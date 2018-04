Sie sind bereit: Die Schülerinnen von Antje Rolfes (Vierte von links) freuen sich auf den großen Auftritt im Twistringer Rathaussaal. (Micha Bustian)

Twistringen. Na, das ist mal Pausenunterhaltung. Linda Varnhorn und Linda Wilkens setzen sich an den Flügel im Foyer des Twistringer Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums und legen los. Vierhändig. Und selbst komponiert. Klingt gut, klingt eingängig. Da wippen die Füße gleich mit. Die doppelte Linda hat in den vergangenen Monaten so oft geübt, dass die schwarzen und weißen Tasten fast blind getroffen werden. Warum? Weil am Mittwoch, 25. April, ihr großer Auftritt ist. Dann treten die Beiden gemeinsam mit 15 anderen Schülern der Begabtenförderung im Twistringer Rathaussaal auf. Solistenkonzert nennt sich das. Die Aufregung der Musiker hält sich in Grenzen. "Ist ja nicht das erste Mal", erzählt die 13-jährige Linda Wilken routiniert. "Ich mache das ja schon ein paar Jahre."

"Wir haben zurzeit sehr viel Piano und Gesang", sagt die betreuende Lehrerin Antje Rolfes. Sie ist das erste Mal allein verantwortlich für diese Veranstaltung, hat allerdings mit dem Winterkonzert schon eine gelungene Generalprobe hinter sich gebracht. Vor 350 Zuschauern. Das große Publikum, das macht ihr ein bisschen Angst, "aber langsam gewöhnt man sich daran".

Ein gutes Dutzend Werke werden die begabten jungen Musiker am Mittwoch im Rathaus zum Besten geben. Neben der Eigenkomposition der Doppel-Linda spielen Linda Varnhorn, Naomi Mbiyeya und Antonia Greenway "Flashlight" von Jessie J. Des Weiteren auf der Liste: Lieder "Perfect" von Ed Sheeran, aufgeführt von Pauline Gläser, den beiden Lindas und Antonia, und "Take Me To The Churchs" von Hozier, performed von Helga Hartjens und Lea Göbber. "I See Fire" von Ed Sheeran steht auf der Liste, dazu "People Help The People" von Birdy, "Just Give Me A Reason" von Pink, "So Solo" von Tom Rosenthal, "High Hopes" von Pink Floyd oder "This Is Gospel" von Panic At The Disco. Aber auch klassische Stücke wie der "Cancan" von Jacques Offenbach oder "Türkischer Marsch" von Wolfgang Amadeus Mozart gehören zum Programm. "Die Reihenfolge steht noch nicht fest", sagt Antje Rolfes.

Die Jungen sind bei den musikalisch Hochbegabten in Twistringen klar in der Unterzahl. Tobias Jensen, Jonas Borchers und Magnus Fieweger stehen – neben den bereits genannten jungen Damen – Mileah Knüppel, Katharina Herzog, Elisabeht Borchers, Joline Koffon, Helen Beuke, Eva Sauer und Marleen Mock gegenüber. Nach Jahrgängen allerdings ist diese Truppe bunt durchmischt: von der sechsten bis zur elften Klasse. "In der fünften Klasse haben sie noch damit zu tun, sich an der Schule einzugewöhnen", begründet Antje Rolfes. Und die Ältesten werden wohl mit den Vorbereitungen auf das Abitur genug zu tun haben.

Die Schüler der Begabtenförderung treffen sich einmal im Monat, dann aber richtig. Sechs Stunden werden dann an einem Vormittag durchgezogen, häufig in Kleingruppen, teilweise sogar eigenverantwortlich. Zwischendurch ging es sogar auf große Fahrt nach Ahlhorn, wo fleißig geübt wurde. "Bei jedem Zusammentreffen üben wir die Stücke", erzählt Lindas Wilkens. Kein Wunder, dass die Aufregung bei den Pennälern sich in Grenzen hält.

Das Solistenkonzert beginnt am Mittwoch, 25. April, um 19 Uhr im Twistringer Rathaussaal. Der Eintritt ist frei.