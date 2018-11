Hier soll er hin: Die Veranstalter beziehen schon einmal Stellung am neuen Standort des Bassumer Advents. (Michael Braunschädel)

Bassum. Wenn am Kranz die erste Kerze brennt, heißa, dann ist Bassumer Advent. Und schon Pumuckl wusste: Was sich reimt, ist gut. Na, dann kann am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Dezember, eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Von 15 bis 20 Uhr beziehungsweise 15 bis 18.30 Uhr können sich Besucher in Vorweihnachtsstimmung bringen.

Wer schon abwinkt, weil er den Bassumer Advent in- und auswendig kennt, sollte weiterlesen. Denn in diesem Jahr erstrahlt der vorweihnachtliche Reigen in einem etwas anderen Licht. „Wir haben einfach gemerkt, dass der Stiftshof gar nicht mehr im Zentrum des Geschehens steht“, leitet die Pastorin Ines-Maria Kuschmann ein. Darum wurde sich mit Susanne Vogelberg von der Stadt Bassum kurzgeschlossen. Herausgekommen ist, dass sich das Marktgeschehen sowohl ins neue Gemeindehaus als auch auf den großen Vorplatz verlagern wird. „Der bietet von der Fläche auch mehr Raum“, freut sich Vogelberg. Profitieren sollen davon vor allem die Akteure. Fast 50 Stände haben sich für Dezember angekündigt. 19 davon breiten sich mit Kunsthandwerk und anderen kleineren Produkten im Pastorenhaus aus. Vor der Tür werden 27 Hütten für eine muckelige Atmosphäre sorgen. Eine gute Mischung aus „Gastronomie, Kunsthandwerk und anderen schönen Dingen, die man über die Weihnachtszeit benötigt“ verspricht Susanne Vogelberg. Auch der Wünsche-Baum sei wieder dabei. Dieser wird mit 120 vom Bassumer Frauentreff gebastelten Kerzen geschmückt sein. „An jeder Kerze wird ein Kinderwunsch notiert, und die Besucher des Marktes sind eingeladen, diese Wünsche zu erfüllen“, beschreibt sie das Prozedere.

Hurra, der Nikolaus kommt

Unter den Ausstellern befindet sich erstmals auch Claudia Tinnemeyer aus Osterbinde. Nachdem sie durch einen Unfall ihren Job als Landwirtin nicht mehr ausüben konnte, hat sie ihre Leidenschaften zum Beruf gemacht. So ist Tinnemeyer fortan als Naturheilerin für Mensch und Tier sowie als Autorin unterwegs. Auf dem Markt können sich Interessierte über ihre Bücher informieren. Alte Bekannte ist die Bassumer Bovelzumft. Sie baut ihre Taverne auf, in der Gewürzwein, warmer Met und ebenso warmer Apfelsaft ausgeschenkt werden. Die emsigen Landfrauen ergänzen das Angebot an Flüssignahrung mit Eierpunsch, bei der Bassumer Tafel kann man sein Glück am Glücksrad probieren. Glühwein und Kinderpunsch schenkt die DLRG aus, Manfred Stöver hat neben den Champignons auch den Verkauf von Reibekuchen übernommen. Wer Lust auf Flammkuchen hat, sollte hingegen den Stand des Fördervereins der Oberschule Bassum ansteuern. „Dann werde ich an dem Wochenende ja wieder nicht abnehmen“, seufzt Andreas Storn von der Bovelzumft und lacht angesichts der kulinarischen Verpflegung.

Klaus Giebel wird Besucher mit Geschichten über den Stiftshügel führen. Die Lütten dürfen sich darüber hinaus über einen Abstecher vom Nikolaus freuen. „Er wird am Sonntag gegen 16 Uhr Geschenke verteilen und Geschichten erzählen“, verrät Susanne Vogelberg. Im Zentrum des Marktes soll übrigens das Thema „Licht“ stehen. Alle Aussteller bringen daher eine Laterne an ihren Stand an, und auch die Bovelzumft sorgt an beiden Tagen mit einer Feuershow für Erleuchtung. In Zusammenhang mit dem Motto ruft Ines-Maria Kuschmann auch zur Aktion „Ein Licht anzünden“ auf. Damit soll am Sonnabend auf den neuen Raum der Stille in der Stiftskirche aufmerksam gemacht werden. Dort soll Zeit zum Runterkommen gewährt werden. „Wir möchten den Bassumern die Chance geben, diesen Raum zu entdecken. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es diesen Raum gibt“, befürchtet Kuschmann. Um das zu ändern, wurden Postkarten mit einer Art Lageplan angefertigt, um alle Interessierten sicher zum Ziel zu führen. Der Raum der Stille soll auch über den Bassumer Advent hinaus ein Anlaufpunkt für Ruhesuchende werden. Laut den Vorstellungen von Ines-Maria Kuschmann sollen die Türen zu der umgebauten Kapelle montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Nach 20 Minuten einstimmender Orgelmusik beginnt am Sonnabend um 17 Uhr das Adventskonzert der Bassumer Chöre. Die Leitung haben Christiane Brandt vom Männergesangvereins Liedertafel, Daniela Predescu vom gemischten Chor Bassum und Réka-Zsuzsánna Fülöp inne. „In den kommenden Tagen wird sich auch noch klären, ob der Bramstedter Chor dabei sein wird“, ergänzt Kreiskantor Ralf Wosch. Was aber schon feststehe sei, dass die erbetenen Spenden in die Restaurierung der Stifts-Orgel wandern. Das Konzert schließt mit dem Abendsegen von der Pastorin Sandra Kopmann. Mit einem Gottesdienst beginnt auch der Sonntag. Und zwar um 14 Uhr und mit musikalischer Unterstützung der Band Greyhound und dem Bassumer Posaunenchor. Ab 15 Uhr startet der Bassumer Advent in die zweite Runde, begleitet von den Jagdhornbläsern und Adventsliedern zum Mitsingen. Letzteres wird diesmal von der Gitarrenklasse der Musikschule Mauritius bestritten. Danach kann ab 16.30 Uhr wieder selber gesungen werden. „So wechselt sich mitmachen und zuhören ab“, fasst Ralf Wosch zusammen.