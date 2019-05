Mit guter Laune für die kommenden Aufgaben: Joachim Kieslich ist seit dem 1. April der neue Pfarrer in Twistringen. (Janina Rahn)

Twistringen. „Es ist interessant, was hängen bleibt“, sagt Joachim Kieslich und schaut auf die Deutschlandkarte an der Wand in seinem Büro, auf der verschiedene Orte mit bunten Fähnchen markiert sind. Dass das Geschenk der Jugendlichen einen Ehrenplatz bekommt, das stand schnell fest. Schließlich war der Priester zehn Jahre in der Gemeinde bei Osnabrück aktiv. So ist sein Geburtsort markiert, genauso wie die Zeltlager, die er immer wieder besucht hat. „Bei meiner Einführung war sogar eine Abordnung aus Belm dabei“, erinnert er sich freudig an den 7. April.

Sechs Tage zuvor hat der Priester seine Stelle in der katholischen Kirchengemeinde St. Anna in Twistringen angetreten. Sein Vorgänger, Arnold Kuiter, sitzt übrigens nun in der Gemeinde Belm und Icker. Ein Stellentausch sozusagen. „In den letzten Jahren kam immer wieder die Frage, wie lange ich noch in Belm und Icker bleibe“, erzählt Kieslich, der seit 2008 dort tätig war. „Als es zweistellig wurde, rechnete ich mit der Anfrage.“ Nach also zehn Jahren wechselte der im Jahr 1971 geborene Kieslich in die Delmestadt. Gerade die ersten sechs Wochen waren geprägt von vielen neuen Begegnungen und neuen Gesichtern. „Ich habe eine große Herzlichkeit wahrgenommen“, sagt er etwa über den Einführungsgottesdienst.

Die Kirchenglocken läuten im Hintergrund. Joachim Kieslich sitzt am Tisch in seinem Büro an der Steller Straße. Eine Bücherwand mit zahlreichen Reiseführern über Indien oder Prag sowie theologische Literatur zieren das große Zimmer im Pfarrhaus, ebenso ein Sofa. „Das stammt noch aus meiner Studienzeit“, sagt er. Gebürtig stammt der Neu-Twistringer aus Bad Oldesloe – zwischen Hamburg und Lübeck. „Dort bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen.“ Weil er auch in der Jugendarbeit aktiv war, stellte sich für den jungen Kieslich nach dem Abitur die Frage, ob das Priesteramt etwas für ihn wäre („Ich mach' das mal“). In Münster begann er, katholische Theologie zu studieren. 1992 war das. Für Kieslich war die Entscheidung aber keineswegs endgültig. Immer wieder hinterfragte er sich und seine Entscheidung, ob das Priesteramt wirklich das ist, was er machen will. Gerade im Hinblick auf Ehelosigkeit und Zölibat. „Nach dem Ende des Studiums wollte ich noch nicht sofort ins Seminar. Ich war ja auch erst Mitte 20“, erinnert sich Kieslich daran, dass er bei einem Jesuitenprojekt in Nürnberg für ein Jahr in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet hat. „Es war ein gutes Jahr.“

Aber auch danach hatte Joachim Kieslich noch keine eindeutige Antwort. „Ich konnte mir auch vorstellen, Pädagogik weiterzumachen“, hielt er immer wieder die Augen offen. Am Ende trat er doch ins Priesterseminar ein und wurde 2002 geweiht. „Mittlerweile bin ich 17 Jahre lang Priester. Wo ist die Zeit geblieben?“, fragt er sich heute. Gleichzeitig kann er sagen: „Es war die richtige Entscheidung, mit all seinen Höhen und Tiefen.“

Im Hinblick auf seine neuen Aufgaben ist Joachim Kieslich gespannt, was auf ihn zukommt. „Ich muss mal sehen, wie es so läuft“, sagt er. Erfahrungen hat er viele gesammelt. Nach seiner Weihe ging es für ihn als Kaplan nach Nordenham, „wo die Gemeinde ökumenisch orientiert ist“. Danach war er in Lingen im katholischen Emsland aktiv. „Beide Stellen waren prägend.“ Im Vergleich zu seiner alten Pfarrstelle bei Osnabrück ist das Gemeindeleben in Twistringen und umzu doch ein wenig anders. Denn in Belm und Icker orientierten sich die Menschen eher an Osnabrück. Die Busse in die große Nachbarstadt fuhren regelmäßig. In Brenndorf ist die Distanz zu Bremen etwas größer. „Es ist hier eher plattes Land, aber die Zug-Anbindung ist gut. Das trifft sich, weil ich einen Faible für Eisenbahnen habe“, verrät er. Zwar sammelt er keine Modelle, aber er reist gern per Bahn. Darüber hinaus leben in seiner neuen Stadt doch mehr Katholiken als in Belm. Rund 8000 Menschen gehören der Gemeinden in Twistringen, Bassum, Harpstedt und Marhorst an. „Hier ist noch viel los in der Gemeinde“, hat Kieslich schon beobachtet. Ihm liegt am Herzen, dass nicht alles auf die Delmestadt fokussiert wird. „Der Blick in die anderen Gemeinden ist wichtig“, sagt er.

Derzeit werden unter anderem gemeinsame Gottesdienste gefeiert. Schließlich sollte man nicht darauf warten, dass die Menschen zu einem kommen. Das tun sie nicht. „Ich möchte zu den Menschen und mit ihnen arbeiten.“ Und dabei ist die Größe der Gemeinde egal. „Ich finde es schade, dass die Menschen in Harpstedt glauben, dass sie abgehängt sind. Die Gruppe vor Ort hat ein gutes Gemeindeleben. Das darf man sich nicht nehmen lassen. Das will ich auch gar nicht.“