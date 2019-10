Ausgezeichnete Dorfmäuse

Das Team der Uenzener Dorfmäuse freut sich auf der Frankfurter Buchmesse über die Auszeichnung. (FR)

Süstedt-Uenzen/Frankfurt am Main. Überglücklich ist die Truppe des Uenzener Kindergartens Dorfmäuse, als sie am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse den Preis endlich in Empfang nehmen konnte. Denn sie sind nun offiziell mit dem Gütesiegel Buchkindergarten des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und des Deutschen Bibliotheksverbandes für ihr Engagement in der frühkindlichen Leseförderung ausgezeichnet worden.

Dass die Kita die Auszeichnung erhält, wusste Leiterin Daniela Meyer schon. „Wir sind glücklich darüber“, sagt sie stellvertretend für ihr ganzes Team. Und die Freude ist berechtigt. Denn aus 820 Bewerbungen wurden insgesamt 202 Preisträger ausgewählt, darunter nur fünf aus Niedersachsen. „Und wir sind einer davon“, sagt Meyer.

Dass Lese- und Sprachförderung für die Uenzener Dorfmäuse einen hohen Stellenwert haben, zeigte sich schon früh. Katja Kittlaus, Sprachkoordinatorin der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, hatte den Kindergarten bei einem Projekt zur Sprachförderung des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Erziehung beworben. Durch dieses Netzwerk entstand die Kooperation zwischen dem Kindergarten und Ute Zickmantel, Leiterin der Bibliothek in Bruchhausen-Vilsen. Im Zuge der Zusammenarbeit besuchen die Kinder regelmäßig die Bücherei für ihre Vorlesestunden. Außerdem habe der Kindergarten eine sogenannte Bücherkiste etabliert, berichtet Daniela Meyer: „Die Eltern holen und bringen die Bücher bei der Bibliothek. Das steigerte dort auch den Zulauf, es gab viele Neuanmeldungen.“

Doch nicht nur die Kooperation mit der örtlichen Bücherei war für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels und den Deutschen Bibliotheksverband ausschlaggebend für die Auszeichnung. „Buchkindergärten legen Wert auf regelmäßiges Vorlesen, einen vielseitigen Umfang mit Büchern, eine altersgerechte Medienbildung und bringen Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder Bibliotheken in Kontakt“, lauten die Kriterien, nach denen die Betreuungseinrichtungen ausgewählt werden. Daher überzeugte der Kindergarten Dorfmäuse die Jury zudem mit seinem Konzept zum Dialogischen Vorlesen, der Handpuppe Rudi Rabe und die Zusammenarbeit mit der Sprachkoordinatorin Kittlaus.

Um das Dialogische Vorlesen zu fördern, hat der Uenzener Kindergarten in seinem Eingangsbereich eine Lesebox aufgestellt. Hier können sich die Kinder zurückziehen und Geschichten vorlesen lassen. Ein ganz besonderer Gast, der seit gut einem Jahr immer mal wieder im Kindergarten zu Besuch ist, ist Rudi Rabe. „Das ist eine Handpuppe, die den Kindern auf spielerische Weise die Welt der Bücher näherbringt“, berichtet Daniela Meyer über den Vogel, der derzeit in Urlaub ist und stattdessen seine anderen Handpuppenfreunde in selber Mission in die Kita schickt. Für die Erzieher war die Erfindung von Rudi Rabe ein echter Glücksgriff. „Es ist schön zu sehen, wie die Kinder auf ihn reagieren“, erzählt die Kindergartenleiterin weiter.

Doch auf dem Erfolg wolle sich die Betreuungseinrichtung nicht ausruhen, denn es gibt noch viele Pläne, die die Kindergartenmitarbeiter in naher Zukunft umsetzen wollen. Dazu gehören beispielsweise regelmäßige Vorlesezeiten, in denen Eltern oder Großeltern als Lesepaten in den Kindergarten kommen. Eine weitere Idee ist es, in Zusammenarbeit mit Kinderbuchverlagen Bücherpakete zusammenzustellen, die sich die Eltern im Kindergarten vor Ort ansehen und auch erwerben können. Eine praktische Idee, wie Meyer findet: „So kann man sich das Buch direkt angucken und auch die Kinder können sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht.“

Cattrin Siemers von der Samtgemeinde-Verwaltung freut sich, dass sich nun unter den Kindergärten in der Samtgemeinde auch eine Einrichtung mit dem Schwerpunkt Büchern findet: „Das Profil Buchkindergarten wird in Uenzen sehr gut umgesetzt.“ Und auch Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann lobt das Engagement der Kindergartenmitarbeiter: „Ihre Leistungen liegen deutlich über dem, was sonst erwartet wird. Es ist eine tolle Teamleistung.“

Um diese Leistung zu würdigen, sind die Mitarbeiter des Kindergartens auch als gesamte Gruppe am Freitagmorgen nach Frankfurt zur Verleihung der Auszeichnung gereist. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels habe gleich sieben Eintrittskarten für die Buchmesse gesponsert, freut sich Siemers.