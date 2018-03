Auf der Kulturbühne: Barbara Kummer-Buchberger bringt noch Tomohiro Ariita, Ulrike Rüben und Karen Tanaka mit nach Bassum. (Micha Bustian)

Bassum. Barbara Kummer-Buchberger und Claus Ulbrich treffen sich vor dem Bassumer Bürgerservice. Wie gute alte Bekannte, fast wie Nachbarn. Die Musikerin ist gerade per Zug aus Bremen gekommen, wo sie für ein Konzert in der Glocke Halt gemacht hat. Eigentlich wohnt sie ihn Frankfurt. Sie ist Violinistin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Und als diese tritt sie am Freitag, 9. März, in Bassum auf. Genauer: ab 19.15 Uhr auf der Kulturbühne Bassum.

Nun würde das komplette Orchester sicher irgendwie auf die Kulturbühne passen, doch das veranstaltende Kulturforum hat ein Ensemble engagiert, ein Quartett. Neben Barbara Kummer-Buchberger werden Tomohiro Ariita (Violine), Ulrike Rüben (Cello) und Karen Tanaka (Klavier) musizieren. Das Programm: das Klavierquartett in a-Moll von Gustav Mahler, drei Stücke für Violoncello und Klavier op. 11 sowie vier Stücke für Violine und Klavier op. 7 von Anton Webern, ein Streichtrio von Gideon Klein und das Klaviertrio in B-Dur op. 99 D898 von Franz Schubert.

Der Komponist Gideon Klein, dessen Streichtrio am 9. März aufgeführt wird, schrieb dieses Stück kurz, bevor er von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert wurde. Es basiert auf mährischen Volksmelodien „und ist für jedes Instrument sehr anspruchsvoll“. Im Gegensatz zu den Stücken von Anton Webern, der in ganz wenigen Noten viel aussagen konnte, hat Franz Schubert sehr, sehr lange Stücken komponiert. „Himmlische Längen“, nennt es Barbara Kummer-Buchberger. „Er hat unheimlich viel produziert.“ Letzter Komponist im Programm „Ich und die Welt“: Gustav Mahler. „Es ist eins seiner frühen Werke und wirkt noch sehr konstruiert.“

Barbara Kummer-Buchberger ist extra nach Bassum gekommen, um ein paar Aussagen zum Programm zu machen und ihre Kollegen vorzustellen. Das Ensemble habe zurzeit den Schwerpunkt Schubert, widme sich generell mehr und mehr der zeitgenössischen Musik, bearbeite aber auch genreübergreifende Projekte. Auch ohne Dirigent hat Barbara Kummer-Buchberger das „Gefühl, wir harmonieren gut“. Neu im Verbund ist Tomohiro Ariita. „Wir haben schon zusammen geprobt. Obwohl er vom Alter her mein Sohn sein könnte, gibt es keinen Generationenkonflikt. Es geht wunderbar zusammen.“ Zumal auch Karen Tanaka japanische Wurzeln hat und mit Ariita in dessen Muttersprache kommunizieren kann. Kummer-Buchberger: „Wir hatten sofort ein musikalisches Einverständnis.“

Als Nachwuchs einer Kirchenmusikerin lernte Barbara Kummer-Buchberger als Kind Geige und führte auch schon früh in der Kirche auf. Im Studium traf sie auf die junge deutsche Philharmonie. Der Weg zur Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen war ein „zähes Ringen mit den Umständen“, erklärt die Pädagogin und Musikerin. „Wir wollten das unbedingt und haben sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Nachhaltig ist das ein Wunder.“ Etwas mehr als 35 Jahre sei das jetzt her. „Und seitdem ist das Orchester kometenhaft aufgestiegen“, sagt Claus Ulbrich vom veranstaltenden Kulturforum Bassum.

Das ein Teil dieses Kometen nun zeitnah in der Lindenstadt niedergeht, hat nicht unwesentlich mit dem Nachbarn von Claus Ulbrich zu tun. Der heißt Ulrich König, ist Bläser und Gatte der Bremer Konzertmeisterin Annette Behr-König. König hatte den gleichen Lehrer wie Barbara Kummer-Buchberger und spielt selber manchmal in der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen mit. So kam der Kontakt zum Bassumer Kulturforum zustande. Wofür ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis doch alles gut ist.

Karten vorab kosten 20 Euro. Es gibt sie im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. An der Abendkasse müssen Freunde der Kammermusik für ein Ticket 23 Euro anlegen.