Der Auszubildende und sein Chef: Ramazan Rezai (vorne) arbeitet bei Ralf Westerwarp bei Heimausstattung Struß in Bruchhausen-Vilsen. (Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Ramazan Rezai hat viel Schlechtes mitgemacht. Mitmachen müssen. Er ist aus seinem Heimatland Afghanistan geflohen, hat im Iran als Polsterer gearbeitet und ist über Syrien in Deutschland gelandet. Als unbegleiteter Jugendlicher. Er hat in Bruchhausen-Vilsen bei Heimausstattung Struß ein Langzeitpraktikum gemacht und hat im August diesen Jahres eine Ausbildung. „Er hat sogar schon im Rathaussaal mitgearbeitet“, erklärt Volker Kammann, Fachbereichsleiter Bürgerservice bei der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen.

Ramazan Rezais Chef Ralf Westerwarp hält große Stücke auf den jungen Afghanen: „Der hat keine Flausen im Kopf.“ Allerdings auch keine Wohnung. Denn er ist nun kein Jugendlicher mehr, muss raus aus der Unterkunft. Zurzeit wohnt er in einer Sozialwohnung in Asendorf. Doch dort kann der mittlerweile 18-Jährige nicht bleiben. „Übergangsweise“, so formuliert es Judit Hirscher vom Verein „Lebenswege begleiten“, sei das noch möglich. Daher sucht Rezai rasch eine Wohnung, um auch vollends in Deutschland anzukommen.

Die Sprache beherrscht er, einen Ausbildungsplatz hat er ebenfalls. Was fehlt sind die eigenen vier Wände. Eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung in Asendorf oder Bruchhausen-Vilsen sei gesucht. „Etwas, von wo aus er mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann“, erklärt Westerwarp. Und die beginnt jeden Tag in Asendorf, im Lager des Heimausstatters. Von dort geht es mit einem Arbeitskollegen zu den Kunden. Kein Neuland für den 18-Jährigen, schließlich hat er bereits während seines Praktikums viel Kundenkontakt gehabt und bereits die eine oder andere Aufgabe übernommen. „Er hat bei mir zu Hause auch Laminat verlegt“, erinnert sich Westerwarp und lacht. Dass Rezai handwerklich begabt ist, zeigte sich bereits kurz nach seiner Ankunft in Bruchhausen-Vilsen. „Wir schauen mit den Geflüchteten, wo ihre Interessen liegen. Ramazan hatte erzählt, dass er in seiner Heimat bereits genäht hat“, erinnert sich Hirscher. Um seiner Leidenschaft auch in Deutschland nachzugehen, fuhr Rezai einmal die Woche nach Schwarme zum Nähtreff, der von Verein Lebenswege begleiten organisiert ist. „Wir haben schnell gemerkt, dass er handwerklich sehr geschickt ist“, weiß Hirscher. Über Gerda Sundermann-Oldenburg, die ebenfalls für den Verein aktiv ist, kam der Kontakt zu Ralf Westerwarp zustande.

Ein Glücksgriff für beide Seiten. „Wir haben beide schnell gemerkt, dass das passt“, freut sich Westerwarp, der Rezai nach dem Jahrespraktikum eine Ausbildungsstelle angeboten hat. Nun verlegt Rezai Fußböden, dekoriert Fenster und arbeitet als Polsterer. „Das Fußbodenverlegen macht mir am meisten Spaß“, erzählt Rezai. Noch fährt er dafür zusammen mit Arbeitskollegen zum Kunden, doch spätestens im dritten Ausbildungsjahr soll auch Rezai das selbstständig übernehmen. Privat möchte er nun auch auf eigenen Beinen stehen. Zwar finde er sich zurecht, sei selbstständig, kaufe ein. Doch die eigene Wohnung fehlt noch. Hirscher hofft, dass sich schnell eine neue Bleibe für den 18-Jährigen finden lässt. „Wir haben ihm vom ersten Tag an begleitet und gesehen, wie er sich entwickelt. Rezai ist ein Paradebeispiel für Integration.“ Westerwarp ergänzt: „Und umkompliziert ist er.“

Falls jemand eine Wohnung zu vermieten hat oder von einer weiß, der möge sich bei Jannik Dietz von der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen unter 0 42 52 / 39 11 18 melden.