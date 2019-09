Es kann losgehen: Gaby Kulla hat ihre Ausstellung im Rathaus Bruchhausen-Vilsen aufgehängt. (Sebi Berens)

Bruchhausen-Vilsen. Wer kennt es nicht, das Lied „Eye Of The Tiger“? Die Rockband Survivor war damit namensgebend für den dritten Teil der Rocky-Filme mit Silvester Stallone. Und wer war namensgebend für das Lied? Gaby Kulla. Oder besser: Gaby Kullas Bild mit dem Gesichtsausschnitt eines Tigers, das Auge im Mittelpunkt. Doch Spaß beiseite: Die Künstlerin zeigt in ihrer Ausstellung mit dem Titel „Augenblick mal“ auf drei Etagen des Rathauses Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, fotorealistische Malerei. Darunter das Auge des Tigers. Zu sehen ab Sonntag, 15 Uhr.

Gaby Kulla? Nie gehört? Nicht weiter verwunderlich. Die 55-Jährige ist erst vor eineinhalb Jahren in den Luftkurort gezogen. „Der Liebe wegen“, sagt sie mit sonorer Stimme. Ihre Karriere startete sie in ihrem Geburtsort Achim. Zarte 16 Jahre war sie alt, als ihr Gymnasiallehrer Adorian Lux für sie eine Ausstellung im Clüverhaus organisierte. Zeichnungen präsentierte die Schülerin damals, Öl- und Aquarellbilder. Der Anfang war gemacht. Angelehnt an ihr Hobby lernte sie Druckvorlagenherstellerin, „heute heißt das Mediengestalterin“. Diverse Bremer Werbeagenturen durchlief sie, in einer davon erhielt sie 1996 den Auftrag, eine Fotosetzerei aufzubauen und zu leiten. Im Jahr 2000 gebar sie ihre zweite Tochter. Und schon war‘s vorbei mit dem Hobby Malerei. „Keine Zeit mehr.“

Vier Jahre ruhten Leinwand und Pinsel für Schnuller und Windel. „Dann schenkte mir ein Bekannter seine Malutensilien und ich fing wieder an zu malen“, erzählt Gaby Kulla. Schnell merkte sie allerdings, dass der Trocknungsprozess mit Ölfarben zu lange dauert, „wenn es mich mal packte und die Kinder mich auch ließen“. Die Konsequenz: Sie stieg auf Acryl um. Dabei blieb sie bis heute. Umso erstaunlicher die kräftigen Farben ihrer Werke. Denn das ist das erste, das den Besuchern des Rathauses in Bruchhausen-Vilsen auffallen dürfte. Neben der Präzision, mit der die Bilder gemalt worden sind.

„Das ist eine Art Berufskrankheit“, sagt Gaby Kulla. Den Blick fürs Detail, die Genauigkeit in der Wiedergabe sei in den vielen Jahren in der Werbebranche geschärft worden. Auch jetzt, als Assistentin im Baucontrolling, habe sie viel mit technischen Zeichnungen zu tun. „Manchmal muss ich am Rechner auch Küchen planen.“ Das verzeihe keine Ungenauigkeiten. Entsprechend fallen ihre Bilder aus. Eine Katze kann man förmlich schnurren hören, auch wenn sie nur zweidimensional aus Acryl entstanden ist. Und nach den Steinen, die auf einer Baumgabel aufgestapelt sind, möchte man gleich greifen.

Die einführenden Worte am Sonntag wird Hans-Gutwin Ristau sprechen. Der Laudator, wohnhaft im Künstlerdorf Worpswede, hat „einen ersten Eindruck über Whatsapp“ bekommen. Am Donnerstag stattete er dem Rathaus im Luftkurort einen Besuch ab. „Jetzt sehe ich die Bilder zum ersten Mal an einer Wand.“ Er sieht Kunst in Verwaltungsräumen gerne. Denn erstens sei die Ausstellungsfläche meistens kostenlos, und zweitens „können die Wartenden in Ruhe gucken. Dann vergeht die Zeit ganz anders.“

Hans-Gutwin Ristau und Gaby Kulla haben sich in Worpswede kennengelernt. Dort hat die 55-Jährige nach ihrem Umzug nach Lilienthal 2007 ausgestellt, ebenso in Lilienthal, Grasberg und in Seebergen. Sie spielt immer noch beim TV Falkenberg Tennis, hat ihren Lebensmittelpunkt aber ins südliche Bremer Umland verlegt. Das Internet ist „schuld“ daran, eine Dating-Website. Auch ihre Kunst wird sie nun eher südlich der Hansestadt ausstellen. Vielleicht ja auch wieder mal in Achim. Schließlich hat dort alles begonnen.



Die Ausstellung „Augenblick mal“ von Gaby Kulla ist vom 8. September bis zum 20. Dezember im Rathaus Bruchhausen-Vilsen zu sehen. Und zwar zu den üblichen Öffnungszeiten.