Mithilfe von Puppen skizziert das Theater Laboratorium Oldenburg das Leben und das traurige Ende der Lucinda. (Vasil Dinev)

Bassum. In der linken oberen Ecke des Bühnenbildes befindet sich ein schräg aufgehängtes Haus. Die Fassade, geziert mit dreizehn Fenstern, wirkt villenartig. Hinter zwei dieser Fenster, im zweiten Obergeschoss, befindet sich das Zimmer von Lucinda.

Für Lucinda ist nicht nur das Haus, sondern auch ihre Welt in eine gehörige Schieflage geraten. Sie scheint nicht wirklich in dieser Welt zu leben und immer über den Dingen zu stehen, darüber hinaus zu sehen. Das macht sie für ihre kleine Schwester Malina zu etwas ganz Besonderem. Und so erzählt Malina die Geschichte Lucindas, die von Traurigkeit getragen wird, sehr leicht und doch so unendlich schwer.

Auf Einladung der Bassumer Einrichtung Change my way gab das Oldenburger Figurentheater Laboratorium mit dem Stück „Und auch so bitterkalt“ am vergangenen Freitag ein Gastspiel auf der Bassumer Kulturbühne. Angelehnt an den Debütroman der Autorin Lara Schützsack, zeigte die Schauspielerin Esther Vorwerk, in der Verkörperung der kleinen Schwester Malina, eine beeindruckende Bühnenfassung.

So betritt Malina 15 Jahre nach ihrem Tod Lucindas mit zahlreichen Erinnerungstücken versehenes Zimmer. Auffallend ist ein Ständer mit aufreizenden, hellen und farbenfrohen Kleidern, die Lucinda zum Zorn ihrer Mutter immer trug. Mit einem in Gedanken verlorenen Blick in die Vergangenheit, erzählt Malina die Geschichte ihrer siebzehn Jahre alten Schwester Lucinda und erweckt, die in Umzugskartons verpackten Figuren, nach und nach zum Leben. Esther Vorwerk gibt ihnen nicht nur eine Stimme, sondern auch eine ausdrucksvolle Körpersprache.

Lucinda bedeutet eigentlich die Leuchtende. Doch in der Geschichte ist wenig

Lichtvolles zu spüren. Im Gegenteil: Magersucht, Depressionen, Suizid und seelisches Leid machen dieses Bühnenwerk zur schweren Kost. Lucinda, an sich eine lebenslustige, aber in sich selbst gefangene Pubertierende mit sehr enger Bindung an ihre jüngere Schwester Malina. Die Mutter, besorgt um ihre ältere, magersüchtige Tochter, findet keine Nähe zu ihr. Versuche, wie die Zubereitung schmackhafter Mahlzeiten oder veränderte Sitzordungen am Tisch, scheitern. „Hast du was gegessen?“, fragt sie einmal Lucinda aus der Schule kommend. „Ja… Bratkartoffeln in der Cafeteria“, war Lucindas gelangweilte Antwort. „In der Cafeteria gibt es keine Bratkartoffeln“, berichtigt die inzwischen verzweifelnde Mutter. Sie versucht, ihren Mann Frieder auf die Krankheit aufmerksam zu machen. „Sie hat in dieser Woche schon wieder drei Kilo verloren“, wendet sie sich hilfesuchend an ihn. Doch der Vater wirkt abgewandt und flüchtet sich in seinen Job und die Gartenarbeit.

Als würde sie das Unheil anziehen, begegnet Lucinda Jarvis, ihrem neuen Nachbarn. Schon seelisch negativ durch die Strenge seines Elternhauses vorbelastet, bürdet Lucinda ihm auch noch ihre „Regeln“ auf. Sein Suizid läutet auch das Ende von Lucinda ein.

Ihr Tod hinterlässt eine psychisch schwer angeschlagene Mutter. Mitten im Winter, bei leichtem Schneefall und gefrorenem Boden, sieht ihr Mann sie in einem Gartenbeet hantieren. „Was machst du da?„, fragt er sie. „Ich sähe Sonnenblumen aus, die mochte Lucinda so gerne“, antwortet die Mutter. „Komm, es ist Winter“, sagt ihr Mann. Seiner Frau liebevoll eine Wolldecke umhängend, begleitet er sie ins Haus. So endet die Erzählung Malinas über ihre kranke Schwester: „Sie sei weggeflogen sagte man mir, dabei war es Organversagen. Mit dieser Wahrheit müssen wir leben“.