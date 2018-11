Alle an einem Strang: Die Organisatoren der Nacht der Jugend stehen schon vor der Bücherei bereit. (Janina Rahn)

Syke. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 haben Nationalsozialisten im gesamten Deutschen Reich Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte demoliert sowie Juden verschleppt und ermordet. Diese Nacht ging als Reichspogromnacht in die Geschichte ein. Anlässlich des 80. Jahrestages haben sich die Teams der Jugendzentren in Stuhr, Weyhe, Bassum und Syke zusammengeschlossen und die Nacht der Jugend ins Leben gerufen. Mit einem kostenlosen Infotainment-Programm sollen Jugendliche an die NS-Verbrechen erinnert und über die aktuelle menschenfeindliche Entwicklung aufgeklärt werden. In Syke geht es am Freitag, 9. November, ab 18 Uhr in der Stadtbücherei Syke los. Schluss ist erst um 24 Uhr.

„Wir haben uns überlegt, wie man das benennen kann, ohne daraus gleich ein pädagogisches Mahnmal zu machen. Es soll einfach ein schöner Abend werden. Darum haben wir uns auf ,Aufstehen – nicht wegsehen' geeinigt“, gibt Carsten Heine dem Baby einen Namen. Die Verbindung zur Reichspogromnacht werde durch eine Info-Stellwand bestehen, die ein Jugendlicher des Syker Kultur- und Jugendzentrums erstellt hat. „Das Thema hat bei uns im Jugendhaus einiges bewegt und Diskussionen ausgelöst“, freut sich Heine über das Interesse der Jugendlichen. Ergänzt wird der Info-Part von der Fotoausstellung „Syke ist bunt“. Dort präsentieren sich Jugendliche, die in Syke leben.

Die Nacht der Jugend wird um 17.50 Uhr sprichwörtlich eingeläutet. Für zehn Minuten werden die Glocken der Syker Christuskirche ertönen. „Das wird sicher einige verwundern“, hoffen Marita Thiel-Wolf vom Integrationsbeirat und Jörg Hespenheide vom Vorstand der Kirchengemeinde auf geweckte Neugier. Davon angelockt geht es zur offiziellen Eröffnung um 18 Uhr in die Stadtbücherei. Dort treten als Opener Jugendliche von Intakt auf. Zu hören gibt es laut Manuela Wiese vom Verein einen selbst geschriebenen und aufgenommenen Song namens „Es kann jedem passieren“. „So wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen geflüchtet sind, flüchten andere jetzt nach Deutschland“, erklärt Wiese. Musikalisch soll darauf eingegangen werden, was Flucht mit dem Menschen macht. „Ein kurzes, ausdrucksstarkes Lied“, kündigt sie an.

Kost für Ohr, Auge und Magen

Nach einleitenden Worten der Syker Bürgermeisterin Suse Laue steht die nächste Perfomance in der Bücherei an. Diesmal von der Tanzgruppe Be Famous, bestehend aus Schülerinnen der Realschule Syke. Dem schließt sich ein Auftritt der Kapte-Brüder an. „Singer/Songwriter mit Gitarre“, gibt Yvo Warmers, Lehrer an der Realschule Syke, einen kurzen Abriss. Wer dann schon sein heimisches Abendbrot vermisst, darf aufatmen: Um 18.45 Uhr wird das Büfett eröffnet. Zusammengestellt von Pro Asyl und zum großen Teil von dem Iraker Hassan Aljemi können Besucher mit dem Genuss von Börek, gefüllten Teigtaschen, Reis und weiteren Leckereien auf kulinarische Entdeckungstour mit irakischen, türkischen und arabischen Spezialitäten gehen. „Alles vegetarisch“, wie Marita Thiel-Wolf noch anfügt – und umsonst.

Von der leichten geht es ab 19.15 Uhr zu einer etwas schwereren Kost. In dem gezeigten Film „Flucht von Syrien“ hat Achmad seine Flucht von Syrien nach Deutschland dokumentiert. „Das ist sein ganz persönlicher Weg, den er mit dem Handy aufgenommen und zusammengeschnitten hat“, weiß Manuela Wiese über den rund 20-minütigen Film, der auch schon in Schulen gezeigt worden ist. Im Anschluss an die Vorführung haben Interessierte zudem die Möglichkeit, mit dem momentan in Bremen lebenden Achmad in der Bücherei ins Gespräch zu kommen. Die Gruppe Erkilinc bringt danach türkische Musik zum Besten. „Dann wird es sehr jugendlich“, verrät Manuela Wiese mit einem Lächeln und leitet auf die Auftritte der Bands Twelve Days und Friday über.

Abzappeln oder Torejagd?

Was es vom Trio Twelve Days zu hören geben wird, weiß Marita Thiel-Wolf zwar noch nicht, aber: „Sie wissen, dass es um den 9. November geht und sie etwas Passendes machen sollen.“ Auch zur Band Friday – der Rockband des Gymnasiums Syke und Gewinner des Rotary-Wettbewerbs Rosa – hat Thiel-Wolf nicht mehr Informationen. „Die sind aber wohl sehr laut und bekannt“, stellt sie in Aussicht. Abgerundet wird das Bühnenprogramm in der Bücherei mit internationalem Tanz ab 22.30 Uhr. „Die Idee ist hier, dass die Besucher auch ihre eigenen Sachen mit einbringen können und wir nicht alles ,vorkochen'“, erklärt Carsten Heine. Wer möchte, kann also seine Lieblingssongs auf USB-Stick oder CD zum Abspielen vor Ort abgeben.

Zu diesem Zeitpunkt könnten einige Jugendliche aber schon ein paar Straßen weiter sein. Denn um 22 Uhr beginnt in der Olympiahalle an der La-Chartre-Straße ein internationales Fußballturnier. „Da darf natürlich jeder mitkommen und die Mannschaften von den Tribünen anfeuern“, lädt Hans Georg Göbel, Leiter des Barrier Jugendzentrums Butze, ein. Die Mannschaften selber bestehen aus sieben Spielern und sind entweder schon vollzählig oder finden sich am 9. November kurz vor Turnierbeginn zusammen. Die Sieger dürfen sich über einen gemeinsamen Pokal freuen. „Und jeder einzelne Spieler der Siegermannschaft bekommt eine Plakette“, verspricht Göbel. Wer teilnehmen möchte und mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich bis Mittwoch, 7. November, noch bei Hans Georg Göbel anmelden. Dies entweder telefonisch unter 0 42 42 / 93 67 76 (ab 14 Uhr) oder per E-Mail an jugendhaus.barrien@syke.de.

Für die nötige Sicherheit während des gesamten Abends, sowohl in der Bücherei als auch beim Fußballturnier, sorgt übrigens die Johanniter Unfallhilfe. An der Nacht der Jugend können alle Kinder ab 14 Jahren teilnehmen. Sollte das Spektakel gut angenommen werden, könnte eine zweite Ausgabe folgen. Das stellt zumindest Carsten Heine in Aussicht: „Wenn wir alle Lust dazu haben und die Aktion von Erfolg gekrönt ist, haben wir für nächstes Jahr auch schon erste Ideen.“