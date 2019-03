Lars Eickhoff (l.) und Harald Göcke zeichnen Renate Munder für ihr ehrenamtliches Engagement bei der Lebenshilfe Syke aus. (Albrecht)

Syke. „Ich war sehr überrascht und gerührt und musste ein Tränchen verdrücken, als ich es erfahren habe.“ Renate Munder konnte es kaum glauben, als sie für die Aktion „Die gute Tat des Monats“ vorgeschlagen wurde. Der Syker Zahnarzt Harald Göcke und der SYKER KURIER zeichnen jeden Monat ein besonderes Engagement aus. Als Preis winken eine Urkunde, eine Tasse mit dem Logo der Aktion sowie ein Geldpreis von 100 Euro. Renate Munder wurde jüngst als Erste für ihre ehrenamtliche Arbeit bei der Lebenshilfe Syke ausgezeichnet.

Über ihre Arbeit im Printhaus Syke ist Renate Munder erstmals vor vier Jahren auf die Lebenshilfe aufmerksam geworden. Im Speziellen auf den 78-jährigen Alfred Meyer. Seit seiner Geburt leidet er unter einer geistigen sowie körperlichen Beeinträchtigung und lebt in einem Wohnheim der Lebenshilfe Bassum. Zu Bekanntheit hat es Meyer durch sein Hobby geschafft. Denn der kreative Kopf erschafft Pappmaché-Tiere – und das mit einer scheinbar unendlichen Fantasie. Alles Handarbeit, alles Unikate. Die Inspiration holt sich der in Bassum lebende Meyer zum Einen aus dem Fernsehen. „Er sieht sich immer Tierfilme an und überlegt sich, was er daraus machen kann“, schildert Renate Munder. Zum Anderen verarbeite Meyer seine Träume.

Einmal nach Afrika

Schon viermal hat Renate Munder mit und für Alfred Meyer eine Ausstellung mit Werken des emsigen Künstlers organisiert. Dafür wird die Wiese an der Nienburger Straße/Wiesenstraße zur Freiluft-Galerie. „Bei der ersten Ausstellung haben wir 22 Teile verkauft, das war ein voller Erfolg“, erinnert sich Munder. Doch das ist nicht Renate Munders einziges Engagement. Vor zwei Jahren verhalf sie einem ausgedienten Bauwagen zu einem zweiten Frühling. Kinder der Erlenschule, einer Einrichtung der Lebenshilfe, bemalten ihn bunt und versteigerten das Ergebnis. „Ich fand die Bemal-Aktion herzzerreißend. Die Kinder gaben sich so viel Mühe und hatten so viel Spaß, weil es einfach mal etwas anderes war“, schwärmt Munder. Mehr als 2000 Euro wurden vom Meistbietenden gezahlt. Das Geld kam der Erlenschule zu Gute und floss in iPads und Pausenkissen.

Wieso sich Renate Munder neben der Arbeit noch mit einer ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Lebenshilfe beschäftigt? „Ich habe zu viel Zeit“, sagt Renate Munder sofort und lacht. Und wieso greift sie dann nicht lieber zu einem guten Buch und einem Gläschen Wein? „Mir macht das einfach Spaß.“ Schon in ihrer Kindheit hätten die Eltern ihren insgesamt vier Kindern ein soziales Verhalten beigebracht.

Aktuell arbeitet Renate Munder daran, Alfred Meyer einen Herzenswunsch zu erfüllen. Eine Reise nach Afrika. Der Erfüllung stehen die Kosten von 8000 Euro im Weg. „Andere Menschen können eine normale Pauschalreise buchen. Aber Alfred kann nicht mit zehn Leuten eine Safari machen, weil er länger braucht für alles“, erklärt Renate Munder. Zudem brauche Meyer einen Betreuer und eine Lodge, in der er voll verpflegt werden kann. Weil der 78-Jährige aufgrund seines Alters vielleicht bald nicht mehr in der Lage sein wird, eine längere Reise anzutreten, soll der Afrika-Urlaub im Herbst dieses Jahres realisiert werden. Die gute Nachricht: 5500 Euro hat Renate Munder dank Spenden und dem Verkauf von Alfred Meyers Pappmaché-Figuren schon zusammen. „Ich bin optimistisch.“

Die gute Tat des Monats wird neben einer Urkunde und einer Tasse mit dem Logo, einer blauen Welle, auch mit 100 Euro honoriert. Das Geld kommt von monatlich wechselnden Sponsoren. Für die erste Auszeichnung geht Lars Eickhoff vom Syker Unternehmen Könenkamp und Eickhoff voran. „Es wird viel zu wenig über Leute berichtet, die Gutes tun. Darum beteiligen wir uns sehr gerne an der Aktion“, freut sich Eickhoff, der sich kurzerhand auch noch den mitgebrachten Pappmaché-Pinguin sichert. Zur Freude von Renate Munder, die die spontane Einnahme sofort dem Urlaub von Alfred Meyer zukommen lässt. Harald Göcke ist froh, dass die Suche nach der ersten guten Tat des Monats gut angelaufen ist. „Bis zum Abholen von Urkunde und Tasse war es für mich bis zum letzten Moment sehr aufregend“, gibt er zu. Zugleich ist er sich bewusst, dass „Die Gute Tat des Monats“ noch mehr Bekanntheit braucht. „Ich bin aber zuversichtlich, dass sich das wie eine Welle, daher ja auch das Symbol, fort trägt.“ Er ermutigt zu weiteren Vorschlägen: „Renate Munders Nominierung ist das Ergebnis von jahrelangem Engagement. Genausogut kann aber auch eine kurzfristige Tat vorgeschlagen werden.“

Die nächste Ausstellung mit Werken von Alfred Meyer ist für den 6. Juli vorgesehen. Wer Renate Munder darüber hinaus bei der Finanzierung der Afrika-Reise unterstützen oder weitere Informationen möchte, kann telefonisch Kontakt zu ihr aufnehmen. Die Nummer: 01 62 / 1 06 55 61.

Zur Sache

Die gute Tat des Monats

Dabei handelt es sich um einen vom Syker Zahnarzt Harald Göcke und dem SYKER KURIER ausgelobten Preis, der eine besonders gute Tat honoriert. Bürger können per E-Mail an DgTdM-syke@web.de oder telefonisch unter 0 42 42 / 93 10 01 eine Einzelperson, eine Gruppe oder einen Verein vorschlagen. Bei Vereinen ist wichtig, dass sie etwas über ihren normalen Vereinszweck Hinausgehendes geleistet haben. Eine Nominierung ist bis zum Zehnten des Folgemonats möglich. Eine Jury wählt den Gewinner aus. Sowohl die Kontaktdaten des Nominierten als auch des Vorschlagenden müssen hinterlegt werden.