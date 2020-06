Marikje Smid (von links), Katja Hedel, Christian Kopp und Susanne Heinemeyer stellen vier der insgesamt sechs Bücher für die Sommerpredigtreihe "Lesezeichen" vor. (Michael Braunschädel)

Syke. „Uns allen ist das so wichtig, deshalb wollen wir es möglich machen – so wie es geht.“ Die „Lesezeichen“-Sommerpredigten der evangelisch-lutherischen Kirchen in Syke, Barrien und Heiligenfelde sind sehr beliebt – bei den Teilnehmern wie bei den Organisatoren. In Zeiten von Corona habe man dennoch darüber nachgedacht, ob man sie überhaupt durchführen kann, bekennt Pastor Christian Kopp. Das hätte jedoch niemandem gefallen. „Diejenigen, die unsere Reihe kennen, werden sich allerdings etwas umgewöhnen müssen“, sagt er mit Blick auf die Hygiene- und Abstandsregeln, die es auch dafür umzusetzen gilt.

So können dieses Mal die Gemeinden in Syke, Barrien und Heiligenfelde nicht wie bisher gewohnt diesen besonderen Sommergottesdienst zusammen feiern. Um die Abstandsregelung einzuhalten, ist die Besucherzahl in den jeweiligen Kirchen beschränkt. 40 Plätze stehen in Syke zur Verfügung, 26 Plätze in Barrien und 20 Plätze in Heiligenfelde. Kommen zwei Personen aus einem Haushalt können sie gemeinsam auch einen Platz einnehmen. Stattdessen gehen die Pastoren mit ihren Predigten und ausgewählten Büchern „auf Wanderschaft“.

Am jeweiligen Tag findet der „Lesezeichen“-Gottesdienst jeweils um 9.30 Uhr (Heiligenfelde), 11 Uhr (Syke) und 18 Uhr (Barrien) in den unterschiedlichen Kirchen statt.

Zu den Gottesdiensten stehen in allen Kirchen Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung, teilen die Organisatoren mit. Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen und anstelle des gemeinsamen Singens wird für das musikalische Programm gesorgt. „Auf den Büchertisch müssen wir dieses Mal leider verzichten“, bedauert Pastorin Susanne Heinemeyer. Dafür sei dieser aber durchgehend in der Buchhandlung Schüttert aufgebaut. Allerdings fällt auch das üblicherweise stattfindende Kirchencafé im Anschluss aufgrund von Corona aus.

Zudem sei aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen dieses Mal eine vorherige Anmeldung erforderlich, teilen die Organisatoren mit. Diese wird ab sofort in den Gemeindebüros angenommen. Vorzugsweise sollte die Anmeldung in der Kirchengemeinde erfolgen, in der der gewünschte Gottesdienst stattfindet. Aber: „Man kann sich auch gleich für mehrere Termine anmelden“, sagt Katja Hedel. Ist dies der Fall, werden Wunschtermine in anderen Gemeinden dann auch weitergegeben. Das habe zudem den Vorteil, das gewünschte Gottesdienste, die in einer Kirche bereits ausgebucht sind, dann gegebenenfalls in einer der anderen beiden Kirchen besucht werden können.

Und worauf können sich die Besucher der Sommerpredigtreihe freuen? Dafür haben die Organisatoren wieder eine vielfältige Bandbreite an Büchern ausgewählt. „Das allein ist schon so schön“, findet Katja Hedel, der es gut gefällt, dass die Pastorinnen dabei freie Auswahl haben. „Dadurch ist es immer wieder sehr abwechslungsreich.“

Anmeldungen für die „Lesezeichen“ nehmen die Gemeindebüros entgegen. In Heiligenfelde unter der Rufnummer 0 42 40 / 2 42 oder per E-Mail an kg.heiligenfelde@evlka.de; in Syke unter der Rufnummer 0 42 42 / 40 07 oder per E-Mail an kg.syke@evlka.de; in Barrien unter der Rufnummer 0 42 42 / 8 03 85.

