Zurück in die Heimatstadt: Pastor Heinz-Dieter Freese leitet am Sonntag seinen letzten Gottesdienst in der Martfelder Catharinenkiche. (Sebi Berens)

Martfeld. Der Mensch denkt und Gott lenkt – dieses geflügelte Wort kommt in den Sinn beim Weggang des Martfelder Pastors Heinz-Dieter Freese. „Eigentlich hatte ich vor, noch einige Jahre zu bleiben, mich aber aus gesundheitlichen Gründen entschließen müssen, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen“, erläuterte Freese in einem Gespräch am Freitag. Ehefrau Gisela, die Pastorin in Weyhe ist, beendet ebenfalls ihren Dienst. Die beiden haben zwei Söhne. „Wir werden in mein Elternhaus in Verden ziehen, um uns auch um meine Schwiegermutter in Dauelsen besser kümmern zu können“, sagte der gebürtige Verdener.

Der 1957 geborene Freese besuchte das Domgymnasium in Verden, studierte in Tübingen und Göttingen und absolvierte sein Vikariat in Bad Essen und Loccum. Etliche Jahre teilte er sich mit seiner Frau Pfarrstellen. Ordiniert wurde er in Alt-Garbsen bei Hannover. Eine kurze Zeit verschlug es ihn auf die Insel Juist, um danach über elf Jahre in Nienburg und ebenso lange im Moordorf Neudorf-Platendorf tätig zu sein, „dem Dorf mit der längsten geraden Straße in Niedersachsen nämlich, wie mit der Schnur gezogen ist die sechs Kilometer lang“, fügte er lachend ein, „beim längsten Dorf Rodewald ist die Straße gewunden!“

2015 trat Freese die Nachfolge von Pastor Horst Wortmann in Martfeld an. Er traf hier auf festgefügte Strukturen im Gemeindeleben, konnte aber auch Neues gestalten wie zum Beispiel das Reformationsjubiläum im Lutherjahr und den Besuchsdienstkreis. Anstehende Bauvorhaben wurden umgesetzt, so ein neues Kirchenbüro, eine Sozialwohnung im Gemeindehaus, Toilettenzugang auf dem Friedhof. In guter Erinnerung werden die Kinderbibeltage bleiben, als die Kirche widerhallte von den fröhlichen Stimmen der Jüngsten Gemeindemitglieder beim Bau des Turms von Jerusalem aus vielen einzelnen Holzbauteilen.

„Ich habe nicht erreicht, dass Jugendliche wieder am Gemeindeleben teilnehmen, und auch Menschen, die bisher keinen Zugang zu uns hatten, ihn finden.“ Das bedauert er sehr. Ihm war im Gespräch anzumerken, ihn belastet das. „Ich hoffe, meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger gelingt es. Hier treffen sie auf viele freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich engagieren." Dazu passe aus dem Brief an die Philipper: "Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient." Martfeld habe ein großzügiges Gemeindehaus, und in der schönen hellen Catharinenkirche lasse sich die einzigartige freiheitliche Botschaft verkünden: "Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten; weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes.“ (Römer 8,38). Falls er aushelfen kann bei einem Gottesdienst oder einer Beerdigung in Martfeld, springt Freese in Zukunft gerne ein. Schon den Schulanfängergottesdienst in Martfeld am 4. August um 9.45 Uhr übernimmt er. An seine Stelle tritt, bis die Nachfolge geregelt ist, die Schwarmer Pastorin Meike Müller.

In der Stadtteilarbeit in Verden, will sich Freese zukünftig einbringen, in der Ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft EDCS und im Loccumer Arbeitskreis für Meditation. Seit Schülerzeiten interessiert er sich für Archäologie. 1998 war er Gründungsmitglied des Freundeskreises für Archäologie in Niedersachsen und leitete eine Arbeitsgruppe, die durch Flugprospektion eine nichtinvasive Erkundung von Bodendenkmälern betreibt. Zu seinen Entdeckungen zählen 2008 das Erdwerk von Müsleringen und die Identifizierung des römischen Marschlagers von Wilkenburg im Jahr 2014. Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz zeichnete ihn dafür mit der „Silbernen Halbkugel“, dem Deutschen Preis für Denkmalschutz, aus.

Am Sonntag, 24. Juni, ab 10 Uhr, hält Heinz-Dieter Fresse seinen letzten Gottesdienst als Gemeindepfarrer ab. „Ich freue mich sehr, dass der Juister Inselkantor Karl Haxen die musikalische Begleitung übernommen hat“, sagte der scheidende Pastor abschließend.