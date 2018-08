Noch Platz für mehr Kinder: Katharina Blem (v. l.) ist der erste Neuzugang im Zwillings- und Mehrlings-Treff. Elisabeth Ruholl und Henrike Gerling-Jacobs freut es, dass die Idee von Mareike Gehrmann angenommen wird. (Michael Braunschädel)

Bassum. Seit 27 Jahren steht das Mütter-Kinder-Zentrum (Mükize) für Eltern, Kinder, Groß- sowie Tageseltern als Ansprechpartner zur Verfügung. Dabei gibt es an der Mittelstraße 2 in Bassum nicht nur Informationen und Spielmöglichkeiten, sondern auch diverse Angebote. Diese Tradition endet auch nicht mit dem neuen Jahresprogramm, dass ab sofort gilt und in wieder in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum entstanden ist. Neben Altbekanntem wie dem Stillcafé, Spielkreis oder Englischkurs für Kindergartenkinder finden sich auch drei Neuheiten.

Ausnahmsweise mal nicht die weiblichen Erziehungsberechtigten sind beim Treff für Kerle und Kids gefragt. Stattdessen bietet sich an jedem ersten Sonnabend im Monat von 10.30 bis 12 Uhr Opas, Onkeln und Vätern die Möglichkeit, untereinander zu quatschen und Tipps auszutauschen. Geleitet wird die Gruppe, in die Kinder von ein bis drei Jahren gerne mitgebracht werden können, von Martin Rumpf. "Für ihn gab es kein Angebot, das Väter im Mütter-Kinder-Zentrum alleine, ohne Mütter, nutzen können", erklärt Henrike Gerling-Jacobs, Vorsitzende des Mükize. Eben jene Lücke wird jetzt geschlossen. Weitere Informationen hat Martin Rumpf telefonisch unter 01 76 / 10 23 03 74 (ab 15 Uhr). Eine Teilnahme ist für Mitglieder des Mükize kostenlos, alle anderen zahlen schmale zwei Euro.

"Im Familiendialog kam von den berufstätigen Eltern das Anliegen rüber, Angebote zu haben, die am Nachmittag stattfinden", spricht Elsbeth Ruholl einen weiteren Wunsch aus der Bassumer Bevölkerung an. Die Leiterin des Familienzentrums ist nicht untätig geblieben und präsentiert nun das Angebot "Kochen mit Kids", dass monatlich an einem variablen Mittwoch ins Café des Mükize locken soll. Von 15.30 bis 17.30 Uhr können Drei- bis Sechsjährige in Begleitung eines Erwachsenen und angeführt von Manuela Nedjari auf Tuchfühlung mit diversen Lebensmitteln gehen. Eine Anmeldung ist bei selbiger per E-Mail an manuela.nedjari@gmail.com möglich. Die genauen Termine können sowohl dem Aushang am Mükize als auch derer Facebook-Seite entnommen werden. Für die Teilnahme zahlen Mitglieder zwei, Nichtmitglieder vier Euro.

Ein Zimmer weiter werden die Spielgeräusche indes immer lauter. Die zweijährigen Emma und Paul von Mareike Gehrmann toben mal für sich, mal mit den Lütten Kira und Lena von Katharina Blem. Dass beide Mütter Zwillinge haben, ist dabei diesmal kein Zufall, sondern sogar Absicht. Denn der Zwillings- und Mehrlings-Treff ist die dritte Premiere des Mükize. Auf die Idee ist Mareike Gehrmann gekommen. "Ich bin selber Mutter von Zwillingen und habe festgestellt, dass es in Bassum viele Zwillinge, aber kein passendes Angebot gibt", schildert sie ihre Motivation. Erst in Heiligenrode und Brinkum würden Eltern fündig werden. Katharina Blem ist die erste, die der Gruppe beigetreten ist. Sie hat Mareike Gehrmann zufällig mit ihren beiden Zwergen bei einem Besuch im Bassumer Tierpark getroffen und ist sofort mit ihr ins Gespräch gekommen. "Daraufhin haben wir uns hier mal getroffen und uns dann gedacht, dass man einen Zwillingstreff gründen könnte", schließt Mareike Gehrmann den Kreis.

Hilfe für Zwillingsmütter

Aber bietet sich dafür nicht auch eines der vielen anderen Eltern-Angebote im Mükize an? "Es ist doch schon ein Unterschied, ob man ein Kind oder gleich zwei hat", entgegnet Mareike Gehrmann sofort. Da es ihrer Meinung nach generell schwierig ist, Informationen zu diesem speziellen Alltag zu erhalten, soll der Zwillings- und Mehrlings-Treff ein Forum für Gleichgesinnte bieten. Darüber hinaus seien auch Frauen in freudiger Erwartung von Zwillingen zur Teilnahme eingeladen. "So können wir vielleicht auch schon ein wenig aus unserer Erfahrung erzählen und mit auf den Weg geben, was die Mütter erwartet", sagt Gerhmann. Denn sie glaubt nicht, dass jede Frau familiäre Unterstützung hat. "Die Frau ist im Regelfall heutzutage alleine mit den Kindern zu Hause und muss den Alltag alleine bewältigen. Da sind Ratschläge, wie man es selber damals gemacht hat, sicher sinnvoll", findet Mareike Gehrmann.

Die Ausgestaltung der Treffen obliegt zunächst den Eltern selber. Wie meistert man den Einkauf? Wie kann man das Stillen regeln? Gibt man die Kinder in die gleiche oder getrennte Kindergartengruppe? Wie sieht es in der Schule aus? Diese und weitere Fragen können beschnackt werden. Sollte darüber hinaus Informationsbedarf bestehen, signalisiert Elsbeth Ruholl aber schon Kooperationsbereitschaft. "Wenn ich angesprochen werde, würde ich auch zu allen Themen etwas heraussuchen." Eltern können ihre Kinder bis zum Alter von fünf Jahren mitbringen. Für Fragen steht Mareike Gehrmann unter der Nummer 01 74 / 3 60 32 39 zur Verfügung. Eine Teilnahme ist für Mitglieder umsonst, ansonsten fallen zwei Euro Gebühren an.