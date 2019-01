Auch wenn heutzutage nicht mehr mit dem Anzug auf Kampfmittelsuche gegangen wird, zeigt Geschäftsführer Dirk Wache gern das Relikt aus einer anderen Zeit im Eingangsbereich seiner Firma. (Fotos: Jonas Kako)

Syke. Sie suchen nach Überresten aus einer ganz anderen Zeit. Vor 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg und mit ihm auch nur kurze Zeit später der Luftkrieg. Tausende Bomben fielen vom Himmel und zerstörten Gebäude und Leben – sowohl auf alliierter als auch auf deutscher Seite. Aber nicht alle Fliegerbomben detonierten, sondern gruben sich nur in die Erde. Dort liegen sie nunmehr seit Jahrzehnten und stellen immer noch eine Gefahr dar, schließlich können sie noch explodieren. Das Syker Unternehmen Bitek hat sich darauf spezialisiert, diese Blindgänger in der Erde und im Wasser aufzuspüren. Dirk Wache sagt selbst: „Das ist ein gefährlicher Job, aber die Arbeitssicherheit ist höher als früher.“ Der Geschäftsführer des Kampfmittelbergungsdienstes weiß aber auch, dass oft keine Bomben im Boden sind, sondern nur Metall. „Häufig finden wir auch Schrott“, sagt er.

Dennoch müssen sie ausrücken und den Boden untersuchen, schließlich weiß man ja nie. „Wenn irgendwo gebaut werden muss, dann untersuchen wir die Baufelder“, erzählt Wache von den Aufgaben seiner Firma. Denn bevor etwa der Hausbau losgeht, muss der Boden auf etwaige Bomben, Granaten oder Artilleriemunition – im Fachjargon: Kampfmittel – untersucht werden. Dabei werden unter anderem historische Luftbilder untersucht, um zu sehen, ob das Gebiet, in dem gebaut werden soll, bebombt worden war oder ob in der Nähe eine Flak gestanden hatte. Danach untersuchen Wache und seine Kollegen das Grundstück.

Dabei sind die Bodenverhältnisse entscheidend, wie tief die Bombe in der Erde liegen könnte. „Die Frage ist dann: Ist es ein Kampfmittel oder ein Eisenträger? Die Sonden reagieren nur auf Metall“, erzählt Wache auch von zahlreichem Schrott, den er und sein Team finden. Wie lange dann eine Untersuchung dauert, das kann Wache indes nicht genau sagen. „Es kommt immer auf die Größe der Baustelle und die Art der Bebauung und Gründung an“, weiß er. Wenn etwa ein Keller vorgesehen ist, dann reicht eine oberflächliche Untersuchung nicht aus.

Bitek agiert dabei deutschlandweit, nicht nur in Syke und umzu. So war ein Mitarbeiter kürzlich am Bodensee im Einsatz. Aber auch bei Offshore-Windparks untersuchen die Taucher von Bitek den Grund des Meeres, damit Kabel zu den Parks gelegt werden können. „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Kampfmittel gesammelt und ins Wasser entsorgt. So waren sie erst einmal aus den Augen“, weiß Wache. Vor allem durch die Strömung weiß man oft nicht mehr, wo diese nun zu finden sind. Die Kampfmittel werden nach dem Fund dann an die staatliche Behörde weitergegeben, denn „transportieren dürfen wir die nicht“.

Wie etwa bei Erneuerung der Carl-Ulrich-Brücke in Offenbach. „Ein Zeitzeuge hat erzählt, dass dort viel Munition reingeworfen wurde“, erzählt Wache, der vor 14 Jahren von Berlin nach Syke zog. Eigentlich war er in der Hauptstadt im Hochbau tätig. So war er unter anderem für Kalkulationen und Bauabrechnungen zuständig. „Nach 15 Jahren dort, wollte ich mal etwas verändern“, erinnert sich der Geschäftsführer. So habe er den ehemaligen Geschäftsführer kennengelernt, der auf der Suche nach einer Person für Projektsteuerung war. 2003 war das. „Ich wollte schauen, ob das klappt. Daher bin ich die ersten zwei Jahre gependelt“, erzählt Wache von vielen Stunden im Auto. Am Freitag nach der Arbeit nach Berlin und am Sonntag zurück. Zwei Jahre später folgte für ihn der Wechsel von der Haupt- in die Hachestadt. „Bis heute habe ich es nicht bereut“, sagt er. Vor acht Jahren übernahm er dann die Geschäftsführung und hat sie bis heute auch nicht aus der Hand gegeben.

Mittlerweile ist er Chef von vielen Mitarbeitern, verteilt in ganz Deutschland. Denn in Syke arbeiten lediglich 20 Menschen, „eine kleine Familie“, wie Wache sagt. Wenn ein Auftrag reinkommt, dann werden die Mitarbeiter in der Region eingesetzt. Wie in Offenbach. „Die ganze Munition aus dem Main zu holen, war eine richtige Sisyphos-Arbeit“, versichert Wache, dessen Unternehmen auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen hat. Denn er sucht hauptsächlich Taucher und Feuerwerker. „Das sind keine Berufsausbildungen, sondern Zusatzqualifikationen.“ Diese dauerten zwei Jahre. Zwar bekomme er einige Bewerbungen für Taucher, aber „wir müssen sehr stark filtern. Wir suchen Allrounder“, wie er sagt. Denn gerade unter Wasser sind die Taucher auf sich allein gestellt. Da reiche ein Tauchkursus im klaren warmen Wasser nicht aus. Für Taucher sei etwa eine Berufsausbildung im Bereich Wasser- oder Tiefbau von Vorteil. „Wir hatten auch mal jemanden, der war Maler“, erinnert sich Wache.

Dennoch müssten sich die Mitarbeiter auch darauf einstellen, nicht nur Munition im Boden und unter Wasser zu finden. „Leider finden wir immer wieder Kriegstote. Vor allem in der Umgebung von Berlin“, weiß Wache, dass Leichen oft mit Munition in sogenannten Bombentrichtern vergraben worden sind. „Die Kollegen haben mal in einem Trichter sechs Leichen gefunden. So etwas ist eine wirklich traurige Angelegenheit“, berichtet er. Im Wasser seien sie derweil auf die eine oder andere Wasserleiche gestoßen.

Dass irgendwann Kampfmittelmangel herrscht, glaubt Dirk Wache derweil nicht: „Es liegt noch mehr als genug im Boden.“