Syke. Das Halbjahresprogramm der Syker Senioren 50plus beginnt musikalisch. Und es beginnt mutig. Denn mit Abi Wallenstein haben Grete Fritz und Anke Häger einen der führenden deutschen Bluesmusiker engagiert. Bluesmusik. Verzerrte Gitarren, wummernder Bass, raue Stimmen. Und das nachmittags bei den Syker Senioren 50plus? „Senioren befahren gerne eingefahrene Gleise“, weiß Grete Fritz vom Organisatorinnen-Duo. Eben diese Gleise will sie mit Abi Wallenstein verlassen. Ein weiterer Pluspunkt dieses Konzerts: Es könnte Männer anlocken, die sind bei den Veranstaltungen zumeist in der Unterzahl. Ob die Rechnung aufgeht, erfahren Interessierte am Dienstag, 28. April, im Syker Rathaussaal. Vorab, ab 16 Uhr, gibt es Whisky und Zigarren. Sorry: Kaffee und Kuchen.

14 Tage später passt es musikalisch wieder auf die 50plus-Gleise. Dann kommt Stefanie Golisch in die Hachestadt. „Sie hat bei mir angerufen und gefragt, ob sie bei uns auftreten könnte“, wundert sich Anke Häger über den fortschreitenden Bekanntheitsgrad der Syker Senioren 50plus. „Ich bin froh, dass wir sie haben, jetzt, wo Lola Storck weg ist.“ Die Sopranistin Golisch ist im Landkreis Diepholz bestens bekannt, hat im vergangenen Jahr in Kirchweyhe, Schwarme und Stuhr gesungen. Nun also Syke. Am Dienstag, 12. Mai, wird die Bremerin im Rathaussaal Lieder von Lale Andersen vortragen. Und sicher nicht nur das über „Lili Marleen“.

Dann zieht so langsam der Sommer übers Land. Und wo ist der über 50-Jährige in dieser Zeit? Richtig: unterwegs. Und auch darauf sind Anke Häger und Grete Fritz vorbereitet. in der letzten Maiwoche geht es mit dem Bus durch Mecklenburg-Vorpommern und an die Ostsee. Schwerin wird besichtigt, Rheinsberg steht auf dem Programm, die Mecklenburgische Seenplatte befahren. Und das ist noch nicht alles. Während dieser Zeit, am 28. Mai, reisen Hiergebliebene nach Bremen. Das Unternehmen Airbus wird besichtigt, anschließend zuckelt der Bus nach Walle, wo in der Union-Brauerei schäumende Gerstensäfte verköstigt werden. Borkum und Uelzen im Juni, das niederländische Delfzijl im Juli, Bramsche und Haselünne im August. Und schon sind die Enkelkinder wieder aus den Schulferien zurück. Wer keine hat: Für den 9. und 10. September bieten die Senioren 50plus eine Tour durch den Harz an. Und über den ersten Advent, vom 29. November bis zum 2. Dezember, steht sogar eine Mini-Kreuzfahrt nach Göteborg auf dem Programm.

Doch zurück nach Syke, zurück zur Musik im Rathaussaal. Auch hier geht es nach den Sommerferien weiter. Am 25. August, wieder ein Dienstag, wandelt das Piet-Gorecki-Trio in den Spuren von Abi Wallenstein. Auch hier gehört Blues zum Repertoire. Doch Gorecki (Piano) und seine Mitstreiter Milroy Peter (Bass) und Till Simon (Schlagzeug) haben auch Jazz, Soul, Funk und einen Hauch 70er-Jahre-Rock auf der Palette. Hauptsache, es groovt. Und wieder folgt ein musikalischer Bruch. Es kommen: die Syker Egerländer. Jahr für Jahr sorgen sie dafür, dass die Veranstalterinnen jeden Stuhl, den sie ergattern können, in den Rathaussaal tragen müssen. Polkas, Walzer, Märsche, Dixieland – nach der Kaffeetafel wird geschunkelt, gesungen und getanzt. Diesmal am 8. September. Und? Was fehlt noch? Richtig: ein Chor. Am 22. September kommt die siebenköpfige Sangesgruppe Sixpack+ aus Weyhe nach Syke. Und dann gilt: Schlageralarm.

So. Und wer's nun weder mit Musik noch mit Reisen hat, der geht vielleicht gerne ins Kino. Auch das ist möglich mit den Syker Senioren 50plus. Wenn auch nur einmal im kompletten Halbjahr. Am 28. Juli treffen sich die Cineasten um 16 Uhr im Foyer des Hansa-Kinos, trinken einen Orangensaft oder einen Sekt, knabbern etwas und schauen dann gemeinsam den deutschen Film „Enkel für Anfänger“ mit Barbara Sukowa, Maren Kroymann und Heiner Lauterbach. Eine Komödie, in der zwei ältere Herrschaften sich als Leih-Oma und -Opa anbieten.

13 Aktionen stehen im Programm der Syker Senioren 50plus. Nicht dabei: die wiederkehrenden Bestandteile wie Wassergymnastik, Tanzgruppe, Spielenachmittage, Frühstück und Bewegungsangebote. Sinn der Initiative war ursprünglich, Zugezogene besser integrieren zu können. „Inzwischen gibt es richtige Cliquen“, freut sich Grete Fritz. Wobei der Zustrom langsam abnimmt. Zu viel Konkurrenz in den letzten Jahren, „wer in Okel wohnt, macht halt auch was in Okel“. Aber vielleicht hilft ja Abi Wallenstein.

Das komplette Programm der Syker Senioren 50plus liegt im Bürgerbüro der Stadt Syke aus, im Rathaus, Hinrich-Hanno-Platz 1. Dort erfahren Interessierte auch Preise und Anfangszeiten.