Ausstellung zur Alltagskultur in der DDR

Figuren, Bücher, alte Kameras, Briefmarken und vieles mehr. In den Vitrinen und Regalen des Museums haben Elke und Wolfgang Kaeding allerlei aus dem Alltag der DDR zusammengetragen. (Michael Braunschädel)

Die DDR – die Deutsche Demokratische Republik – gibt es seit dem 3. Oktober 1990 nicht mehr, doch in Okel lebt sie derzeit wieder auf. Die Ausstellung „Plaste, Elaste und das Leben vor der Wende“ im Nostalgie-Museum bietet einen Streifzug durch die Alltagskultur, bei dem unzählige Artikel und Auszeichnungen, Figuren und Fahrzeuge sowie andere Errungenschaften durch Elke und Wolfgang Kaeding präsentiert werden. „Es sind Leihgaben von Sammlern“, berichtete der Hausherr. Einer der Besitzer von Ostalgie-Gegenständen ist Joachim Pett, der ehemalige Leiter des Asendorfer Museums. „Er hat drei Häuser voll oder so ähnlich“, fügte Wolfgang Kaeding an. Vieles davon steht nunmehr – geplant ist bis zum Frühjahr – in Okel. Bereits vor dem Museum mit Café deutete Anfang Oktober alles auf einen DDR-spezifischen Treffpunkt hin, denn dort standen etwas durcheinander Kleinkrafträder wie Sperber oder Habicht – mal blitzblank poliert, mal weniger herausgeputzt. An einer Ecke war eine in Suhl hergestellte Simson Schwalbe zu sehen, an einem anderen Platz eine MZ TS250/2 mit Stoye-Seitenwagen. Letztere gehörte in der DDR zu den tauglichsten Reisemaschinen ihrer Zeit und Klasse. Sie wurde in mehr als 50 Länder exportiert.

DDR-Gefährte wie Schwalbe und Simson-Roller weckten das Interesse. (Michael Braunschädel)

Das Motorrad mit Beiwagen aus dem Jahr 1979 ist ein Zweitakter und gehört dem Okeler Jürn Kirbach, der es seit 20 Jahren besitzt. Der in der DDR aufgewachsene Mann kam berufsbedingt über Berlin, Magdeburg und Hannover in den Landkreis Diepholz. „Ich fahre mit wachsender Begeisterung. Es ist mein Alltagsgefährt, das ich aber nicht im Winter und bei Regen benutze. Meine Kinder lieben es“, berichtete der Besitzer, während er noch schnell den Benzinhahn umlegen musste. Beim Nostalgie-Museum rückte der MS-Zweitakter durch seinen Seitenwagen gleich in den Blickpunkt.

Wer die Ausstellung besucht, dem fallen neben den unterschiedlichsten Motorrad-Modellen gleich lebensgroße uniformierte Puppen auf. An einem Ärmel steht „Freiwilliger Helfer der Grenztruppen“. Viele Erinnerungsstücke liegen oder stehen in Vitrinen. DDR-Briefmarken, aber auch welche, die anlässlich der Deutschen Einheit herausgegeben wurden, hängen eingerahmt an der Wand. Orden über Orden zeugen von besonderen Auszeichnungen, doch es gibt auch Urkunden und Facharbeiter-Zeugnisse. „Held der Arbeit“ steht in großen Lettern auf einem Dokument.

Als Trabi unter den Kameras wird die Pouva-Start bezeichnet, neben der gleich die Agfa-Box zu sehen ist. Ein besonders großes 180-Millimeter-Wechselobjektiv von Carl-Zeiss Jena gehört zur 6x6-Kamera Pentacon Six TL.

Bei den Puppen stößt der Besucher gleich aufs Sandmännchen, doch es gibt auch einen Werkzeugkoffer und eine Nähmaschine für Kinder. Eine große DDR-Chronik erinnert ans markante Ost-Zeitgeschehen.

Auf die angekündigte Staatskarosse Erich Honeckers mussten die Interessenten jedoch verzichten. Sie hatte einen Defekt und konnte deshalb nicht kommen. So musste der Dessau-Roßlauer Musiker und Entertainer Frank „Hardy“ Wedler zur Eröffnung mit einem anderen Fahrzeug anreisen. Als Udo-Lindenberg-Double Lindenhagen begeisterte er nicht nur mit dem Lied seiner aktuellen Single „Im Osten geboren“. Und wer sich erst einmal mit der Soljanka gestärkt hatte, der ließ sich gern ein zweites Mal die Suppentasse füllen. Andere bevorzugten Bratwurst oder machten es sich bei Kaffee und Kuchen gemütlich.

Die Ausstellung ist sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Termine gibt es auf Nachfrage unter der Rufnummer 0 42 42 / 12 22.