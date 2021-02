Noch liegt ordentlich Schnee auf der Fläche, Markus Kattau hofft aber, dass die Temperaturen steigen und die Arbeiten an der zweiten Blühwerk-Auflage in Nordwohlde bald starten können. (Michael Galian)

Bassum-Nordwohlde. An eine etwas betuchtere Frau kann sich Markus Kattau aus Nordwohlde noch gut erinnern. Sie kam mit einem 15-jährigen Mädchen zu ihrer Parzelle, beide mit Sonnenhut, und hat sich um das Gemüse gekümmert. „Das Mädchen hat die körperliche Arbeit gemacht, nachher haben sich die beiden dann hingesetzt und etwas getrunken“, erzählt der Landwirt vom Hombach-Hof und ergänzt: „So etwas ist total schön zu sehen.“ Die Frau hatte beim Blühwerk-Projekt mitgemacht, bei dem sie für eine Saison eine Parzelle mieten und darauf Gemüse nach Wahl oder Blühstreifen anbauen konnte. Insgesamt ein Hektar groß war die Fläche direkt auf dem Grundstück der Kattaus. „Es hat wirklich Spaß gemacht“, schwärmt Markus Kattau vom Blühwerk.

So viel, dass das Projekt in die zweite Runde geht. Mitte/Ende Februar soll es mit dem Abstecken der Parzellen losgehen, dann steht langsam wieder ein Hektar Fläche den Interessierten zur Verfügung, um sich gärtnerisch auszutoben. Und das haben die Mieter im vergangenen Jahr gemacht. „Sie haben sich im Verlauf des Jahres richtig in die Flächen verliebt“, berichtet Kattau. Und auch die Fragen haben sich verändert. Waren die anfangs oft oberflächlich, haben manche richtig Spaß gehabt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und etwas auszuprobieren. „Das war ein tolles Miteinander“, sagt er. Manche hätten sogar Fotos geschickt, was sie aus dem geernteten Gemüse gezaubert haben. Angebaut wurde fast alles: Kartoffeln in allen möglichen Farben, Zuckermais, Chilis, Tomaten, Bohnen, Schwarzwurzel, „einmal quer durch das Gemüseregal“, sagt Kattau und schmunzelt. Das Einzige, was gefehlt habe, sei Kohl. Das liegt daran, dass das Projekt im Vorjahr bis zum 15. November begrenzt war, damit die Familie dort die Fläche als Acker für die neue Saison hätte vorbereiten können, falls das Projekt gescheitert wäre. Tat es aber nicht. „Wir waren sehr glücklich und zufrieden, wie das Projekt gelaufen ist“, sagt Kattau. Gute Nachricht für alle Kohlfreunde: Diesmal ist auch Grünkohl möglich, da das Blühwerk diesmal kein Ende hat.

Doch zu viel Optimismus will der Landwirt noch nicht versprühen. „Letztes Jahr war das Projekt neu, Corona kam dazu“, nennt er ein paar Faktoren, warum das Blühwerk so gut angenommen wurde. Dennoch freut er sich auf die nächste Saison, die gleich mit ein paar Neuerungen aufwartet. So zimmert Kattau auf Vorschlag einen Tisch, auf dem die Gärtner ihr übriges Gemüse legen und mit anderen tauschen können. „Das war eine tolle Idee, um das Miteinander zu fördern“, sagt er. Außerdem hat er die Maße der Parzellen verändert. War ein Areal 2020 drei mal zwölf Meter groß, so sind es diesmal sechs mal sechs. Für Menschen, die, wie der Verfasser des Berichts, nicht so gut im Kopfrechnen sind: Die Größe mit 36 Quadratmetern bleibt dieselbe, von einem schmalen Streifen wird das Feld aber nun quadratisch.

Darüber hinaus wird die Blühmischung, die im Vorjahr einmal ausgesät wurde und für ein buntes Feld gesorgt hat, diesmal etwas verändert und zu mehreren Terminen verteilt. „Es hat stark geblüht, aber schnell aufgehört“, sagt Kattau. Das soll nun mit drei, vier Terminen anders sein. Daran können sich auch Interessierte beteiligen, die keine Parzelle mieten wollen. „Dafür haben wir eine Spendendose in unserem Verkaufshäuschen aufgestellt“, erwähnt der Nordwohlder. So kann man für den Betrag, den man spenden will, sich am Projekt Blühwerk beteiligen. „So kann jeder etwas bewirken.“

Die Menschen, die für sich oder einen Freund, Freundin, Familienmitglied eine Parzelle mieten wollen, zahlen einmalig 36 Euro für das Jahr. „Man kann etwas in und mit der Natur schaffen und die Größe ist ideal, um viel auszuprobieren“, betont Kattau. Zudem sind die Mieter frei in der Gestaltung. Wenn sie merken, das Projekt ist nichts für sie, können sie auch einfach eine Blühmischung aussäen und haben keine Arbeit mehr damit. Lediglich auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel müssen die ambitionierten Gärtner verzichten.

Eine letzte Unsicherheit kann Markus Kattau den Menschen noch nehmen. „Das Wasser war eine Sorge“, erzählt der Landwirt davon, dass stets gesagt wurde, dass die Pflanzen nur Wasser bekommen, wenn sie es nötig haben. „Wenn sie morgens um 6 Uhr den Kopf nicht hängen lässt, dann hat sie noch genug. Aber das hat manchmal verunsichert“, gibt er zu. Aber das konnte er mit kurzen Gesprächen lösen. Wenn jetzt die Temperaturen steigen, steht der zweiten Runde nichts mehr im Wege.

steht Markus Kattau per Mail an hombach-hof(at)web.de zur Verfügung. Interessierte können weitere Fragen stellen oder sich anmelden.

