Christiane Hagen aus Syke arbeitet in der Delme-Werkstatt (WID) und möchte sich gegen Glasbruch engagieren. (Niklas Golitschek)

Syke. Zerbrochene Glasflaschen und Gläser wurmen Christiane Hagen. „Auf Schützenfesten zum Beispiel sind zu wenige Beschäftigte, das führt zu Glasbruch – und das möchte ich nicht“, sagt die Sykerin. Lange Zeit hat Hagen deshalb auf eigene Faust Flaschen und Gläser eingesammelt. Zunächst in Dortmund, da sie auch Fan des dortigen Fußball-Bundesligisten ist; allerdings habe es da Probleme mit den Obdachlosen gegeben. Deshalb sei sie nach Hannover ausgewichen und habe später noch auf Schützenfesten in der Region geholfen. Ehrenamtlich und in Eigenregie sei das kein Problem gewesen. Doch inzwischen hätte Hagen gerne einen Obolus für ihre Arbeit und würde dieser Tätigkeit als Nebenjob neben ihrer Tätigkeit in der Werkstatt für Industrie und Dienstleistung (Wid) in der Delme-Werkstatt in Syke, einer Reha-Einrichtung für psychisch Erkrankte, nachgehen.

Doch ganz so leicht scheint das nicht zu sein. Vereine und Veranstalter hätten „Angst vor negativen Rückmeldungen“, sagt Hagen. Sie wollten sich nicht vorwerfen lassen, Menschen mit Handicap auszubeuten. Dem widerspricht die Sykerin jedoch konsequent. Im Rahmen der eigenen Möglichkeiten seien selbstverständlich auch körperliche Arbeiten möglich. „Keiner zwingt mich, einen Kasten mit 20 Gläsern zu transportieren. Da laufe ich lieber zweimal“, sagt sie.

Eine solche Nebenbeschäftigung anzumelden, sei zudem mit zu großem bürokratischen Aufwand verbunden. Deshalb seien auch Vereine zurückgeschreckt, die ursprünglich Interesse signalisiert hätten. „Wir werden aus Unwissenheit ausgebremst“, sieht Hagen grundsätzlichen Nachholbedarf in puncto Inklusion am regulären Arbeitsmarkt. Sie wünsche sich vonseiten der Arbeitgeber eine größere Bereitschaft, Menschen mit Handicap einzustellen und zu akzeptieren.

Eine Aussage, die Wolfgang Buschfort, Sprecher der Minijob-Zentrale, nicht komplett nachvollziehen kann. Zumindest aus „sozialversicherungsrechtlicher Sicht sind keine besonderen Vorschriften zu beachten“, sagt er. Auch Menschen mit Beeinträchtigungen könnten neben der Hauptbeschäftigung einen Minijob ausüben, die Tätigkeit in einer Einrichtung für behinderte Menschen sei auch nicht sozialversicherungspflichtig, sodass auch das einem Minijob nicht im Wege stehe. Die Arbeitgeber haben bei der Meldung und Beitragszahlung an die Minijob-Zentrale keinen Mehraufwand. Für schwerbehinderte Menschen gelte lediglich ein Anspruch auf Zusatzurlaub sowie ein besonderer Kündigungsschutz: Vor einer wirksamen Kündigung müsse das Integrationsamt zustimmen.

Christiane Hagen war selbst fast zehn Jahre lang „draußen“, wie sie sagt. Ende 2009 hatte sie bei den Delme-Werkstätten gekündigt und diese auf eigenen Wunsch verlassen. Doch trotz Weiterbildungen etwa in der Büroverwaltung oder ihr Engagement gegen Glasbruch habe sie keinen Fuß auf dem ersten Arbeitsmarkt fassen können und überwiegend von der Grundsicherung gelebt. Zwischenzeitlich betätigte sich Hagen als Zeitungsausträgerin in Brinkum. Seit 2005 ist sie Mitglied der Syker SPD und engagiert sich in deren Vorstand, bei der Lebenshilfe beteiligt sie sich an der Inklusions-Kampagne Selbstvertretung – na klar.

Doch in diesem Jahr ging Hagen nun zurück zur Delme-Wid in Syke. „Ich fühlte mich privat fit, doch die Struktur fehlte. Ich wollte Arbeit, das hat gefehlt“, sagt sie. Eine für die Aufnahme obligatorische psychologische Diagnose lag vor. In der Wid betätigt sie sich nun in der Montage- und Verpackungsgruppe. „Für zehn Jahre Pause hat sie sich relativ schnell eingefunden“, meint Standort-Leiter Matthias Eggebrecht, in die sozialen Strukturen finde sie sich derzeit noch ein. Zuletzt zählten der Zusammenbau von Lampen und die Elektrodemontage zu Hagens Aufgaben, aktuell montiert und verpackt sie Fenstergriffe. „Ich kriege die Arbeit hier hin und sie macht mir Spaß“, sagt die Sykerin.

Nur ist es eben nicht ihr Herzensthema Glasbruch, gegen den sie sich auch weiterhin einsetzen und ihn auf Veranstaltungen vermeiden möchte. Hagen hat das Gefühl, aufgrund ihrer Einschränkungen ausgegrenzt zu werden. „Es wird mir wegen meines Handicaps versagt“, kritisiert sie. Selbst wenn sich Regelungen mit der Delme-Wid finden ließen, etwa am Wochenende einem Nebenjob nachzugehen, ist eben noch immer kein Arbeitgeber gefunden. „Ich würde auch gerne mehr verdienen und einen besseren Status genießen“, sagt sie. Ein paar mögliche Firmen aus der Region hat Hagen noch im Blick und hofft, mit ihnen eine Lösung zu finden, um in Zukunft Glasbruch zu minimieren. Sie ist überzeugt: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ Das Thema Inklusion müsse endlich umgesetzt werden.