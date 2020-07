Die Grundschule Neubruchhausen soll erhalten bleiben. Dafür haben sich Verwaltung und Politik in Bassum unisono ausgesprochen. (Vasil Dinev)

Bassum. Ob die Überlegungen etwas bringen, das kann derzeit noch niemand sagen. Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko gibt zu: „Es ist schwer zu sagen, ob eine signifikante Steigerung eintritt.“ Allerdings, und da waren sich Politik und Verwaltung einig: Man muss es wenigstens versuchen. Denn noch sind es ein paar Monate, bis die Stadtverwaltung der Landesschulbehörde zeigen muss, warum die Grundschule in Neubruchhausen nicht geschlossen werden kann. Das Konzept der Außenstelle (gehört zur Grundschule Mittelstraße) steht vor dem Aus, da es noch bis Juli 2021 befristet ist. Die Verwaltung will den Standort nicht aufgeben und sucht nach Lösungen (wir berichteten). Diese wurden in der jüngsten Schulausschuss-Sitzung vorgestellt und sind – kurz vorweggenommen – auf fruchtbaren Boden gefallen.

Im Vorfeld hatte die Verwaltung zwei Lösungsansätze erarbeitet, um die Schülerzahlen in Neubruchhausen so zu steigern, dass der Standort eine Fristverlängerung bekommt. „Wir mussten vor zwei Jahren schon kämpfen“, erinnerte Robert Noatschk von der Verwaltung an die vorherige Verlängerung. Übrigens gilt diese Frist auch für die Grundschule in Nordwohlde. Da diese aber mehr Schüler betreuen wird und betreut, wird dies als unproblematisch gesehen. „Neubruchhausen fällt einfach auf“, sagte Noatschk.

Nun aber zu den Lösungen: So soll es Eltern möglich sein, ihr Kind unabhängig vom Schulbezirk in eine der kleineren Dorfschulen schicken zu können. „Der Effekt ist ungewiss, aber wir wollen es versuchen“, betonte Noatschk. Die zweite Möglichkeit, mehr Kinder nach Neubruchhausen zu bekommen, ist, das Hortangebot kostenlos zu gestalten. So kann die Stadt an jeder Schule ein kostenfreies Nachmittagsangebot schaffen, was es im Moment in Neubruchhausen nicht gibt. „Der Standort ist so viel wert und alles ist nah beieinander. Der Campus würde stark geschwächt“, machte Noatschk deutlich. Schließlich liegen Grundschule, Krippe und Kita einen Kindersteinwurf entfernt. Falls das alles nichts bringen sollte, könnte die Stadt die Schulbezirke ändern, um so die Schülerströme zu lenken. Norbert Lyko und Robert Noatschk machten beide aber mehrmals deutlich: „Das ist das letzte Mittel.“

Der Grundtenor innerhalb der Politik war: Auf jeden Fall versuchen. Zwar kann man derzeit nicht sagen, ob diese beiden Lösungen (die übrigens einstimmig angenommen wurden) etwas bringen, aber gerade eine Veränderung der Schulbezirksgrenzen „muss man genau analysieren. Das darf nicht zu Problemen der Grundschule Mittelstraße führen“, betonte Lyko noch mal. Dem folgten die Fraktionsmitglieder. Logisch, dass sich Ortsvorsteher Hendrik Bülter (CDU) über „diese Vorlage freue“. Für ihn egalisiert der kostenlose Hort den Nachteil, den Neubruchhausen durch den fehlenden Ganztag hat. „Wir sollten den Eltern die Möglichkeit geben, ihre Kinder zu einer Dorfschule zu schicken“, sagte er. Krippe, Kita und Grundschule „sind das Paradebeispiel, wie es sein sollte“.

Heimke Möhlenhof (CDU) stellte die Frage, ob die geringen Schülerzahlen am fehlenden Ganztag liegen, da Krippe und Kita ja gut belegt seien. „Wir sollten dem Vorschlag unbedingt folgen. Eine Grundschule macht man nur einmal zu. Das kann es nicht sein“, sagte sie. Wie auch die übrigen Fraktionen plädierte die SPD für die Freiwilligkeit, statt die Grenzen zu verändern. „Wir steuern mit dem Horst nun nach, um den Ganztag überall zu leisten. Die Veränderung der Schulbezirke sorgt für Unruhe“, sagte Dorit Schlemermeyer von den Sozialdemokraten. Eike Sellmer (Grüne) verwies darauf, dass der Stadtrat bereits vor sechs Jahren genau diese Lösung (Eltern können ihre Kinder zur Dorfschule schicken) beschlossen hat. „Das ist auch schon praktiziert worden“, sagte sie.

Einen ganz anderen Ansatz brachte Jürgen Laschinski vom Bürger-Block ins Spiel: Er schlug vor, in Neubruchhausen ein neues Baugebiet auszuweisen. Der Ort „ist vernachlässigt worden“, fand er. So könne ebenfalls eine Steigerung der Schülerzahlen erreicht werden. Den Bogen zum Baugebiet in Bramstedt, wo die Stadt Bassum finanzielle Unterstützung gewährt hat, brachte er auch auf den Tisch und sagte, dass dadurch ein Neubaugebiet realisiert werden könne. „Es ist ganz wichtig, sonst kriegen wir die Schule nicht voll“, blickte er voraus.

Das hat die Stadtverwaltung auch gemacht und auf den vom Bund zugesicherten Rechtsanspruch auf kostenlose Ganztagsbetreuung ab 2025 in den Grundschulen hingewiesen. Bis dahin muss die Stadt sich etwas einfallen lassen, danach übernimmt der Bund. Die Vorschläge werden im nächsten Schritt im Verwaltungsausschuss behandelt, ehe sie auf die Tagesordnung des nächsten Stadtrates gesetzt werden.