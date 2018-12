Ein eingeschworenes Team: Horst Hickmann (v. l.), Wilken Hartje, Udo Kölle, Hans Heinrich Preckel, Reinhard Hansemann und Heinrich Lührs warten jedes Jahr auf grünes Licht zum Loslegen. (Jonas Kako)

Syke-Heiligenfelde. Seit 25 Jahren gilt: Nach den Weihnachtlichen Kulturtagen ist vor dem Heiligenfelder Weihnachtsmarkt. Denn jedes Jahr werden aufs Neue die Buden vom Syker Rathausplatz auf Trecker geladen und zum Gelände der Heiligenfelder Michaelskirche gefahren. Ein Verdienst von rund zehn Ehrenamtlichen aus dem Syker Süden und dem Syker Bauhof. Alles, damit am Sonntag, 16. Dezember, von 14 bis 18 Uhr das Gelände rund um die Michaelskirche dank 18 Ständen in weihnachtlichem Glanze erstrahlen kann.

Wo am vergangenen Wochenende noch unzählige Menschen auf dem Syker Rathausvorplatz von Bude zu Bude schlenderten, herrschte am Montag reges Treiben der anderen Art. Bagger und Trecker, gefahren von Mitarbeitern des Bauhofes und Heiligenfeldern, rückten an. Mittendrin: Heiligenfeldes Ortsbürgermeister Wilken Hartje. In den nächsten zwei Stunden sollte es ihre Aufgabe sein, die Holzbuden auf Anhänger zu verladen und nach Heiligenfelde zu fahren. „Der Abbau muss schnell gehen, weil am Abend alles wieder frei sein soll“, verrät Wilken Hartje. Viel Arbeit für eine kurze Veranstaltung, deren Erfolg auch noch vom Wetter abhängig ist. Doch für Wilken Hartje lohnt sich der Aufwand: „Es wird viel geredet, getrunken und gegessen auf dem Markt. Für dieses Jahr haben sich 75 Kinder zum Singen angemeldet.“

Dass der Heiligenfelder Weihnachtsmarkt noch immer einen hohen Stellenwert hat, beweist auch die Mittelbeschaffung. „80 bis 90 Prozent unser Ortsratsmittel gehen in den Weihnachtsmarkt. Wir müssen Strom, Deko und Ersatzglühbirnen bezahlen“, verdeutlicht Wilken Hartje. Aber nicht nur die Finanzen müssen stimmen. Ohne den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen wäre der Markt nicht das, was er ist. „Sie sind dafür verantwortlich, dass alles funktioniert. Und wir hoffen immer, dass wir Mitstreiter finden. Der Ortsrat alleine kann das nicht“, weiß Wilken Hartje. „Das ist natürlich auch immer eine Top-Geschichte für die Dorfgemeinschaft“, ergänzt Horst Hickmann. Udo Kölle, Reinhard Hansemann und Heinrich Lührs, die am Montag tatkräftig halfen, seien da nur einige Beispiele. Damit Besuchern am Sonntag ein Licht aufgeht, werde Markus Wolko für eine passende Weihnachtsbeleuchtung und Stromversorgung sorgen. Als Beispiel für wahre Treue kann ohne Weiteres auch Hans Heinrich Preckel ins Feld geführt werden. Seit 25 Jahren spendet er Zeit und Traktor. „Das macht allen Spaß, wir warten schon alle drauf, wenn es losgeht“, sagt er gut gelaunt.

Ins Leben gerufen wurde das weihnachtliche Stelldichein übrigens einst von Wilken Hartjens Vater Heiner, damals selber Heiligenfelder Ortsbürgermeister. Der dritte Advent als Veranstaltungstag habe sich seitdem etabliert. „Da ist das Weihnachtsgeschäft zwar schon gelaufen. Aber je dichter man Weihnachten kommt, desto größer ist die Weihnachtsstimmung“, findet Wilken Hartje.

Die 25 Jahre Revue passieren lassend, erinnert sich der Ortsbürgermeister zunächst an einen klirrekalten Winter. „Da ist uns alles eingefroren, selbst die Wasserleitungen.“ Der Glühwein hat immerhin für innere Wärme gesorgt. In Verbindung mit einer kleinen Abschluss-Fete in der damaligen Gaststätte Schulz und der dortigen Hitze sorgte der Alkoholkonsum dann aber für eine späte Überraschung – die aber für amüsante Anekdoten sorgte. „Da kam dann alles zum Tragen. Da haben Männer andere Männer geküsst, die das vorher noch nie gemacht haben“, sagt Wilken Hartje und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Viele behaupten ja auch, dass unser Weihnachtsmarkt den höchsten Glühwein-pro-Kopf-Verbrauch hat“, schiebt Horst Hickmann lachend nach. Dieser denkt derweil gerne an die neckischen Streiche, die sich die Standbesitzer gegenseitig spielen. „Bevor der Markt losging, hat ein Besitzer an die Bude eines Mitstreiters ein Schild mit der Aufschrift ,Auf alles 20 Prozent, außer auf Tiernahrung' gehängt“, erzählt Hickmann und lacht über seine Pappenheimer.

Der Sonntag beginnt um 14 Uhr mit einer Rede von Wilken Hartje, um 14.45 Uhr legt Suse Laue nach. Um 15 Uhr beginnt der Auftritt der Grundschule und des Posaunenchors, eine halbe Stunde später schaut der Weihnachtsmann mit Kutsche vorbei. Den Tag über bietet die Pastorin Katja Hermsmeyer zudem Führungen auf den Kirchturm an. Um sich für Sonntag schon einmal in Stimmung zu bringen, laden die Veranstalter für Sonnabend, 15. Dezember, zudem zu einer kleinen Warm-Up-Fete. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens warten auf Freunde des Weihnachtsmarktes von 18 bis 20 Uhr Heiß- und Kaltgetränk.