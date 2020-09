Alles muss sauber sein, da braucht es auch schon mal feineres Gerät. (Michael Braunschädel)

Bassum. Lernik Vanjan bearbeitet die Motorhaube gerade mit einer Poliermaschine. Laut ist es in der Werkstatt an der Industriestraße. Nach ein paar Minuten schaltet Vanjan die Maschine ab. Fertig. Ein Kollege fährt den Kleinwagen nach draußen, damit er noch gewaschen werden kann. Dann ist er für den Händler bereit. Seit fünf Jahren kümmert sich der Bassumer um die verschiedensten Autos, richtet sie her, damit sie wieder verkauft werden können. „Der Wagen hat die Farbe verloren und war zu blass“, sagt Vanjan über das aktuelle Projekt.

Kein Wunder, ist das Auto doch schon knapp 20 Jahre alt. Bei seiner Firma Felix Autokosmetik und Handel hat er es jeden Tag mit Wagen zu tun, die nicht immer gepflegt aussehen. „Wenn die Autos von Bauernhöfen kommen, dann ist das Heu überall“, erzählt Vanjan und lacht. Während der fünf Jahre, in denen er das Unternehmen betreibt, hat er schon so einiges gesehen. Verdreckt sind die meisten Autos. Wenn sie den Hof an der Industriestraße wieder verlassen, dann müssen sie aber „picobello sein“, betont Vanjan. Schließlich verlassen sich seine Händler auf ihn und seine beiden Mitarbeiter.

Vanjan schließt die Tür seines Büros, sein Kollege hat angefangen, das Auto zu waschen. Es wird wieder lauter. Zahlreiche Autoschlüssel liegen auf seinem Schreibtisch, ein PC steht vor ihm. Bei Facebook teilt er immer wieder Vorher-Nachher-Bilder. Das Waschen ist schon einer der letzten Schritte, die er und seine Mitarbeiter machen. Nachdem des Auto ausgesaugt wurde, werden die Sitze verkleidet, das Armaturenbrett gereinigt, der Lack poliert. „Am Ende ist der Wagen wieder richtig schick“, freut sich Vanjan nach getaner Arbeit. Knapp viereinhalb bis fünf Stunden dauert so eine Herrichtung. Und wenn der Kunde bestimmte Wünsche hat? „Wir wollen zufriedenstellend für den Kunden arbeiten, das ist unser Motor“, versichert Vanjan, der pro Monat an knapp 30 Autos Hand anlegt.

Dabei hat er den Job gar nicht gelernt. In seiner Ausbildung zum Lagerlogistiker haben er und seine Frau einen Sohn, Felix, bekommen. Und ja, Autokosmetik und Handel ist nach dem Sohnemann benannt worden. Als Vanjan keine Arbeit als Logistiker bekommen hat, hat er sich morgens um seinen Sohn gekümmert und nachmittags, wenn seine Frau wieder da war, mit dem Autohandel angefangen. „Das ist immer mehr geworden und ich brauchte den Platz“, gibt er zu. Bei Freunden in Bayern, wo Vanjan neun Jahre lang gelebt hatte, hat er sich das Know-how für die Autokosmetik und die Aufbereitung angeeignet. Und sich immer weiter informiert, was sich am besten für gewisse Stoffe verwenden lässt, etwa.

„Am Anfang war es schwierig, ich bin Perfektionist und wenn es nicht ordentlich ist, ist das für mich eine Katastrophe“, sagt Vanjan. Inzwischen freut er sich über zufriedene Kunden und die Auftragslage, auch wenn durch das Coronavirus zwei Monate lang nichts reinkam. „Die Händler haben ihre Wagen verkauft, haben sich aber nicht getraut, neue zu kaufen“, berichtet der Unternehmer. Auch hatte Vanjan überlegt, auf ein größeres Grundstück zu ziehen. Die Fläche ist wieder zu klein geworden. Wegen der Pandemie hat er das erst einmal auf Eis gelegt. Aber: „Der Plan ist die Erweiterung. Nur im Moment ist es schwierig.“