommen. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Im fast vollendeten Jahr 2018 waren es 1020 Menschen bei 54 Führungen. Am beliebtesten waren die außerplanmäßigen Führungen. 38 Stück konnten vereinbart werden. Die Anzahl der planmäßigen Führungen lag bei 19. Und was ist an der Personalfront im Jahr 2018 geschehen? Traute Dittmann hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Und Ernst Bochnig und Gisela Greve haben ihre Rolle stattdessen nun übernommen. „Wir haben Traute sehr ungern als Leiterin unserer Gruppe gehen lassen. Nun haben wir ihre Arbeit auf verschiedene Schultern verteilt“, sagt Gisela Greve.

Fazit des vergangenen Jahres ist neben Personalwechsel und gutbesuchten Touren auch, dass die Museums- und Stadtführungen sehr gut angekommen wurden und die Radtouren nicht den erwarteten Zuspruch erhielten. Die Führungen im Winter, die häufig zu Betrieben gehen, sind laut Gisela Greve aber ebenfalls sehr gut angenommen worden. Und genau da setzen die Gästeführer in ihrer Planung 2019 auch wieder an. Der erste Termin findet Freitag, 11. Januar, statt. Dann geht es zur Firmenbesichtigung von Bitek: einem Bergungsdienstunternehmen, das sich mit der Kampfmittelbeseitigung über und unter Wasser beschäftigt. Getroffen wird sich hierfür an der Boschstraße 6 in Syke. Anmeldungen werden im Bürgerbüro der Stadt Syke bis Mittwoch, 9. Januar, angenommen. Außerdem interessant an dieser Führung ist zudem, dass der Gästeführer Fritz Wilkens auf das Industriegebiet an der Boschstraße eingehen wird. Weiter geht es mit der Besichtigung der Firma TTS Syke. Die Abkürzung TTS steht für Theatertechnische Systeme. Laut Gästeführern eine der kompetentesten Ausstatter von Theatern, Konzertsälen und Veranstaltungszentren. Wer sich für Innenarchitektur interessiert und wissen möchte, wie die oft aufwendigen Kulissen von Kulturzentren entstehen, der darf sich bis Mittwoch, 30. Januar, für diese Veranstaltung anmelden. Wo? Wie auch bei allen anderen 15 geplanten Führungen wird die Anmeldung an das Bürgerbüro der Stadt Syke gerichtet. Der Treffpunkt für diese Führung ist an der Siemensstraße 18 beim ehemaligen Techno-Park.

Am 1. Februar begeben sich die Gästeführer auf die Suche nach den Spuren von Heinrich Schmidt-Barrien, der ein bekannter humoristischer Schriftsteller und Hörspielsprecher war. Die Syker Künstlerin Christiane Palm-Hoffmeister hat in der Barrier Wassermühle eine Ausstellung über Schmidt-Barrien zusammengetragen. Dabei wird laut Gisela Greve der Mensch Heinrich Schmidt-Barrien im Fokus stehen und dabei insbesondere sein Seelenleben, das oft nicht so positiv aussah, wie es nach außen schien. Wen dieser Aspekt interessiert, der müsste sich bis zum 27. Februar im Bürgerbüro anmelden. Treffpunkt am 1. März ist dann selbstverständlich die Wassermühle Barrien, An der Wassermühle 4b.

Am 5. April geht es ins Atelier von Lutz Felsmann. Er ist laut den Gästeführern der Ideengeber des Projekts „Das Syker Blau und die Syker Flügel“, bei dem geschichtsträchtige Syker Gebäude mit blauen Flügeln und einem QR-Code versehen werden sollen. Anmeldungen sind bis zum 3. April an das Bürgerbüro zu richten. Der Mai wartet gleich mit zwei Terminen auf: Am 3. Mai geht es mit der Naturexpertin Anni Wöhler-Payenkamp in den Europagarten. Dort wird sich den wachsenden und im Mai zahlreich blühenden Pflanzen gewidmet. „Der Haselstrauch blüht heutzutage schon zehn Tage früher als 1950“, weiß Wöhler-Payenkamp. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich. Am 26. Mai geht es mit dem Rad zur Finissage der Ausstellung „Kunst-Zeug III – Aquarelle & Installationen“ im Landsitz Wachendorf. An diesem Tag wird sich die Chance bieten, die Künstler und ihre Werke kennenzulernen. Die Dauer der Tour ist laut Gisela Greve mit vier bis fünf Stunden angesetzt. Es werde eine Pauschale von zehn Euro veranschlagt, in der die Kosten für Kaffee und Kuchen schon eingerechnet sind.

Zwei kulinarische Führungen

Den Termin im Juni übernimmt Gästeführer Ernst Bochnig. Am 26. Juni wird er seine Tour-Mitläufer in die goldene Zeit des Schweinehandels in Syke entführen. Denn einst wurden in Syke Schweine durch die Stadt getrieben. „Der Schweinehandel hat der Hachestadt damals großen Reichtum beschert“, sagt Bochnig und lacht dabei. Danach geht es wieder in die Natur. Dann wird Gästeführer Günter Kastens durch den Kleingarten „Friedeholz“ leiten. Während dieser Führung wird mehr über die Regeln der Kleingartenanlage, die Größen der Kleingartenflächen und den Gemeinschaftssinn der Gärten zu erfahren sein. Man kann sich wieder bis zu zwei Tage vorher dafür anmelden. Getroffen wird sich am Hoyaer Berg im Kleingarten Friedeholz.

Am 2. August geleitet Christiane Tesch ihre Tour durch den Syker Norden. Dabei wird es vom alten Friedhof an der Bundesstraße 6 bis zum Bau des Goldhortmuseums am Syker Kreismuseum gehen. Interessierte können sich hierfür bis zum 31. Juli anmelden. Getroffen wird sich vor dem Restaurant „Maximilian“. Am selben Wochenende steht dann auch noch die Tour ins Vorwerk an. In der dortigen Ausstellung wird es um die Begegnung zwischen Natur und Kunst im Friedeholz gehen. Damit beschäftigt hat sich der Syker Künstler Detelf Voges. Am 25. August ist dann die Führung „Syke (nicht nur) für Neubürger, bei der die Geschichte, die Institutionen und die Freizeitangebote der Hachestadt vorgestellt werden. „Diese Führung ist letztes Jahr sehr beliebt gewesen“, meint Gisela Greve. Dort seien immer mehrere Gästeführer dabei, die sich dann auch vorstellen würden. „Diese Tour ist auch als Werbung für uns gedacht.“

Am 6. September führt Martina Kahsnitz über den Waldfriedhof in Syke und wird über die Geschichte und die Entwicklung der Bestattungskultur aufklären. Anmeldungen gehen, wie gehabt, zwei Tage vorher an das Bürgerbüro. Im darauffolgenden Monat, und zwar am 4. Oktober, können sich die Menschen in Syke und umzu wieder auf „Syker City kulinarisch“ freuen. Die erste der zwei in 2019 stattfindenden Schmausereien geht durch den östlichen Teil der Hauptstraße mit mehreren „Probierstationen“. Die leckere Führung kostet zehn Euro. Am 1. November wird durch die Führung „Stolpersteine“ an die jüdischen Mitbürger gedacht. Der letzte Termin in 2019 ist dann die zweite „Syke kulinarisch Führung“. Diesmal wird es durch den hinteren Teil der Hauptstraße gehen. Treffpunkt bei der ersten kulinarischen Führung ist das Piazza Valentini an der Schlossweide 1, die zweite Führung geht bei Wessels Hotel an der Hauptstraße 33 los.