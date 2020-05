Hinter Gittern: Die alte Schule in Asendorf ist komplett eingerüstet. Wohnungen sollen neues Leben ins Gemäuer bringen. (Vasil Dinev)

Asendorf. Was tut sich im alten Schulgebäude an der Bundesstraße 6? Das fragen sich seit einigen Monaten viele Asendorfer. Das markante rote Gebäude ist eingerüstet, Bauarbeiter gehen ein und aus. Ja, auf einem Schild steht sogar in großen Lettern: Handwerker gesucht! Ob in absehbarer Zeit wieder Kinderfüße die Stufen der Treppe mit den verschnörkelten Metallgittern an der Seite erklimmen werden? Ganz so oft wird das ab 1899 wohl nicht der Fall gewesen sein. Die Treppe führte nämlich zu den Wohnungen der Lehrer in der alten Asendorfer Schule. Möglicherweise wird nun bald die eine oder andere Familie mit Kindern eine der 13 Wohnungen beziehen, die gerade in dem 600 Quadratmeter großen Gebäude entstehen.

Kaufmann Dominik Cyrkel aus Maasen traut sich an dieses Mammutprojekt an der Alten Heerstraße (B 6) heran und hofft, im August die ersten Mieter begrüßen zu können. „Ich habe schon einmal ein altes Haus saniert, aber diese Größenordnung ist Neuland“, sagt er. „Wir haben hier eine Kernsanierung vor uns“, ist auch die Aussage des Vorarbeiters. Ringsum sind alle Fenster bereits erneuert. Stilecht nach frühen Fotos wurden wieder Fenster mit Holzrahmen nach den alten Maßen eingebaut. Das Denkmalschutzamt hat ein waches Auge auf den Umbau. Aus dem Inneren des Hauses ist munteres Hämmern und Bohren zu hören, und die Dachdecker agieren in luftiger Höhe. Ein Blick in die Geschichte des Hauses lohnt sich. Nach dem ersten Spatenstich am 14. Februar 1899 wurde bereits am 8. Juni „die Richtung“, wie es hieß, bei Butterbrot und Bier gefeiert. Dank des trockenen Sommers ging der Bau zügig voran, und ab Oktober konnte in vier Klassenzimmern unterrichtet werden. Fristgerecht waren die neuen Schulbänke vom Haendorfer Tischler Werner geliefert worden. Dazu gab es ein Lehrmittelzimmer, zwei Lehrer- und eine Küsterwohnung, bestückt mit Dauerbrandöfen. Das mutet bei heutigen Bauverzögerungen erstaunlich an.

Noch bemerkenswerter ist, dass vor Baubeginn ein Stall und das alte Küsterhaus von 1789, das bis dahin als Schule diente, erst abgebaut und provisorisch wieder kurzzeitig aufgebaut werden mussten, um den Schulbetrieb fortzuführen. Bei der feierlichen Einweihung wurden die besonderen Verdienste durch Pastor Tiemann, die der beiden Schulvorsteher Campsheide und Grundmann und des Lehrers, Küsters und Organisten Ernst Heinrich Burhop betont. Der unterrichtete die Kinder da schon seit knapp 30 Jahren. Ihm ist auch das akribische Führen der Chronik der Schule zu Asendorf zu verdanken. Er legte sie an aufgrund der „Allgemeinen Bestimmungen des königlich preußischen Ministers der geistlichen Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten Herrn Dr. Falk vom 15. Oktober 1872 über Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Volksschule“.

Die 300 000 Ziegel für das Schulgebäude und die Nebengebäude kamen aus der Ziegelei in Magelsen. Die grünen Steine für die Fenstersimse wurden aus Schlesien bezogen. Amtszimmermeister Steimke aus Bücken oblag die Bauausführung, Maurermeister Homfeld aus Nienburg hatte die Maurerarbeiten übernommen. 60 Pfennige pro Quadratmeter kostete die Dacheindeckung durch Dachdeckermeister Böltau aus Altenfelde. Die Verwunderung setzt sich fort beim Blick auf die veranschlagten Kosten von 40 000 Mark, die eingehalten wurden. Welcher Bauherr würde sich das heute nicht wünschen. Ja, sogar ein Überschuss von 1154 Mark verblieb durch den Verkauf der alten Schulbänke, von Ziegelsteinen und abgebrochenen Gebäuden, die andernorts Interessenten fanden.

Ostern 1900 weist die Schulstatistik 173 Kinder auf. Die erste Klasse besuchten 30 Knaben und 24 Mädchen. Die zweite 38 Knaben und 25 Mädchen. Die dritte 36 Knaben und 56 Mädchen. Noch bis zu den Herbstferien unterrichtete Lehrer Burhop. Am 9. Oktober 1905 starb er an einem Krebsleiden.

Als zum Ende der 1950er-Jahre das neunte Schuljahr und der Englischunterricht an Volksschulen eingeführt wurden, waren die Raumkapazitäten nicht mehr gegeben. Auch wirkte sich der Lärm des zunehmenden Verkehrs störend auf den Unterricht aus. In der Bahnhofstraße 6 wurde eine neue Grundschule gebaut. 1980 erwarb ein Privatmann das Gebäude an der Bundesstraße 6 vom Schulträger. Anfangs wurden dort Antiquitäten angeboten, danach diente es als Unterkunft für Umsiedler und Asylbewerber. Ein metallverarbeitender Betrieb hatte zuletzt dort sein Domizil. Als das Gebäude leer stand, lehnte die Gemeinde einen Kauf ab. Bürgermeister Heinfried Kabbert, der als Zweitklässler hier die Schulbank gedrückt hatte, befürchtete, die Sanierungskosten würden den Kaufpreis vermutlich um ein Mehrfaches übersteigen. Ebenfalls zerschlugen sich angedachte Konzepte für eine weitere geeignete Nutzung. Das änderte sich, nachdem Dominik Cyrkel sich des Objekts annahm, das inzwischen auf dem Immobilienmarkt angeboten worden war.

Bei der Übergabe der Schule hatte Lehrer Burhop in seiner Festansprache geschwärmt: „Das neue Schulhaus wird eine Zierde des Ortes werden. Jeder Fremde, der hierher kommt, spricht von dem herrlichen Schulhaus, und die Nachwelt wird mit Bewunderung zu ihm emporblicken.“ Burhop fügte an: „Wenn wir alle nicht mehr sind, so wird man fragen: Wie hießen zurzeit des Schulbaues der Pastor und die Schulvorsteher der Gemeinde, die ein solch schönes Gebäude haben aufführen lassen?“ Er würde sich sicherlich gefreut haben, hätte er geahnt, dass 115 Jahre nach seinem Tod jemand der gleichen Meinung ist und den drohenden Verfall stoppen will.