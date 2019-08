Volker Behrens von der Fleischerei aus Twistringen verkauft seine Produkte unter anderem in Bassum und Syke. Seine Bolognese-Sauce wurde von der Jury mit Gold ausgezeichnet. (Denne)

Bassum/Twistringen. Volker Behrens muss zugeben: „Wir waren zur Übergabe eingeladen, aber ich konnte nicht.“ Daher kam der Pokal per Post. „Das war dann natürlich nicht ganz so emotional“, sagt er und schmunzelt. Wie auch immer er den Preis für seine prämierten Produkte erhalten hat, Behrens freut sich über die Auszeichnung der Jury des Deutschen Fleischerverbandes. Er hatte verschiedene Produkte anlässlich der internationalen Leitmesse der Fleischwirtschaft in Frankfurt eingeschickt und gewonnen. Wegen der hohen Zahl an Auszeichnungen gab es gleich einen Pokal.

Volker Behrens steht in seiner Filiale in Bassum. Kunden bestellen bei seinen Kolleginnen, die gut zu tun haben an diesem Tag. „Wir haben insgesamt sieben Standorte. Und an diesen präsentieren wir unsere Waren“, erzählt Behrens, der den Familienbetrieb vor 24 Jahren übernommen hat. Mittlerweile finden Kunden sein Fleisch nicht nur in Twistringen oder Bassum, sondern auch in Syke, im Weserpark und Roland-Center in Bremen, in Brinkum und Harpstedt. In seiner Zeit als Geschäftsführer hat er viel erlebt. Nur eines nicht: weniger Kunden. „Es gibt ja immer wieder Trends wie vegan leben oder Anfeindungen von Tierschützern“, weiß Behrens. Allerdings habe das keine Auswirkungen bei seinem Umsatz gehabt. Er selbst ist davon überzeugt, dass das auch an der Transparenz liegt, die er und seine Mitarbeiter vorleben. So gibt es auch immer wieder einen Tag der offenen Tür, bei dem Interessierte hinter die Kulissen schauen können.

Dann sehen sie unter anderem, dass bei Behrens nicht geschlachtet wird. „Wir arbeiten mit Vertragslandwirten und handwerklichen Schlachtereien zusammen“, versichert er. Die Tierhälften allerdings kommen dann zu ihm und werden zerlegt. Was danach passiert, wird natürlich nicht verraten. Das Fleisch soll in seinen Filialen besonders frisch sein. Dass das bei Behrens so ist, zeigt das „Sifri“-Siegel, das an der Scheibe der Verkaufstheke klebt. Das Siegel bedeutet „Sicher und Frisch“ und besagt etwa, dass die Entfernung zwischen Landwirt und Schlachterei maximal 40 Kilometer betragen darf. „Manche können auch zu Fuß rübergehen“, weiß Behrens, dessen Vorfahr Johann Heinrich die Fleischerei 1903 gegründet hat. Für den Geschmack der „rund 100 Wurstsorten“, die er im Sortiment hat, gibt es eigene Rezepte. Und das schon seit Generationen. „Teilweise sind das Rezepte von meinem Großvater“, sagt Volker Behrens.

Und das schmeckt man, sagt er. „Wenn ich gefragt werde, was ich mache, dann sag ich: 'Ich stelle Kunst her'“, ist Volker Behrens überzeugt. „Vergängliche Kunst aber“, fügt er schmunzelnd hinzu. Das sah wohl auch die Expertenjury, die die Produkte ausgezeichnet hat. „Wir waren in der Vergangenheit schon mal dabei und haben ganz gut abgeschnitten“, sagt er. Diesmal sei es aber außerordentlich gut gewesen. „Es wurden 19 ausgezeichnet“, freut sich Behrens über den Pokal und die Plaketten. Für zwölf Produkte gab es eine Goldmedaille, für sechs bekam er diese in silber und eine in bronze. Der Wettbewerb bei der Leitmesse findet alle zwei bis drei Jahre statt. „Wir schicken natürlich unsere besten Pferde ins Rennen. Aber nicht nur“, erzählt Behrens über die Auswahl, die die Jury bewertete. So habe die Hälfte aus Klassikern wie Kassler bestanden („Das ist beim Fleischer nicht neu“), die andere Hälfte sei dann geschickt worden, um Meinungen einzuholen.

Dafür braucht Volker Behrens nicht unbedingt einen Wettbewerb. Wenn es an die Entwicklung von neuen Sorten geht, dann spielen seine Freunde und Familie auch eine große Rolle. „Wir laden zur Verköstigung ein und jeder darf dann Striche machen“, sagt Behrens. Verschiedene Würzgrade werden getestet und, wenn sie schmecken, kommen sie geprüft in den Handel. Dann kann es auch mal vorkommen, dass es andere Wurstsorten sind, wie Behrens ursprünglich gedacht hat: „Am Ende muss es nicht dem Chef morgens beim Frühstück schmecken, sondern dem Kunden.“