Zur Sache

Die Abwechslung findet sich auch für die Runde im siebten Jahr. Christian Kopp startet die Reihe mit einem Klassiker: Michael Endes „Die unendliche Geschichte“. Dabei gerät er regelrecht ins Schwärmen. „Ich kehre immer wieder zu diesem Buch zurück. Es fasziniert mich bis heute“, sagt er. Und je älter er werde, desto anders nehme er die Geschichte des Bastian Balthasar Bux wahr. Da lese sich dann der Kommentar des Wolfes Gmork, der den Mächten dient, die das Reich Phantasien bedrohen und vernichten wollen – „Nichts gibt einem soviel Macht über die Menschen wie die Lüge“, auch „wie ein Kommentar auf unsere Zeit“, findet Kopp. Alles Schöpferische, Mutmachende und Sinngebende wird vom Nichts zerstört. Bastian jedoch wagt den Sprung in die Geschichte, rettet Phantasien und findet dabei mithilfe von Glaube und Fantasie auch zu sich selbst. Es sei ein Buch für Jugendliche wie Erwachsene, findet der Pastor. Am Sonntag, 19. Juli, wird er die Besucher der Gottesdienste nach Phantasien mitnehmen.

Johanna Schröder stellt am Sonntag, 26. Juli, das Buch „Oscar und die Dame in Rosa“ von Emmanuel Schmitt vor. Oscar ist zehn Jahre alt und hat noch zwölf Tage zu leben. Die Hospizbegleiterin Oma Rosa initiiert das große Spiel der Reise durch das Leben in zwölf Tagen. Sie bringt ihn auch auch auf die Idee, alles was ihn beschäftigt in Briefen an den lieben Gott aufzuschreiben. Unsentimental, fröhlich und unerschrocken erzählt dieses Buch aus der Sicht von Oscar über Liebe, Schmerz, Freude und Verlust und über einen wachsenden Glauben.

Um Klima und Klimaschutz macht Katja Hedel sich am Sonntag, 2. August, Gedanken. Bienen sind sehr klein, doch ihre Bedeutung ist immens. Das wird auch im Buch „Die Geschichte der Bienen“ von Maja Lunde deutlich. „Ich möchte die Achtsamkeit auf die kleinen Dinge lenken, die dennoch eine große Bedeutung haben“, sagt sie.

„Denn es will Abend werden“ von Anna Enquist steht im Mittelpunkt der Gottesdienste am Sonntag, 9. August. Albertje van der Meer hat sich dieses Buch ausgesucht. Erzählt wird die Geschichte von Jochem, Carolien, Hugo und Heleen. Nach einem traumatisierendem Unglück sind sich die Freunde fremd geworden, und doch sehnen sie sich nach Freundschaft, Begegnung und vertrauter Verbundenheit.

Für Sonntag, 16. August, den Israelsonntag, an dem „die evangelische Kirche sich ihrer jüdischen Wurzeln erinnert“ wie Pastorin im Ruhestand Marikje Smid erinnert, hat sie sich den Roman „Effingers“ von Gabriele Tergit ausgesucht. Der 1950 erschienene und 2018 neu aufgelegte Familienroman erzählt 70 Jahre deutsche Geschichte anhand der jüdischen Familien Effinger sowie Oppner und Goldschmidt. Paul, der jüngste Sohn des frommen, bescheidenen Uhrmachermeisters Matthias aus einer süddeutschen Kleinstadt, der nach Berlin kommt und dort im Kaiserreich Karriere macht, ist der Hauptprotagonist dieses packenden und spannenden „Berliner Roman, in dem sehr viele Leute Juden sind“, wie die Autorin ihr Werk selbst beschrieb. Und das alles in einer sehr klaren Sprache, „fast als ob man einen Film sieht“, wie Marikje Smid findet.

Den Abschluss am Sonntag, 23. August, macht dann Susanne Heinemeyer mit dem „Namiko und das Flüstern“ von Andreas Séché. Ein deutscher Journalist kommt nach Japan, um einen Bericht über die japanische Gartenkunst zu schreiben. In den Gärten Kyotos begegnet er einer jungen Studentin, „die sehr sensibel ist für die kleinen, die leisen Dinge des Lebens“, wie Heinemeyer die Protagonistin ihrer Literaturauswahl beschreibt. Es sei eine „wunderbar poetisch geschriebene Geschichte“, die sie sehr an das Gleichnis vom Mann, der einen Schatz auf seinem Acker findet, erinnert habe.