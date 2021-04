Ein ehemaliger Mitarbeiter des Finanzamtes Syke steht wegen Untreue und Steuerhinterziehung jetzt in Verden vor dem Landgericht. (Michael Galian)

Syke/Verden. Schon aus beruflichen Gründen war Geld für ihn ein großes Thema. Zu einem immer größeren Problem wurde es für den jungen Finanzbeamten offenbar, als der Verdienst bei Weitem nicht mehr reichte, um die Auswirkungen seines sich stetig steigernden Glücksspieltriebes zu bewältigen. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklageschrift von einer „Spielleidenschaft“ aus, der Verteidiger des heute 29-Jährigen sprach allerdings von einer „massiven Spielsucht“. Wie es sich tatsächlich verhält, wird im Prozess am Landgericht Verden noch ein psychiatrischer Sachverständiger erläutern, der im Zwischenverfahren mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt wurde.

Der Angeklagte soll in 81 Fällen Geld auf sein Privatkonto geleitet und so auf illegale Weise an 927.000 Euro gelangt sein. So viel stand nach Auffliegen seiner illegalen „Arbeit“ im Finanzamt Syke zumindest zu Buche. Buch geführt habe sein Mandant über die einzelnen Transaktionen nicht, sagte Verteidiger Helmut Pollähne, und so sei der Mann auch letztlich selbst „von den Dimensionen überrascht“ gewesen. Gegenüber der Polizei habe er die Gesamtsumme anfangs nur auf etwa 300.000 bis 400.000 Euro geschätzt.

Dass es nun unterm Strich um deutlich mehr geht, auch hinsichtlich der Strafandrohung, ist dem 29-Jährigen längst klar. Eben wegen der Dimensionen seiner finanziellen Machenschaften an der günstig erscheinenden Quelle befasst sich auch nicht mehr das Amtsgericht, sondern das Landgericht Verden mit der ebenso umfangreichen wie teilweise komplizierten Angelegenheit. Dass ein Geständnis ohne Wenn und Aber erfolgen sollte, daran ließ Rechtsanwalt Pollähne zum Auftakt der Hauptverhandlung vor der großen Wirtschaftsstrafkammer keinen Zweifel: „Die Vorwürfe sind in vollem Umfang zutreffend“, leitete er die schriftliche Erklärung und die ergänzenden Aussagen des Angeklagten ein.

Zuvor hatte der Verteidiger allerdings noch darauf hingewiesen, ohne die „Geldwäsche-Verdachtsanzeige“, die im April vergangenen Jahres zum Stopp des Tatgeschehens geführt habe, wäre der Angeklagte unter Umständen immer noch am Werk: „Möglicherweise hätte das Finanzamt bis heute nicht bemerkt, was er da gemacht hat.“ Geld für sich abzuzweigen, ist dem Mann nicht nur als Mitarbeiter der sogenannten Erhebungsstelle gelungen, in der er etwa acht Jahre tätig war, sondern ab Frühjahr 2019 auch im Festsetzungsbereich. Betont wurde später noch einmal, was der 29-Jährige schon bei seiner ersten Vernehmung erklärt hatte: Die angeklagten Taten habe er „komplett allein“ verübt.

Die Beträge, die der Angeklagte über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren für sich abzweigte, nahmen im Umfang zu – entsprechend der Summen, die er verzockte. Der Mann, der seit seiner Ausbildung im mittleren Dienst bereits eine beachtenswerte Karriere gemacht hatte, hat nach eigener Aussage mit dem „Geldabschöpfen“ begonnen, als er „nichts mehr hatte“, sogar Rücklagen und Bausparverträge verbraucht waren. „Der Suchtdruck war so extrem, dass ich unbedingt weiterspielen wollte.“

Schon 2011 sei seinen Eltern die wachsende Spielleidenschaft aufgefallen. Anfangs vor allem in Spielhallen aktiv, erstreckte sich die teure Passion dann auch auf „echte“ Kasinos, zum Beispiel in Oldenburg, und einschlägige Online-Einrichtungen, wo er etwa Black Jack spielte und Sportwetten tätigte. Mit immer höheren Einsätzen, mitunter aber auch mit satten Gewinnen. Einmal habe er auf einen Schlag über 600.000 Euro gewonnen. Dumm nur, dass er dieses Geld nicht auch komplett bekam, man ihm vielmehr nur monatlich 100.000 Euro überweisen wollte. Dies soll ihn so gefuchst haben, dass er sogar juristisch gegen das Unternehmen vorgegangen sei.

Wie gewonnen, so zerronnen: Bei der fälligen Durchsuchung durch die Polizei lautete das Ergebnis „alles weg“. Der auskunftsfreudige Angeklagte geht davon aus, dass er „zwei bis zweieinhalb Millionen Euro verspielt“ hat. Da Nachschub immer dringender geworden sei, habe er auch die Angst verdrängt, seine berufliche Existenz stets auf Neue aufs Spiel zu setzen. „Ich wäre immer noch dabei, wenn es nicht aufgefallen wäre.“ Apropos Auffallen: Zu den Fragen des Verteidigers an den ersten Zeugen im Prozess, den in der Sache zuständigen Finanzbeamten des Landesamts für Steuern in Oldenburg, gehörte: Wie habe es sein können, dass der Angeklagte auch eine interne Kassenprüfung im Frühjahr 2018 unbeschadet überstanden habe. „Die Frage haben wir uns auch schon zigmal gestellt“, antwortete der Zeuge. Die übergeordneten Prüfungen in den einzelnen Finanzämtern könnten bei der immensen Fülle an Datensätzen aber auch nur stichprobenartig erfolgen. Auch hätten wohl „gewisse Kontrollmechanismen“ nicht gegriffen.

Der Prozess wird am kommenden Montag, 19. April, fortgesetzt.