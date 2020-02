Seit ihrem zehnten Lebensjahr ist Erika Hollwedel im TVE Nordwohlde als Mitglied dabei. Mittlerweile engagiert sie sich auch für den Naturschutz. (Michael Galian)

Bassum. Erika Hollwedel sitzt in ihrem Wohnzimmer. Vor ihr liegen ihre Sportpässe auf dem runden Tisch. Die Bassumerin lehnt sich im Sessel nach vorne und greift zu einem Pass. Ihrem ersten. Auf der linken Seite sieht man Hollwedel als junges Mädchen. Das Datum zeigt den 15. Mai 1950 an. „Damals haben wir noch bei Lüdeke auf dem Saal getanzt“, erinnert sie sich. Seitdem sind 70 Jahre vergangen, und die Bassumerin wird bei der kommenden Jahreshauptversammlung für sieben Jahrzehnte Zugehörigkeit zum TVE Nordwohlde geehrt.

Damals gab es nämlich noch keine eigene Halle. Die zehnjährige Erika trat also in den TVE ein. „Mein Opa war Polizist, und damals mussten sie ja richtig sportlich sein. Außerdem war er im Sportverein. Ich glaube, dass ich das geerbt habe“, sagt Hollwedel heute und lacht. Sie selbst war „immer gern aktiv“. Daher passte es wie die Faust aufs Auge, dass bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs der TVE einen neuen Vorstand hatte. Mit Alfred Lettmann hat das Turnen in Nordwohlde wieder angefangen.

Hollwedel nimmt die Chronik, die sie und ihr Mann Johann zum 75-jährigen Bestehen des Vereins erstellt hatten, in die Hand und blättert. Fotos aus den Jahren 1912, 1919, 1931, 1934 und 1951 tauchen auf und zeigen die einzelnen Stationen in der Geschichte des TVE. „Das bin ich“, sagt Hollwedel plötzlich und zeigt auf ein Foto. Beim Sportwerbefest 1954 standen die Mädchen aufgereiht hintereinander beim Gasthaus Lüdeke im Saal. Hollwedel steht in der zweiten Reihe. „Wir mussten fast unser Wohnzimmer ausräumen, so viel war das“, erinnert sich die heute 80-Jährige an die Recherche für die Chronik. Schließlich ist in den ersten 75 Jahren auch ordentlich was an Geschichte zusammengekommen. „Das war Dorfgemeinschaft. Das prägte uns und hat Spaß gemacht“, sagt Hollwedel.

Diese hat sie zum einen nicht nur als Turnerin selbst geprägt, sondern auch als Übungsleiterin. „Man muss sich dafür entscheiden, am Leben teilzunehmen. Nicht nur mit Worten, auch mit Taten“, findet sie. Zwar sei sie, das gibt sie zu, nie die beste Turnerin gewesen, aber ihr Wissen habe sie doch gerne weitergeben – und das erfolgreich, verwirklichte sie doch Idee des Leistungsturnens. So waren die Mannschaften des TVE auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene vertreten. Auch zu deutschen Turnfesten fuhren Hollwedel und ihre Mädchen, waren in Berlin, Frankfurt, Dortmund, Bochum und „wir sind nie ohne eine Urkunde nach Haus gekommen“, freut sich Hollwedel und lacht.

Über zu wenig Urkunden kann sich Hollwedel nicht beschweren. Auf einem Tisch hat sie zahlreiche Auszeichnungen gesammelt. Sportabzeichen, goldene Verdienstnadel und eine Ehrung der Stadt Bassum aus dem Jahr 1991 sind nur eine kleine Auswahl der Ehrungen, die Hollwedel während ihrer Zeit gesammelt hat. Mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Johann, der als Fußballer im Verein aktiv war, blieb sie dem TVE Nordwohlde treu – trotz Umzüge nach Fahrenhorst, Bremen, Syke und Bassum. „Mein Mann hat mich auch immer angestachelt, weiterzumachen“, erinnert sich Hollwedel. Einen TVE ohne die beiden kann man sich fast nicht vorstellen. „Wir waren ständig da. Der Körper muss sich ja auch betätigen“, weiß die 80-Jährige. Bis vor 13 Jahren hat sie das im TVE auch gemacht, dann hat sie in Nordwohlde ihre Tätigkeit als Übungsleiterin an den Nagel gehängt. Vor zwei Jahren hörte sie auch damit auf, Sportabzeichen abzunehmen und selbst zu absolvieren. Ihr Übungsleiterschein ist übrigens noch dieses Jahr gültig.

„Ich kann doch nicht ruhig im Sessel sitzen und warten“, ist Hollwedel überzeugt und will den Schein auch verlängern. Soll heißen: Auf der faulen Haut liegt der gebürtige Nordwohlderin natürlich nicht. Sie engagiert sich, bereits mit ihrem Mann, im Naturschutz („Das ist mein erstes Hobby“) und zählt Insekten und Amphibien. Und ganz ohne Sport kann Hollwedel aber auch nicht, so trainiert sie eine Gruppe beim Gesundheitssport des Deutschen Roten Kreuzes: „Ich war immer gerne draußen und aktiv.“