Twistringen. Die Polizei sucht Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht. Diese ereignete sich laut Angaben der Beamten am Mittwoch zwischen 17.30 und 18 Uhr auf dem Supermarktparkplatz an der Westerstraße in Twistringen. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort einen schwarzen BMW am hinteren linken Kotflügel und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Er verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Twistringen unter 0 42 43 / 94 24 20 in Verbindung zu setzen.