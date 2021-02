Da ist das gute Stück: Für das Foto hat Martin Nolte das Fahrzeug extra aus der neuen Feuerwehrhalle rausgefahren. Man sieht sofort: Der schmucke Bau bietet mehr Platz. (Vasil Dinev)

Bassum-Wedehorn. Es riecht frisch in der Halle der Feuerwehr Wedehorn. In der Mitte steht das Schmuckstück der Brandbekämpfer: ein Tanklöschfahrzeug. Kabel hängen aus dem Wagen heraus, damit die Akkus aufgeladen sind, falls eine Alarmierung eintrifft. Auf dem Boden ist die Haltebucht eingezeichnet, immerhin müssen zu jeder Seite mindestens anderthalb Meter Abstand zur Wand sein. „Der muss noch umgestellt werden“, sagt Ortsbrandmeister Martin Nolte und zeigt auf einen blau-grauen Schrank an der rechten Seite. Doch, Nolte ist zufrieden mit der neuen Fahrzeughalle und dem umgestalteten Feuerwehrhaus. Der Startschuss für die Halle fiel vor fast zwei Jahren, vor rund einem Jahr kam das Feuerwehrhaus an die Reihe. Immerhin musste die alte Halle erst mal leer sein.

Martin Nolte (Vasil Dinev)

Noch hängt nicht alles an seinem Platz in der Halle, so sollen etwa die Schläuche noch an die Wand kommen, aber es ist derzeit eher schwierig mit einem Arbeitseinsatz. Denn Feuerwehren dürfen aufgrund der Bestimmungen durch das Coronavirus nur noch zu Einsätzen rausfahren. „Die Einsatzbereitschaft muss gewährleistet sein“, betont Nolte. Und das ist sie in Wedehorn. Aber klar: Dadurch, dass nicht mehr wie früher alle vier Wochen ein Dienst ansteht, bleibt auch mal etwas liegen. Das zeigt sich etwa am Einsatzwagen. „Wir haben Schulungsbedarf beim Fahrzeug“, sagt der Ortsbrandmeister. Immerhin verfügt es über einen Wassertank, den es vorher nicht gegeben hat. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Einsatzfahrzeug länger geworden ist. Die Kameraden wissen, wie das Auto funktioniert, aber die kleinen und feinen Handgriffe sind bei jedem Fahrzeug anders. Und da wäre eine Schulung für die insgesamt 27 Kameraden wichtig.

Mehr Platz für Klamotten

Martin Nolte geht durch das Feuerwehrhaus gleich nebenan. Meldeempfänger liegen auf dem Tisch im Versammlungsraum. Die digitale Alarmierung hält so langsam Einzug in den Landkreis Diepholz und auch bei den Feuerwehren in Bassum. Das bedeutet: keine Sirene mehr, alles digital. Dafür stehen auf den kleinen schwarzen Geräten mehr Informationen zum Einsatz. Neu dazugekommen sind eine Damentoilette und ein Umkleideraum. Vorher mussten die Kameraden ihre Klamotten mit nach Hause nehmen, und vor einem Einsatz musste das Fahrzeug aus der Halle gefahren werden, damit alle Platz finden. Nun stehen Spinde in der ehemaligen Fahrzeughalle, die Jacken, Handschuhe, Hosen und Stiefel hängen beziehungsweise stehen ordentlich in dem jeweiligen Schrank des Kameraden. Die Helme liegen obenauf. Ein großer Vorteil für die Wedehorner Ortswehr, dass sie nun nach einer Alarmierung direkt ins Feuerwehrhaus fahren kann und die Klamotten bereitstehen. „Wenn der Alarm kommt, kommen wir durch eine Tür rein und gehen durch die andere wieder raus“, erzählt Nolte davon, dass bei lediglich einer Tür wichtige Zeit verloren gehen kann.

Alles digital, oder was? Neue Meldeempfänger sorgen dafür, dass die klassische Sirene bald ausgedient hat. (Vasil Dinev)

Der Umkleideraum befindet sich dort, wo früher das alte Fahrzeug geparkt wurde. „Der Umbau war sowieso geplant“, sagt Nolte. Das liegt am Feuerwehrbedarfsplan, den die Stadt sukzessive umsetzt. Der Um- und Neubau hat knapp 267.000 Euro gekostet. Sämtliche Feuerwehren wurden vor einigen Jahren von und mit der Feuerwehrunfallkasse überprüft. Und in Wedehorn zeigte sich schnell, dass das Gebäude räumlich an seine Grenzen kommt und Handlungsbedarf besteht. Nach den Maßstäben der Feuerwehrunfallkasse müssen dabei nicht nur die Fahrzeuge untergebracht, sondern auch auf ausreichend Platz zum Umziehen und Duschen geachtet werden. Durch Probleme mit dem Architekten kam es laut Bassums Erstem Stadtrat Norbert Lyko zu dieser Verzögerung und der recht langen Bauzeit. Nun stehen noch ein paar Außenarbeiten an, „aber das passt schon“, wie der Ortsbrandmeister findet.

Alles muss seine Ordnung haben: ein Blick in das Innere des Einsatzfahrzeuges der Wedehorner Feuerwehr. (Vasil Dinev)

Nolte freut sich darauf, wenn endlich wieder Dienste und Versammlungen möglich sind. „Die Altersstruktur ist bei uns eher alt. Es sind zwar jüngere Leute nach Wedehorn gezogen, aber für die Feuerwehr konnten wir noch nicht werben“, bedauert er. So hofft er auf einen Tag der offenen Tür in diesem Jahr, um den Leuten die Feuerwehr einfach mal zu zeigen. Und dann ist sicher auch die Begutachtung der neuen Räume drin.