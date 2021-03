In Bassum bekommen die Senioren in den Räumen des Impfzentrums ihre dezentrale Impfung. Aber es gibt etwas zu beachten bei den Terminen. (Vasil Dinev)

Die Impfungen gegen das Coronavirus kommen langsam ins Rollen. Wie auch andere Kommunen impft Bassum dezentral. Wie Steffanie Heusmann von der Seniorenberatungsstelle mitteilt, können dazu die Räume im Impfzentrum genutzt werden. Nach den Menschen Ü80 sind vonseiten der Stadt nun auch die Senioren angeschrieben worden, die älter als 70 Jahre sind. Aber Vorsicht: Wer sich schon einen Platz auf der Warteliste des Landes Niedersachsen gesichert hat, sollte schnell den Antwortbogen, der dem Schreiben beilag, an die Stadt zurückschicken. „Die Senioren sind teilweise von der Warteliste gestrichen worden. Das Problem: Sie erfahren es nicht“, betont Heusmann und ergänzt: „Es kann passieren, dass es keinen Termin gibt.“

Daher startet die Stadt einen Aufruf an die angeschriebenen Senioren Ü70 und Ü80, rasch der Stadt die Antwortbögen zukommen lassen. „Wir machen eine Liste fertig und senden sie ans Impfzentrum. 600 bis 700 Menschen haben wir schon übermittelt“, sagt Heusmann. Etwa 1500 Senioren wurden angeschrieben. Menschen, die schon einen Termin vom Land bekommen haben, sollten diesen auch wahrnehmen.

Wie die Bögen zurückkommen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder per E-Mail an info@senioren.bassum.de, per Post ans Rathaus, Alte Poststraße 10, oder einfach in einen aufgestellten Postkasten vorm Rathaus oder der Seniorenberatungsstelle einwerfen.