Der historische Charme des Pastorenhauses soll erhalten bleiben. (Michael Galian)

Bassum. Häuser erzählen Geschichten, heißt es. Wenn das stimmt, dann hat das alte Pastorenhaus in Bassum eine ganze Menge davon in petto. Immerhin hat das Fachwerkhaus an der Bürgermeister-Bernard-Straße schon 200 Jahre auf dem Buckel. Früher wohnte nicht nur der Pastor in dem Gebäude, es gab dort auch einen Gemeinderaum. Eine Wand trennte die öffentlichen Räume von den privaten. Wären Geflüchtete dort nicht untergekommen und Äbtissin Isabell von Kameke nicht übergangsweise (das Stift wird umgebaut) eingezogen, hätte das Gebäude einige Jahre leergestanden. Seit wenigen Wochen füllt sich das Fachwerkhaus wieder mit Leben. „Die Arbeiten haben Ende Januar etwa angefangen“, erzählt der Vorsitzende des Kirchenvorstands Knut Laemmerhirt. Zwar sind die neuen Gäste auch nur übergangsweise da, aber sie müssen kommen und ihre Arbeit machen. Denn: Ab dem 1. August sollen im Gebäude Kinder betreut werden. Das Pastorenhaus wird zur Außenstelle des Rentei-Kindergartens, der ein paar Straßen weiter liegt. 50 Kinder sollen hier Platz finden.

Hämmern dringt aus dem Fachwerkhaus. Musik ist zu hören. Derzeit kann man am besten über den Seiteneingang in das Haus und steht dann direkt im ersten Raum. „Eltern haben zu uns schon gesagt, dass sie hier Konfirmationsunterricht hatten“, erzählt Rentei-Kita-Leiterin Elke Redenius-Rehling. Diese hoffen natürlich, dass ihre Kinder im selben Raum betreut werden, in dem sie unterrichtet wurden. Dass sich in hier Gruppen getroffen haben, daran erinnert aber nichts mehr. Ganze Wände wurden herausgerissen, um Platz zu schaffen für die 25 Kinder, die in diesem Raum untergebracht werden sollen. Die bunten Lampen hängen noch, werden aber später auch noch weichen. Denn die Elektronik-Arbeiten dauern noch etwas an – im Moment sind die Klempner an der Reihe. Direkt nebenan gibt es den Sanitärbereich und einen Verfügungsraum, in dem frei entschieden werden kann, was gemacht wird.

Mehr als 2000 Quadratmeter Platz

Vor einem Jahr etwa wurde darüber diskutiert, ob das alte Pastorenhaus sich als Außenstelle des Rentei-Kindergartens eignen würde. „Die Stadt hat sich gemeldet und gesagt, dass sie Bedarf habe“, erzählt Helmut Meyer, Geschäftsführender Vorstand vom evangelischen Kitaverband Syke-Hoya. Als Übergang wurde zu diesem Kita-Jahr eine Nachmittagsgruppe mit 13 Kindern im Rentei-Kindergarten eingerichtet, um neue Räume vorzubereiten. „Der Bedarf der Eltern für die Betreuung ist vor allem morgens und dann bis 14 oder 15 Uhr“, erzählt Redenius-Rehling.

Sie sei froh, dass sie demnächst weitere Vormittagsplätze anbieten könne. Der Verband ist übrigens auch Träger der späteren Kita, mietet das Gebäude – Hausherr ist weiterhin die evangelische Kirche. Zunächst war auch das mittlerweile abgerissene alte Gemeindehaus beim Stift im Gespräch, aber der Außenbereich hätte nicht ausgereicht für die Kinder. Das ist bei dem mehr als 2000 Quadratmeter großen Grundstück an der Bürgermeister-Bernard-Straße anders.

Draußen stapeln sich noch alte Dachpfannen und anderer Bauschutt, aber wenn die Kinder im neuen Kita-Jahr das erste Mal vor Ort sind, ist alles hergerichtet. „Es ist hier einfach zentral, man hat einen schönen Außenbereich mitten in der Stadt“, findet Meyer. Bis Mitte Juli sollen die Bauarbeiten etwa dauern, danach muss das Inventar noch in die neu gestalteten Räume, und dann können auch schon die Kinder kommen. Dann werden sie nicht nur neue Möbel und moderne Fenster („Noch sieht es dunkel aus, aber die Fenster kommen“, kündigt Meyer an) entdecken können, sondern auch historische Balken finden. Zwei Elemente stehen im Erdgeschoss, im Essbereich und im zweiten Gruppenraum. Die Mitarbeiter ziehen in das Obergeschoss. „Sonst wäre es unten eng geworden und wir haben den Platz ja“, sagt Meyer.

Nach dem Umbau, der mehr als 500 000 Euro kostet, hat der Rentei-Kindergarten insgesamt 110 Plätze für die Kinder, wobei die 50 Plätze in der Außenstelle für Kinder, die älter als drei Jahre alt sind, gedacht sind. Alle, Kirchenvorstand, Kitaverband und -leitung, betonen: „Es soll eine Kita in zwei Gebäuden sein, mit einer Leitung.“ Diese wird Elke Redenius-Rehling behalten. Mit den Kindern und Erziehern erlebt das Pastorenhaus also seinen zweiten Frühling. Die ersten Vorboten brechen sich vor und hinter dem Haus schon Bahn.