Bei seinem Bürgermeisterdialog steht Christian Porsch im Dorfgemeinschaftshaus Apelstedt Rede und Antwort. (Janina Rahn)

Bassum. Es war die erste Sprechstunde mit dem Bürgermeister. Und fast 60 Einwohner aus Apelstedt, Nienstedt und Wedehorn waren am Donnerstagabend der Einladung von Christian Porsch gefolgt und in das Dorfgemeinschaftshaus nach Apelstedt gekommen. Dieser Abend war der Anfang, denn Bassums Bürgermeister hat sich so eine Sprechstunde für alle 16 Ortsteile in seinen Kalender geschrieben.

Seit mehr als vier Jahren nimmt Porsch die Aufgaben des Bürgermeisters in der Stadt Bassum wahr. „Mehr Bürgernähe und die sich daraus resultierenden persönlichen Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt sind mir sehr wichtig„, leitete er ein. So stehe seine Zimmertür im Rathaus fast immer offen und wenn Menschen ihn dort besuchen würden, beantworte er gerne Fragen, die die konkreten Anliegen und Sorgen beschäftigen. “Ich möchte aber auch der Bevölkerungsschicht für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen, die aus den unterschiedlichsten Gründen den Weg in das Rathaus bisher nicht gegangen sind. So habe ich mich für die Variante der mobilen Bürgermeistersprechstunde entschieden“, erklärte Porsch die Idee.

Im Vorfeld hatte er eine schriftliche Umfrage an alle Bürger der drei Ortschaften gerichtet. Antworten auf die erhaltenen Rücksendungen gab es dann in Apelstedt. Unterstützt wurde Porsch von Bauamtsleiter Martin Kreienhop sowie Apelstedts Ortsvorsteher Hans-Hagen Böhringer, der Nienstedter Vorsteherin Dorothee Binder und Horst Husmann, Ortsvorsteher Wedehorn.

Rege Beteiligung

Konkret ging es beim Frage- und Antwortabend, die Rücksendepost beachtend, um die Themen Windpark Albringhausen, Blühsäume und -streifen, Breitbandversorgung, Baumöglichkeiten in den Ortschaften, Bushaltestellen und den Wegebau. Weiterer Antwortbedarf ergab sich auch zur Beleuchtung in Apelstedt, zu einer Abbiegespur auf der Bundesstraße 61 in Nienstedt, dem Winterdienst an öffentlichen Grundstücken – speziell der Feuerwehr – und der zukünftigen ärztlichen Versorgung auf dem Land.

Zum Dialog musste der Bürgermeister nicht lange auffordern. Gerne beteiligten sich die Besucher an der Diskussion, beginnend mit dem Windpark in Albringhausen und geplanten Erweiterungen. Eine in der Nähe dieser Anlage wohnende Dame erklärte ihren Unmut über Erweiterungspläne. Durch Größe und Umfang werde die Entwicklung in der Natur gestört. Aber auch der Wertverlust an ihrem Haus und Grundstück sei nicht unerheblich. „Die Bundesregierung hat eine auch nötige Energiewende eingeleitet und die Umsetzung muss in den Kommunen erfolgen. Nach den gesetzlichen Regeln ist man auf der untersten Ebene verpflichtet, entsprechende Flächen auszuweisen. Unter Abwägung aller Interessen haben sich in Bassum zwei Möglichkeiten ergeben. Eine dieser ausgewiesenen Flächen befindet sich an der Harpstedter Straße und eine weitere in Albringhausen“, erläuterte Christian Porsch die Verpflichtungen der Gemeinde.

Auch zum Bereich der Blühsäume und -streifen brachten speziell die Landwirte der Region viele Ideen, Kritik und auch Veränderungswünsche ein. Es sollten Streifen gefunden werden, die ohne eine Störung aller Beteiligten bepflanzt werden können. Ein Wunsch, der bei einer derzeitigen Überpflügung von Wegeseitenräumen in einer Größe von etwa 50 Hektar sicherlich bei Abwägung aller Interessen erfüllt werden kann.

Zur Breitbandversorgung verwies der Bürgermeister auf den neuesten Entwicklungsstand. Der Landkreis Diepholz werde die festgestellten weißen Flecken mit Glasfaser bis zu den Gebäuden versorgen. In der Stadt Bassum befinden sich 1280 Haushalte in diesem Bereich. Bei 1200 Haushalten ist ein Anschluss möglich. Genaue Informationen, auch zur technischen Umsetzung, wird es bei Veranstaltungen geben, die ihren Anfang am 25. April im Gasthaus Ellinghausen in Wedehorn nehmen. Interessierte Bürger können sich zusätzlich schon heute auf der Internetseite des Landkreises Diepholz informieren.

Das Thema der Baumöglichkeiten in den Ortschaften fand im Dorfgemeinschaftshaus großes Interesse. Das Bauen im Außenbereich sollte erleichtert werden. Beim jetzigen Handling werden die Strukturen in den Dörfern sterben, meinten mehrere der Besucher. In diesem Zusammenhang wurde auch auf die ärztliche Versorgung der Zukunft hingewiesen. Bauamtsleiter Martin Kreienhop zeigte zu erwartende Schwierigkeiten bei Veränderungen der Außenbereichsmöglichkeiten auf: „Je mehr die jetzigen Grenzen aufgeweicht werden, desto schwieriger wird es, den Einzelinteressen gerecht zu werden. Der Außenbereich war und ist ein sehr sensibles Thema."

Mit Informationen über den Wegebau, die Beleuchtung, die Bushaltestellen und den Winterdienst endete die zweistündige Bürgermeistersprechstunde. Dass der Abend gut ankam, bestätigte die Aussage von Niels Geert Binder. Er bedankte sich bei Porsch für die von ihm für die Einwohner der drei Ortschaften investierte Zeit.