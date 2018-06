Sie sind bestens ausgerüstet: Für die Organisatoren des WM-Studios im Pfarrzentrum St. Anna kann es losgehen. (Janina Rahn)

Twistringen. Seit Donnerstag läuft die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. In vielen Schaufenstern lassen sich bereits schwarz-rot-goldene Dekorationen finden, im Straßenverkehr sind kleine Minifähnchen an den Autos aber bisher noch die Ausnahme. Richtig Stimmung kommt hierzulande bei den Fans wahrscheinlich erst am Sonntag auf, wenn die deutsche Nationalmannschaft in seinem ersten Gruppenspiel gegen Mexiko antritt. Wer die Spiele nicht vor dem heimischen Fernsehgerät schauen möchte, sondern sich nach gemeinschaftlichem Jubeln und Philosophieren über das Spielgeschehen sehnt, für den hat die Katholische Jugend Twistringen eine gute Nachricht: Im Pfarrzentrum werden in den kommenden Wochen alle Partien mit deutscher Beteiligung, dazu alle K.o.-Spiele übertragen. Bis aufs Finale.

Wer eine Verbindung zwischen Fußball und Kirche sucht, der landet fast zwangsläufig bei der Weltmeisterschaft 1986, als der argentinische Nationalspieler Diego Maradona ein irreguläres Tor mit seiner Hand erzielte. Maradona selbst sagte kurz darauf, dass ihm die „Hand Gottes“ vielleicht ein wenig bei dem Tor geholfen hätte. Wenn am Sonntag erstmals bei dieser Weltmeisterschaft die deutsche Nationalmannschaft auf den Rasen tritt und im Twistringer Pfarrzentrum die Fußball-Fans zusammenkommen, dann verbindet sich ebenfalls Kirche mit Fußball. Und das passt sogar ziemlich gut, wie Gemeindeassistentin Johanna Ratte meint: „Kirche hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Und wir bieten an, zusammenzukommen und gemeinsam Fußball zu schauen.“

Die Gemeindeassistentin organisiert zusammen mit der Katholischen Jugend das WM-Studio. Auf den großen Ansturm sind sie bereits jetzt bestens vorbereitet. Der große Saal im Pfarrzentrum bietet bis zu 200 Zuschauern Platz, für genügend Sitzplätze ist gesorgt. „Und wenn es doch noch mehr werden, dann stellen wir einfach ein paar Bierbänke hinzu“, sagt Ratte. Getränke gibt es ebenfalls genug. Außerdem ist eine Kooperation mit einer Twistringer Pizzeria geplant. Die Besucher können dann ganz einfach vor dem Spiel Pizza bestellen und diese wird dann direkt zum Pfarrzentrum gebracht.

Außerdem bietet der Veranstaltungsort einen ganz klaren Vorteil: Niemand wird nass. Während Veranstaltungen unter freiem Himmel bei Regen unfreiwillig zur öffentlichen Kollektivdusche werden, ist das WM-Studio im Pfarrzentrum komplett wetterunabhängig. Und für den Fall, dass es draußen heiß werden sollte, hat Ratte auch schon eine Idee: „Dann stellen wir ein paar Wasserspiele im angrenzenden Pfarrgarten auf.“

Neben den Spielen der heimischen Nationalmannschaft zeigt die Katholische Jugend ab dem Achtelfinale alle Partien. Dass es bei Spielen ohne deutsche Beteiligung im Pfarrzentrum nicht ganz so voll werden könnte, ist sich die Gemeindeassistentin bewusst. Sie sieht es aber optimistisch: „Wir wollen Fans jeder Mannschaft ansprechen. Außerdem ist die Weltmeisterschaft gespickt mit Top-Stars, da sind also auch die anderen Partien interessant. Wir freuen uns also über jeden Besucher.“

Beim Finale wiederum sollten sich Fußball-Fans besser nicht am Pfarrzentrum einfinden. Außer sie möchten vor verschlossenen Türen stehen. Da die letzte Partie der Weltmeisterschaft auf das Wochenende des Twistringer Schützenfestes fällt, wird das Finale dort im Zelt gezeigt. Die Katholische Jugend verzichtet. Dann heißt es nicht Kirche und Fußball, sondern Schützenfest und Fußball. Passt ja irgendwie auch ganz gut.