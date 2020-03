Das Dachgeschoss der Kita in Bramstedt wird umgebaut. Das hat der Verwaltungsausschuss entschieden. Kostenpunkt: 220 000 Euro. (Michael Galian)

Bassum-Bramstedt. Die Prognosen im September waren richtig. Die Kita in Bramstedt muss erweitert werden. „Im Februar hatten wir schon zwei Anmeldungen mehr als wir Plätze haben“, erzählt Bassums Bürgermeister Christian Porsch. Und es werden noch mehr erwartet. Die Pläne gehen nun auf. Bereits frühzeitig hatte sich die Verwaltung darum gekümmert, mehr Plätze für die Kinder zu schaffen. So soll nicht nur das Feuerwehrhaus zu einer Krippe für Kinder unter drei Jahren umgebaut werden, sondern auch die Kinder über drei Jahre bekommen mehr Platz. Vorgeschlagen war, das Dachgeschoss der Kita in Bramstedt so umzubauen, dass dort weitere Kinder betreut werden können (wir berichteten).

220 000 Euro Kosten

Da die vorbereitende Sitzung des Ausschusses für Soziales und Familie wegen des Coronavirus ausgefallen ist und auch der Verwaltungsausschuss (VA) nicht tagen konnte, griff die Verwaltung auf das Umlaufverfahren zurück. Dabei werden den VA-Mitgliedern die notwendigen Unterlagen zugeschickt und darüber abgestimmt. Wie Porsch nun mitteilt, hat der VA dem Projektierungsbeschluss für den Ausbau des Dachgeschosses der Kita im Umlaufverfahren zugestimmt. Die Kosten für das Projekt liegen bei 220 000 Euro. Die Kita am Sportplatz in Bramstedt bietet insgesamt 59 Kindern in drei Gruppen Platz (zwei davon sind Integrationsgruppen). Bereits vor drei Jahren wurde beschlossen, die Kita zu erweitern. Während die Feuerwehr in einen Neubau umziehen wird, wird die Krippe in den momentanen Räumen der Brandbekämpfer untergebracht.

Im Zuge der Planung wurde ebenfalls überlegt, einen Mobil- oder einen Anbau zu errichten. Gegen die erste Lösung hatte sich die Politik bereits aus „grundsätzlichen Erwägungen ausgesprochen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Für einen Neubau gibt es auf dem Gelände in Bramstedt nicht genügend Platz – für einen Anbau ebenfalls nicht. „Allenfalls käme ein Neubau in der Nähe von Neubaugebieten in Betracht“, heißt es weiter. Allerdings würde dieser wegen wirtschaftlicher Faktoren mit zwei Gruppen geplant – und derzeit sei es noch nicht abzusehen, dass der Bedarf derart stark steige. Außerdem werden so schnell neue Plätze zur Verfügung gestellt.

Nun sieht die Planung vor, dass der Kreativraum, der im Moment noch im Dachgeschoss untergebracht ist, umgebaut wird. Der Lagerraum wird zum Bewegungsraum, der bisherige Bewegungsraum wird zur Mensa. Lagermöglichkeiten soll es im Spitzboden geben. „Der wegfallende Kreativbereich wird in einem Gruppenraum im Erdgeschoss untergebracht“, heißt es dazu weiter. Im Dachgeschoss selbst können dann bis zu 16 Kinder betreut werden.

Da die Krippe in das momentane Feuerwehrhaus einziehen wird, könnte „dann die jetzt geplante Raumsituation verbessert werden, indem der Bewegungsraum für die gesamte Kita/Krippe im Feuerwehrhaus realisiert wird“. Der neue Bewegungsraum (jetzt noch Lagerraum) könnte als Gruppenraum für 20 Kinder genutzt werden. Die Verwaltung gibt zu: „Ein Neubau ist sicherlich wünschenswert.“

Selbst wenn zusätzlich zu den zwei Kindern keine weiteren angemeldet werden würden, ergibt der Umbau laut Bürgermeister Porsch durchaus Sinn. „Dann hätten wir einen Puffer“, sagt er. So könnte dem Anspruch auf einen Kita-Platz entsprochen werden, auch wenn in der nächstgelegenen Kita kein Platz verfügbar wäre. Denn: „In den übrigen städtischen und privaten Kitas sind freie Plätze ebenfalls nicht mehr vorhanden“, fasst die Verwaltung zusammen. Die freien Plätze in Bramstedt könnten für Bedarfe aus dem gesamten Stadtgebiet dienen.

Zur Sache

Alle Kinder werden betreut

In Bassum können alle Kinder betreut werden. Das ist die gute Nachricht. Allerdings stehen derzeit 40 Kinder für Krippenplätze auf der Warteliste für die Kitas Kinder-Reich, den Lukas-Kindergarten und den Rentei-Kindergarten, wie Bassums Bürgermeister Christian Porsch mitteilt. „Die Anmeldezahlen sind gleichgeblieben“, fügt er hinzu. Die Kinder auf der Warteliste können über Tagesmütter betreut werden. Derzeit werde zudem noch die Außenstelle des Rentei-Kindergartens an der Bürgermeister-Bernard-Straße umgebaut. Dort sollen für das kommende Kitajahr dann zwei Gruppen untergebracht werden. Dadurch entfallen die Nachmittagsgruppen, die in diesem Kitajahr eingeführt worden sind.