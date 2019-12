Esther von Beauvais mit ihrem Gesellenstück "reflection", das den Publikumspreis des Tischlerwettbewerbs "Die gute Form" gewonnen hat. (fr)

Bassum/Melle. Dass es die Auszeichnung der Kreishandwerkerschaft überhaupt gibt, das wusste Esther von Beauvais während der Ausbildung zur Tischlerin gar nicht. Irgendwann schickte ihr Chef ihr ein Foto aufs Handy. „Das war die Einladung zum Mahl des Handwerks“, erinnert sich die 23-Jährige. Ihre Einladung ging zu ihren Eltern – nach Buchholz in der Nordheide. Im September war das.

Beim Mahl des Handwerks vor einigen Wochen wurde Esther von Beauvais als zweitbeste Auszubildende von der Kreishandwerkerschaft Diepholz/Nienburg ausgezeichnet. Mit ihrem Gesellenstück gewann sie sogar den Publikumspreis des Tischlerwettbewerbs „Die gute Form“. Sie selbst hatte ihre Lehre bei Bobek in Bassum absolviert. „Da war meine Ausbildung schon durch, aber es war ein netter Schulterklopfer im Nachhinein“, freut sie sich. Von Beauvais ist mittlerweile weitergezogen, wohnt in Melle bei Osnabrück und studiert. Wird Ingenieurin. Jetzt sind es öfter die digitalen Projekte, die sie vor sich hat. „Wenn ich arbeite, dann eher am Schreibtisch“, sagt sie. Ja, das handwerkliche Arbeiten vermisst sie. „Ich konnte nach Feierabend noch in der Firma bleiben und mit Resten üben. Diese Möglichkeit fehlt mir jetzt“, bedauert die 23-Jährige. Jetzt muss sie sich gedulden, ehe sie wieder selbst Hand anlegen kann. Vor Weihnachten wird sie ihrem alten Arbeitgeber einen Besuch abstatten und etwas üben.

Kein Wunder, zieht sich die Begeisterung bei Esther von Beauvais doch bereits durch ihr ganzes Leben. „Mein Papa war handwerklich begabt, würde ich sagen. Er hatte eine Werkstatt im Keller, mit allem, was man im Haushalt braucht“, erzählt sie. Ihr erstes Projekt hatte sie in der ersten Klasse fertig: ein Bett für ihren Teddybären. „Danach habe ich immer etwas ausprobiert und mitgeholfen“, sagt sie. Als sie dann das „typische Praktikum in der zehnten Klasse“ machen musste, suchte sie sich eine Tischlerei. Klar. „Mir wurde gesagt, dass es blöd wäre, wenn ich nichts Handwerkliches machen würde.“ Als sie nach ihrem Abitur ein duales Studium anfangen wollte, bekam sie nur Absagen. Die Praxis fehlte, „man musste Tischler sein“. Da hat sie gemerkt, dass Ausbildungen sehr wertvoll sind, „auch wenn das anders vermittelt wird“, wie sie weiß.

Also suchte sie nach einer Tischlerei. Das Problem: „Ich hatte mich vor der Ausbildung an der Säge am Finger verletzt. Ich konnten den Finger erst ab dem 2. August offiziell wieder benutzen“, erinnert sie sich. Da Ausbildungen einen Tag früher starten, waren das nicht gerade einfache Voraussetzungen für die Frau aus Buchholz. Aber auch da hagelte es Absagen. Das lag aber weder an fehlender Praxiserfahrung oder ihren Noten, sondern daran, dass sie eine Frau ist. „Sehr viele Tischlereien nehmen keine Frauen an, weil sie nur ein Badezimmer haben. Die schieben das Gesetz vor, dass sie dann ein zweites einrichten müssten“, berichtet sie. Also suchte sie weiter und landete per Zufall bei Bobek in Bassum. Nach ein wenig Recherche auf der Internetseite rief sie an und „hatte ein tolles Telefonat mit der Sekretärin“, wie sie sagt. Sie schickte ihre Bewerbungsunterlagen und bekam fünf Tage später die Zusage. „Ich habe dann drei Tage Probe gearbeitet“, sagt sie. In Twistringen fand sie eine Wohnung und absolvierte ihre Ausbildung bis Anfang Juli dieses Jahres.

Jetzt, drei Jahre später, kann sie ihr Ziel endlich anpacken. „Ich wollte weiter. Ich möchte, dass meine Ideen umgesetzt werden“, erzählt Esther von Beauvais. Das ist auch ein Grund, warum sie sich überhaupt für den Beruf entschieden hat. Von der Idee im Kopf, über Zeichnungen bis zur Umsetzung. „Das ist ein ziemlich cooler Prozess“, gesteht sie. Zwar hätte sie auch bei Bobek weiterarbeiten können, aber sie bewarb sich im Februar in Melle auf den Studiengang Holz-und Möbeltechnik bei der Berufsakademie. Die einzige Hochschule, die dieses duale Studium anbietet. „Wenn ich einen der 24 Plätze bekomme, dann mache ich das. Wenn nicht, dann arbeite ich weiter“, sagte sie zu sich. Jetzt studiert sie in Melle und arbeitet bei Nolte-Küchen als eine von 1400 Mitarbeitern – bei Bobek waren es weniger als 20. „Es ist ein bisschen größer.“