Platz für alle: Die geladenen Vertreter sind sichtlich stolz auf die baldige Landesbuslinie 150. (Jonas Kako)

Landkreis Diepholz. „Mobilität ist und bleibt das A und O unserer Zeit. Unser aller Leben ist davon bestimmt, gut, schnell und sicher an unsere Ziele zu gelangen. Sei es an den Arbeitsplatz, zur Schule oder auch zu Werder Bremen.“ Mit diesen Worten hat Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann am Donnerstag ein Treffen mit dem Niedersächsischen Ministerium für Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, dem Zweckverband Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen sowie dem Landkreis Diepholz eingeleitet. Und wenn so namhafte Vertreter kommen, muss es auch etwas Wichtiges zu verkünden geben. Gab es auch: Die Buslinie 150, die Bruchhausen-Vilsen mit Syke und Bremen verbindet, ist ab dem 9. Dezember eine Landesbuslinie. Der Vorteil für Fahrgäste? Auf jeden Fall die stündliche Taktung. Die Landesbuslinie 150 verkehrt montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr sowie sonnabends von 6 bis 20 Uhr. Sonnabends mit Zusatzfahrten im Zweistundentakt zwischen 18 und 22 Uhr. Sonntags wird ein Zweistundentakt zwischen 6 und 22 Uhr angeboten.

„Wir wissen nicht erst seit gestern, dass wir die Schadstoffemissionen verringern müssen, um unser Klima zu schützen“, verdeutlichte Bormann – gerade als Luftkurort. Schon früh habe die Samtgemeinde erkannt, wie wichtig eine gute Verbindung nach Syke und Bremen sei. Und zwar vor 25 Jahren. „Da haben wir die Linie 150 mit 180 000 Mark aus der Taufe gehoben und die Qualität gemeinsam mit der VGH, dem Landkreis und dem ZVBN stetig verbessert“, konnte er stolz verkünden. Die einfache Rechnung für Bernd Bormann: „Je ansprechender das Angebot, desto mehr Menschen werden den ÖPNV nutzen. Eine Erfolgsformel, die der Samtgemeinde zwischen 1993 und 2018 1,1 Millionen Euro wert war.“ Abschließend wendete sich Bernd Bormann an Christoph Wilk, der in Vertretung für das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitales nach Bruchhausen-Vilsen reiste. In den Richtlinien habe Bormann gelesen, dass Buslinien förderfähig sind, die Orte von regionaler oder touristischer Bedeutung anbinden. „Insofern haben Sie im Ministerium mit der Linie 150 wirklich alles richtig gemacht.“ Alle Beteiligten Institutionen haben seiner Meinung nach dabei geholfen, die „Linie 150 auf ein neues Level zu heben“.

Als einen „wunderbaren Tag für den Landkreis Diepholz“ bezeichnete auch Landrat Cord Bockhop die gute Nachricht. Eine gute Anbindung sei entscheidend für das ländliche Leben. Deswegen müssen nach Bockhops Worten Grundsätze wie Bequemlichkeit, Qualität und Verlässlichkeit bei der Taktung gegeben sein. Für mehr Qualität während der Fahrt mit der Landesbuslinie 150 soll auch freies WLAN sorgen. „Vielleicht verlieren Fahrgäste so die Scheu für diese Mobilitätsform“, so Bockhop. Christoph Wilk vertrat den eigentlich angekündigten Minister Bernd Althusmann. Noch gut erinnert sich Christoph Wilken daran, dass Niedersachsen lange Zeit die älteste Busflotte hatte. „Das gibt es jetzt fast nicht mehr“, stellte er erleichtert fest. Das Projekt „Landesbuslinie 150“ sei keine „Eintagsfliege“. Das beweise auch der Förderzeitraum von fünf Jahren. Christoph Wilk: „Das ist die Maximalförderung. Uns ist daran gelegen, dass das ein Erfolg wird.“