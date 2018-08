Die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Syke haben von Elisabeth Walter (vorne, links) die Auszeichnung für das Projekt des Monats Juli für "The European ABC" erhalten. (Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Zwei Jahre lang haben die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Syke ein besonderes Projekt betrieben. Gemeinsam mit drei anderen Schulen in Polen, Spanien und Italien, dem Erasmus+-Projekt und dem Team von Intakt in Syke haben sich die Verantwortlichen unter dem Titel "The European ABC" um interkulturellen Austausch bemüht, vor allem auch mit Flüchtlingen. Für das Engagement wurden die BBS nun vom pädagogischen Austauschdienst, der als Abteilung zur Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder gehört, als Projekt des Monats Juli ausgezeichnet.

"Das Ganze ist ein sehr sensibles Thema, das erfolgreich bearbeitet wurde", erklärte Elisabeth Walter vom niedersächsischen Kultusministerium. Das sieht auch Lehrerin Gisela Paterkiewicz so. Denn viele Geflüchtete, die nun als Schüler an den BBS tätig sind, hätten dramatische Reisen hinter sich. Einer von ihnen ist Mesud Alshikho. Der syrische Schüler lobt das Projekt und den damit verbundenen Austausch ausdrücklich. Dieses bestand lief laut Paterkiewicz zwei Jahre und bestand aus vier Phasen: "Die erste Phase fand in Polen statt. Wir haben uns auch mit früheren Generationen von Flüchtlingen beschäftigt. Viele haben Eltern oder Großeltern, die das betrifft", erklärte sie. Die spanischen Besucher hätten eine Präsentation zum Bürgerkrieg vorgestellt.

In der zweiten Phase ging es nach Italien, wo sich die Delegationen aus den übrigen Ländern an einem Run For Help zugunsten der örtlichen Flüchtlingshilfe beteiligten. In der dritten Phase ging es nach Spanien, wo zu Anschauungszwecken ein Flüchtlingszelt aufgebaut wurde. "Da werden jedes Jahr im Sommer Kinder aus einem Flüchtlingslager in der West-Sahara aufgenommen, weil es dort zu warm wird", erklärte Paterkiewicz. Die letzte Phase fand in Syke statt, wo alles aufgearbeitet wurde. Außerdem stellten die Organisatoren einige Autoren vor, die etwas zu dem Buch "Border Stories" beigetragen haben. Darin sind Erfahrungsberichte ebenso aufgeführt wie Teile der Projektarbeiten, etwa ein Interview mit der Band Zollhausboys. Denn die Schulen haben auch außerhalb der Reisen verschiedene Ideen umgesetzt. Einige Schüler engagierten sich mit Hilfe von Intakt auch in der Flüchtlingsarbeit.

Ein besonderes Andenken an die vergangenen zwei Jahre aber sucht noch einen festen Platz: ein Metall-Baum, bestückt mit Begriffen, die die Jugendlichen an den jeweiligen Schulen ausgesucht haben und sich um die Themen Vielfalt und Austausch drehen. Das Besondere: "Der Sockel wurde aus einem Stück eines Baums gefällt, der hier stand", erklärte Paterkiewicz. Auch daran beteiligten sich – wie sollte es anders sein – die Schüler anderer Orte. Gelebte Zusammenarbeit eben.