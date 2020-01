Als erster von vier Referenten kommt Peter Lemke am 5. Februar nach Martfeld. Er eröffnet damit die Vortragsreihe "Klima wandeln". (Alfred Wegener Institut)

Martfeld. „Klima wandeln“ hat Meike Müller, Pastorin der beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Schwarme und Martfeld, eine dreiteilige Vortragsreihe im Februar überschrieben. Jochen Hestermann von der Volkshochschule Bruchhausen-Vilsen zögerte nicht, die Vorträge ins Programmangebot aufzunehmen. Der Begriff „Klimawandel“ ist in aller Munde, wird womöglich als unabänderlich hingenommen. Angst, Leugnen, Resignation – ja, wie das Unwort des Jahres zeigt – Hysterie geht damit einher, beklagen manche Zeitgenossen. Wohingegen im Wort „wandeln“ die Möglichkeit steckt, etwas zu tun – Bewegung, womöglich sogar Dynamik. Eine Diskussion soll angeregt werden, wünscht sich die Pastorin. Ein Thema – drei Vorträge mit Bildern und Diagrammen, stehen an drei Abenden im Martfelder Gemeindehaus auf dem Programm.

Gemeinsam mit Rainer Paape, Rüdiger Löwer und anderen Gemeindemitgliedern debattierte Meike Müller vorab, welche Themen diskussionswürdig wären, um miteinander ins Gespräch zu kommen, was den Menschen zu vermitteln sei. „Es gab unterschiedliche Vorschläge“, erzählt Löwer. „Auch die Aussage 'Nicht wieder übers Klima reden' war zu hören!“

„Dann haben wir uns aber doch entschlossen, dazu kompetente Fachleute einzuladen“, erklärt Müller, „weil Kirche sich nicht ausklinken darf. Was bedeuten die Zahlen, die Ziele, was kann man lernen?" Das Klima habe sich im Lauf der Jahrtausende geändert. Warmzeiten und Eiszeiten wechselten sich ab, wobei der größte Anteil der globalen Erwärmung der vergangenen 50 Jahre nach Erkenntnissen des Weltklimarates menschlichen Aktivitäten zugeschrieben wird. "Der Temperaturanstieg beeinflusst Windsysteme, Ozeanströmungen, Gletscherschmelze. Permafrostböden tauen auf, Meeresspiegel steigen an, Hitzewellen und Starkniederschläge zeigen sich schon jetzt", fügt Müller hinzu. Und genau darüber werden die Gastredner sprechen.

Vier Referenten, drei Abende

Los geht es am 5. Februar mit Peter Lemke. Der Professor für Physik von Atmosphäre und Ozean an der Universität Bremen und bis 2014 Leiter des Fachbereichs Klimawissenschaften am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut wird am ersten Abend über „Klimawandel –(k)ein Grund zur Sorge?“ referieren. Auf Vermittlung durch Rüdiger Paape kommt er nach Martfeld und spricht über Beobachtungen in Atmosphäre, Ozean und Eismassen. Welche Konsequenzen hat das für Norddeutschland? Wie kann gegengesteuert werden? Elf Polarstern-Expeditionen führten ihn in die Arktis, Antarktis und an den Äquator.

Swantje Fiedler dürfte einigen Martfeldern unter ihrem Geburtsnamen Küchler bekannt sein. Sie stammt aus Hollen. Zur Überschrift „Klimaneutrales Deutschland 2050“ stellt sie am 12. Februar die Fragen: Wie kommen wir dahin? Was muss politisch passieren und was kann jede und jeder Einzelne tun? Als wissenschaftliche Leiterin beim Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft in Berlin unterbreitet sie Vorschläge in Ministerien, Gremien und Verbänden, um effektive Rahmenbedingungen zu schaffen, die Vorgaben der Pariser Klimakonferenz von 2015 zu erreichen.

Vera und Peter Henze aus Asendorf vom Hof Arbste beschließen am 19. Februar die Vortragsreihe. „Klima und gutes Leben“ heißt es bei ihnen. Peter Henze findet: „Es geht nicht nur um Kohlendioxid-Reduzierung und sterbende Bäume, es geht um die Sinnfrage. Das Tun muss mit dem Sinn des Lebens in Einklang sein. Auch das Klima von Menschen untereinander, die Zwischenmenschlichkeit, steht gefährlich auf der Kippe. Sie darf nicht gänzlich verloren gehen. Anzustreben ist, Hassparolen und Ausgrenzungen einzudämmen.“ Pastorin Müller ergänzt: „Bei Genesis im ersten Buch Moses heißt es, die Schöpfung dient dem Menschen und ist ihm anvertraut. Wir sollten pfleglich behandeln, was uns anvertraut ist.“



Die Initiatoren wünschen sich zahlreiche interessierte Gäste, die sich von den Impulsen und Erkenntnissen der Gastredner angeregt fühlen, miteinander zu diskutieren. Die Vorträge finden jeweils mittwochs statt. Beginn ist immer um 20 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Martfeld im Alten Schulweg 2. Der Eintritt ist frei.