Winfried Hammelmann liest in Syke aus seinem ersten Roman. (Hoffmann und Campe)

Syke. Winfried Hammelmann ist nicht nur Moderator bei Radio Bremen, sondern auch Autor. Dieses Jahr erschien mit „Zeit für Wolke Sieben“ sein erster Roman, den er am Freitag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Syker Bibliothek vorstellen möchte. Besucher bekommen bei der Lesung einen Einblick in Nils Petersens Leben – und seinem größten Problem.

Petersen arbeitet in einer Bank, findet die Ordnung von Zahlenkolonnen beruhigend und fährt jedes Jahr zur selben Zeit mit seinen besten Freunden nach Sylt. Nein, das ist noch nicht das Dilemma. Das beginnt nämlich erst mit Lena. In die ist Nils bis über beide Ohren verknallt. Bevor sie ihn aber überhaupt richtig bemerken kann, kommt Lena bei einem Motorradunfall ums Leben.

Was die beiden nicht ahnen: Eigentlich hätte sie noch gar nicht sterben sollen, aber Petrus hat im Himmel einen Fehler gemacht. Für Nils gibt es aber noch eine kleine Chance auf die große Liebe. Er muss einfach nur genügend Zeit sammeln, um Lena zurück auf die Erde zu holen. Doch woher bekommt man 473 352 Stunden?

Winfrid Hammelmann ist Jahrgang 1959, erblickte in Bremen das Licht der Welt und bezeichnet sich selber als Sylt-Fan. Nach einem Umweg über das Bankwesen, widmete er sich dann dem Studium der Germanistik und Kulturwissenschaft. „Bereits während der Studienzeit arbeitete er für diverse Hörfunkanstalten und Zeitungen. Vor 18 Jahren wurde Hammelmann für den Bremer Tatort „entdeckt“ und bekam die wiederkehrende Rolle des Kriminalassisten Karlsen im Team Lürssen/Stedefreund.

David Safier beschrieb Hammelmanns Buch mit den Worten: „Der lustigste und zugleich berührendste Roman, den ich seit Jahren gelesen habe. Höllisch komisch, himmlisch gefühlvoll.“

Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf für acht Euro in der Buchhandlung Schüttert und der Stadtbibliothek Syke.