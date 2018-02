Der Mann sei um Mitternacht auf dem Weg Richtung Beckeln in einer Kurve mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Mit Wucht prallte das Auto daraufhin auf einen Baum am Straßenrand. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb an der Unfallstelle. Die Polizei vermutet, dass der 40-Jährige zu schnell unterwegs war. Ob es zu dem Zeitpunkt auf der Köbbinghäuser Straße glatt war, wird einem Sprecher zufolge noch ermittelt. (dpa/lni)