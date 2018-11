Syke. In der Zeit von 9 bis 11.15 Uhr ist am Montag ein VW Passat auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen Syke beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete nach Angaben der Polizei, ohne seiner Pflicht zur Meldung des Schadens nachzukommen. Laut Angaben sei der Schaden durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 0 42 42 / 96 90 entgegen.