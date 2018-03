René Rameil und Sabine Greulich laden ein zum sonntäglichen Ausflug in ländliche Idylle, zu Kunst und Kreativität. (Janina Rahn)

Syke-Wachendorf. „Noch putzen wir Fenster und richten den Garten her, damit zum Saisonstart am 7. April alles klar ist“, sagt René Rameil und meint seinen Landsitz Wachendorf. Denn das Gebäude mit weitläufigem Garten, ein ungewöhnliches Ensemble aus Wohnhaus, Stallungen und Scheune ergänzt von altem Baumbestand, wird von ihm und seiner Lebensgefährtin Sabine Greulich als Veranstaltungsort genutzt. Kunst, Kultur und Frieden sollen hier eine Heimat finden. Seminare, Kunstausstellungen und -projekte, Aktionen, Musikveranstaltungen und Lesungen sollen die Schwerpunkte auf ihrem Landsitz sein.

„Wir haben in diesem Jahr sechs Ausstellungen mit tollen Künstlern aus der gesamten Republik im Programm – außerdem sind wir am 26. August wieder Teil des Gartenkultur-Musikfestivals“, freuen sich beide. So wird also das Trio Melisande – Eva Pressl (Harfe), Sigrun Busch (Querflöte) und Frauke Gunbardhi-Dehning (Viola) – aus Bremen dann open-air klassische Musik spielen.

Die erste der sechs Ausstellungen geht schon bald los: am Sonnabend, 7. April, um 15.30 Uhr mit der Vernissage zur Ausstellung „Kunst-Glück“, bei der Holzskulpturen, Malerei und Zeichnungen von Reiner Madena und René Rameil gezeigt werden. Gefolgt von der Ausstellung „Kunst – Fest – Flüssig – Fest“ am 5. Mai, bei der Künstler aus dem Landkreis und aus Bremen Objekte aus Keramik, Glas und Ton präsentieren. Weitere Objekte und Gemälde sind bei den folgenden Ausstellungen zu sehen.

Die Veranstaltungsreihe „Mein Sonntag für die Kunst“ hält für jeden Interessierten einen Platz im Atelier bereit. Dafür könne man auch einen Gutschein verschenken, ist Rameils Tipp, der als Künstler die Mal-Interessenten im Atelier begleitet. Es handelt sich um gemeinsame künstlerisch-kreative Vormittage mit Vorträgen aus einem Bereich der Kunsttheorie und anschließendem kreativen Tun. Anmeldungen je Termin sowie Themen und Kostenbeiträge auf der Internetseite oder telefonisch abends unter 0 42 40 / 2 48 35 87.

Erstmals in diesem Jahr soll es Veranstaltungen auch in der Kernstadt Syke geben. In Kooperation mit der Stadtbibliothek startet der Kunstpädagoge seine Vortragsreihe “Kunst – einfach einfach“. An drei Terminen möchte der freischaffende Künstler Menschen ansprechen, die sich immer schon gefragt haben, was sie eigentlich mit Kunst sollen. „Eine einführende Kunst-Betrachtung in verständlicher Sprache kann zu dieser Frage ganz neue Blickwinkel eröffnen“, ist Rameil sicher. Die Veranstaltungen sind kostenlos, die Termine stehen schon fest: am 17. April, 8. Mai und 12. Juni jeweils ab 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek.

Ebenfalls im Stadtbereich soll am 2. Juli eine „Syker Sommerakademie“ starten. Bis zum 27. Juli kann hier wochenweise drinnen und draußen, an schönen Plätzen in und um Syke kreativ unter Anleitung von Rameil in kleinen Gruppen gemalt und gezeichnet werden. Er sieht das als „besonderen Genuss für alle, die in entspannter Sommer-Urlaubs-Laune ihre Fähigkeiten entdecken und erweitern wollen.“ Die Termine sind: 2. bis 6. Juli, 9. bis 13. Juli, 16. bis 20. Juli und 23. bis 27. Juli jeweils 10 bis 17 Uhr. „Im Moment sieht es draußen im Garten noch trostlos aus. Bis zum Saisonstart im April sind wir aber startklar – bei Sonnenschein und Vogelgezwitscher laden wir dann wieder sonntags zu einem Ausflug in die ländliche Idylle ein“, so Sabine Greulich. „Unser Garten und die Ausstellungen sind von April bis September jeweils sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet, Kaffee und Kuchen gibt es auf Spendenbasis.“ Informationen gibt es auch im Internet unter www.landsitzwachdendorf.de